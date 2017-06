Citroën SpaceTourer

Pleziervaart of werkverkeer?

Autotest | Soms is zelfs de grootse gezinsauto niet groot genoeg. Dan is een busje een oplossing. Zo is de Citroën Jumpy nu ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering met acht zitplaatsen plus ruimte voor bagage. Is de Citroën SpaceTourer daarmee een veredelde bedrijfswagen of een volwaardige gezinsauto?

De Citroën SpaceTourer begint zijn leven als Citroën Jumpy. Deze middelgrote bestelbus van Citroën is leverbaar in vele varianten, met korte, gewone of lange wielbasis. Voor deze test is gereden met de versie met gewone wielbasis. Ruimte Binnen die ruimte biedt de zogenaamde "SpaceTourer M" drie zitrijen. Om de toegang tot de achterste zitplaatsen te vergemakkelijken, biedt de SpaceTourer een elektrisch bediende schuifdeur. Let op: het betreft hier slechts één schuifdeur. Alleen optioneel levert Citroën schuifdeuren aan beide kanten van de auto. Zowel op de tweede als de derde zitrij biedt de SpaceTourer volop hoofd- en beenruimte. Het dak is iets verlaagd boven de middelste stoel, maar ook daar zit een volwassen persoon nog altijd goed. Alhoewel de ruimte niets te wensen over laat, biedt de SpaceTourer weinig voorzieningen achterin. Hier geen tafeltjes, bergvakken, USB-aansluitingen of anders moois. In dat opzicht is de SpaceTourer echt een busje en geen MPV. De kofferruimte is veel groter dan die van een zevenpersoons MPV. Zelfs wanneer alle acht stoelen in gebruik zijn, resteert nog steeds ruimte voor enkele forse tassen of koffers. Wanneer de derde zitrij wordt opgeklapt, ontstaat een enorme ruimte die zelfs vijf zeer zwaar bepakte reizigers nauwelijks zullen weten te vullen. Uitrusting Voorin verschilt de SpaceTourer niet van de bedrijfswagen: de Citroën Jumpy. Dat betekent dat het een bescheiden klim vereist om binnen te komen, waarna de bestuurder echt "op de bok" zit. Wie graag hoog zit, heeft aan de SpaceTourer een betere dan zelfs aan de hoogste SUV! Dankzij de glazen zijruiten is de SpaceTourer goed te overzien en veel makkelijker te rijden dan een busje met geblindeerde ruiten. De standaard-uitrusting is zonder meer goed te noemen. Zelfs in moderne zaken zoals een achteruitrijcamera, LED dagrijverlichting, een DAB+ tuner en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto is voorzien. Afgaande op de lijst van voorzieningen, biedt de SpaceTourer veel waar voor zijn geld. Dat geldt zowel voor de luxe als de veiligheidsvoorzieningen. Toch is de aankleding van het interieur sober en duidelijk gericht op bedrijfsmatig gebruik. Daarbij valt het aantal opbergmogelijkheden wederom tegen. De Citroën Jumpy biedt in dit opzicht veel meer mogelijkheden; die kan worden ingericht tot een rijdend kantoor.

Rijden Net als de Jumpy, is de SpaceTourer beschikbaar met een dieselmotor die afhankelijk van de uitvoering 95, 115, 150 of zelfs 180 pk levert. Voor deze test is gekozen voor de 150 pk / 370 Nm sterke variant, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Om er voor te zorgen dat de auto ook vlot wegrijdt met volle belading, grijpt de koppeling kordaat aan en is de SpaceTourer in onbeladen toestand ronduit vlot. Niet alleen in de stad, maar ook op de snelweg is het vermogen ruimschoots voldoende. Reken in de praktijk op een verbruik van 8.5 liter per 100 km bij stadsverkeer (veel meer dan de fabrieksopgave) en 5.9 liter per 100 km op langere afstanden (vrijwel gelijk aan de fabrieksopgave). De motor laat onder alle omstandigheden duidelijk van zich horen. Het geluidsniveau is daarmee grofweg gelijk aan dat van andere busjes en ligt veel hoger dan dat van een MPV in dezelfde prijsklasse. Weggedrag De Citroën Jumpy en SpaceTourer staan op hetzelfde onderstel en hebben dezelfde wielophanging. Met andere woorden: Citroën heeft het weggedrag niet verfijnd voor de variant voor personenvervoer. Gedurende de proefrit werd steeds duidelijker dat dat ook absoluut niet nodig was. Het weggedrag van de SpaceTourer is namelijk uiterst vertrouwenwekkend. Terwijl sommige busjes een aangepaste rijstijl vereisen, komt de SpaceTourer moeiteloos mee met de verkeersstroom zonder voorzichtiger te sturen of extra te remmen. Opnieuw ontbreekt het de SpaceTourer aan de verfijning van een MPV, maar de hoge zitpositie, de makkelijke besturing en het vergevingsgezinde karakter zorgen ook voor heel veel rust. Conclusie Is de Citroën SpaceTourer een busje of een personenauto? Het antwoord is: beide, want het is een busje voor personenvervoer. Het gebrek aan verfijning maakt duidelijk dat de SpaceTourer in de basis nog steeds een busje is. De moderne en rijke uitrusting is vergelijkbaar met die van een personenauto. Het draait allemaal om de ruimte en op dat punt wint de SpaceTourer het zelfs van de grootste gezinsauto.

plus Prima rijeigenschappen

Rijke en moderne uitrusting

Sterke en relatief zuinige dieselmotor min Slechts 1 schuifdeur standaard

Weinig bakjes, vakjes, lades, tafeltjes of haakjes in het interieur