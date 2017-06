Opel Grandland X

Groots en meeslepend

Vooruitblik | Wereldwijd is de Sports Utility Vehicle (SUV) het meest verkochte type auto. Opel speelt daar slim op in door niet een, maar meerdere SUVs aan te bieden. Opel had al een gezinsauto met het uiterlijk van een SUV (Crossland X) en een avontuurlijke terreinauto (Mokka X). Nu komt daar de Grandland X bij. Wat heeft deze derde SUV van Opel te bieden?

De naam zegt het al: bij de Grandland X draait alles om grootsheid. Het lijnenspel is daarom zo gekozen dat de Grandland X er stoer uitziet. Het front oogt extra breed dankzij chromen lijnen die vanaf het logo tot in de koplampen doorlopen. Kenmerkend voor iedere SUV is de hoge schouderlijn. De Grandland X gaat een stap verder met kunststof stootranden rondom in een donkere tint. Een leuk detail: de voor Opel gebruikelijke "hockeystick"-vorm aan de zijkant van de auto is bij de Grandland X op zijn kop geplaatst, waardoor de auto niet langer maar juist hoger lijkt. Het dak is uit te voeren in een contrasterende kleur, waardoor het boven de auto lijkt te zweven. Bovendien is een panoramadak leverbaar dat doorloopt tot boven de achterbank, waardoor de Grandland X een groter gevoel van ruimte geeft. Ruimte Om de ontwikkelkosten te beperken, werkte Opel samen met Peugeot bij het ontwerpen van de Grandland X. Een dergelijke samenwerking heeft vaak als gevolg dat twee merken vrijwel identieke auto's verkopen, maar Opel heeft er alles aan gedaan om de Grandland X een eigen karakter te geven. Dat geldt zeker voor het interieur, dat van het geluid van het sluiten van de deur tot de opzet van het dashboard compleet verschilt van de Peugeot 3008. Het interieur van de Peugeot heeft de opzet van een sportwagen, terwijl de Grandland X luxe en grootsheid uitstraalt. Omdat de Grandland X de grootste SUV van Opel is, kiest het merk voor hoogwaardige materialen en een traditionele layout. De ruimte voor- en achterin is uitstekend; de Grandland X biedt alle ruimte voor vijf volwassenen plus hun bagage. Juist omdat ook achterin voldoende ruimte is voor lange personen, valt op dat de hoofdsteunen achter te laag zijn om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Vanwege de samenwerking met Peugeot, biedt de Grandland X niet dezelfde techniek als Opels die in eigen beheer zijn ontwikkeld. Sommige functies zijn eenvoudiger (zoals de lichtbundel die zich aanpast aan de omstandigheden) of ontbreken (FlexFix).

Uniek voor Opel is "OnStar" en dit is standaard op iedere Grandland X. OnStar biedt onder andere een assistent (een mens, geen computer) die kan helpen bij het plannen voor ritten, het maken van reserveringen of het inroepen van hulp. Daarbij biedt OnStar integratie van de mobiele telefoon middels Android Auto en Apple CarPlay. Motoren Dit verslag is gebaseerd op een presentatie door Opel, met handgebouwde exemplaren van de Grandland X die nog niet konden worden gereden. Proefzitten was daarom wel mogelijk, proefrijden nog niet. Wel zijn de technische specificaties bekend en die zijn grotendeels gelijk aan die van de Peugeot 3008. Daarom kan toch al een uitspraak worden gedaan over de motoren. De Grandland X zal aanvankelijk leverbaar zijn twee motoren: een 1.2 liter driecilinder benzinemotor en een 1.6 liter dieselmotor. Niet ondanks, maar juist dankzij het feit dat de 1.2 liter benzinemotor slechts drie cilinder telt, heeft deze een ongekende levendigheid. Daarom voelt de "Grandland X 1.2 Turbo" veel sneller dan deze eigenlijk is. Ook de dieselmotor weet ondanks het relatief lage vermogen te overtuigen met rust en daadkracht. Weggedrag De Grandland X is relatief licht en dat komt de prestaties, het verbruik en niet te vergeten het weggedrag ten goede. Om de kosten in aanschaf en gebruik te beperken, is de Grandland X niet voorzien van vierwielaandrijving. Om toch te kunnen presteren in (licht) terrein en onder extreme weersomstandigheden, voorziet de Grandland X in "Grip Control". Hiermee wordt de elektronische anti-slip regeling zo aangepast dat de Grandland X met alleen voorwielaandrijving veel verder komt dan een doorsnee auto. Conclusie Opel introduceert zijn derde SUV: de Grandland X. De Grandland X is de grootste SUV van Opel en dat vertaalt zich in heel veel binnenruimte en een rijke uitrusting. Door een samenwerking met Peugeot konden de kosten worden beperkt, maar ontbreken enkele zaken die kenmerkend zijn voor Opel. Ook de motoren zijn afkomstig van Peugeot, maar gezien de ervaringen met de Peugeot 3008 is dat een goede zaak. Door fijnregelen van het mechaniek en aanpassen van de software weet Opel de Grandland X een eigen karakter te geven en dat is vooral groots en meeslepend.

plus Ruim en praktisch

Geslaagde vormgeving

Lichte maar sterke en zuinige motoren min Hoofdsteunen achterin te laag

Opel-techniek van andere modellen niet leverbaar