Abarth 124 Spider

Macho

Autotest | De betaalbare cabrio's bieden volop rijplezier en het gevoel van vrijheid dat hoort bij zo'n auto. Wat echter ontbreekt zijn spanning en sensatie. Wie op zoek is naar spektakel, moet heel wat dieper in de buidel tasten. Met de komst van de Abarth 124 Spider zou daar wel eens verandering in kunnen komen...

De fabrikant maakt er geen geheim van. De "Abarth 124 Spider" is niet geheel in eigen beheer ontwikkeld. Verre van dat zelfs! De Fiat 124 Spider vormt de basis voor de Abarth 124 Spider. De Fiat is op zijn beurt samen met Mazda ontwikkeld. Mazda noemt de auto "MX-5" en legt de nadruk op sportiviteit. De Mazda is licht, wendbaar en vooral heel speels. In de versie van Fiat zorgen een andere motor, versnellingsbak en onderstel voor meer comfort, waarmee de "124 Spider" een echte toerauto is. Abarth Fiat kon het zich permitteren om te kiezen voor comfort omdat het een eigen autosportlabel heeft: Abarth. Abarth maakt van de 124 Spider juist een uitgesproken sportieve auto en gaat verder waar Mazda ophoudt. Bovendien is Abarth op-en-top Italiaans en dus speelt de presentatie een belangrijk rol. Kenmerkend is de matzwarte baan over de motorkap en de achterklep. Samen met de zwarte onderbumper geeft het de wilde aanblik van een ongeschoren baard die het gezicht iets ruigs geeft. Net als bij de Abarth rallyauto's van weleer, dient de zwarte baan een doel. Het zorgt er namelijk voor dat de coureur niet verblind wordt bij hard zonlicht. Een band over het dashboard is bekleed met alcantara, terwijl de stoelen zijn uitgevoerd in leder. Daarbij strooit Abarth met logo's, Italiaanse vlaggetjes en zelfs een typeplaatje met het productienummer op de achterwand tussen de stoelen. De schaalverdeling van de snelheidsmeter loopt nu door tot 270 km/u, waarmee de toch al onprecieze meter nu nog lastiger is af te lezen. Het effect van alle aanpassingen is onmiskenbaar, want de Abarth 124 Spider straalt exclusiviteit uit; zowel naar de bestuurder als naar de buitenwacht. Tegelijkertijd is het solide gevoel van de Mazda ver te zoeken; dit Italiaanse raspaardje voelt "breekbaar". Aan de andere kant: de Mazda biedt minder hoofdruimte en dankzij andere stoelen passen lange bestuurders makkelijker in de Fiat en Abarth. Net als de Fiat 124 Spider en Mazda MX-5, is ook de Abarth 124 Spider voorzien van een keurig verzorgd infotainmentsysteem. Dit is echter de meest geavanceerde elektronica in de auto. Om de auto betaalbaar te houden, hebben de samenwerkende fabrikanten ervoor gekozen om weinig tot geen aandacht te besteden aan integratie van de mobiele telefoon of actieve veiligheid. Prestaties Waar de Fiat 124 Spider twee bescheiden uitlaatpijpjes heeft, wordt de achterzijde van deze Abarth welhaast gedomineerd door vier glanzende uitlaatpijpen. En wanneer de startknop wordt ingedrukt brullen die alsof er een monster is ontwaakt. Wie niet beter weet zou denken dat er een dikke achtcilinder tot leven is gekomen, maar het betreft hier toch echt een 1.4 liter viercilinder.

Gelukkig blijft het niet bij een loze brul. Deze herrieschopper levert 170 pk / 250 Nm en dat is meer dan de Fiat 124 (140 pk / 240 Nm) of sterkste Mazda MX-5 (160 pk / 200 Nm). Toch is deze Abarth, op het ophitsende motorgeluid na, geen agressieve auto. In het dagelijks verkeer is er weinig te merken van het extra vermogen. Alleen wanneer het gaspedaal resoluut wordt gevloerd, bijt deze Abarth merkbaar beter door en is het vermogen bovendien eerder beschikbaar. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u kost 6.8 seconden. Auto's die beduidend minder kosten doen dit sneller, maar de Abarth 124 Spider presteert met een flair en gretigheid die de sensatie groter maken. Met andere woorden: de auto voelt sneller dan hij eigenlijk is. Weggedrag Dat is mede te danken aan het aangepaste onderstel. Abarth heeft gewinkeld bij alle bekende specialisten en voorziet de Spider van Bilstein schokdempers en Brembo remklauwen. Bovendien is de auto voorzien van een sperdifferentieel, waardoor het vermogen beter kan worden benut in de bocht zonder dat wielspin optreedt. Wederom is het effect van de aanpassingen onmiskenbaar. De Abarth stuurt strakker dan de Fiat en Mazda, communiceert nog beter met de bestuurder en geeft daarom een nog vertrouwenwekkender gevoel. Op droog wekdek grijpen de banden zich heerlijk vast in het asfalt en reageert de auto snel en alert op ieder commando van de bestuurder. Op nat wegdek en op oneffenheden gaat de Abarth 124 Spider iets sneller "zoeken" dan de tegenhangers en is het zaak het stuurwiel goed vast te houden. Tegelijkertijd is de Abarth 124 Spider geen plankharde of compromisloze sportwagen; een verre vakantie behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden. Conclusie Naast de veelal brave cabriolets die er in dit segment te koop zijn, is de Abarth 124 Spider ruw en rauw. Dat is op de eerste plaats te danken aan de sterke motor en het aangepaste onderstel. Daarbij zorgt de presentatie voor een wereld van verschil. Het uiterlijk is onmiskenbaar Italiaans met veel gevoel voor show, maar ook de nodige rafelrandjes. De Abarth 124 Spider is woest aantrekkelijk als een echte macho. Wie 'm kan temmen, heeft altijd de spanning en sensatie die bij veel andere auto's in dit prijssegment ontbreken.

plus Uiterst exclusief

Heel veel rijplezier

Betaalbaar in aanschaf en gebruik min Weinig aandacht voor actieve veiligheid

Matige kwaliteit cabriokap (veel rijgeluiden)

Motorgeluid leuk op de korte afstand, maar vermoeiend op de lange afstand