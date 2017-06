Autotest | Het lijkt allemaal heel voorspelbaar. De vijfde generatie van de Mercedes-Benz E-Klasse legt de nadruk op slimme techniek. De auto kan deels zelf rijden en heeft de modernste infotainment aan boord. Het ligt daarom voor de hand dat de E-Klasse Coupé datzelfde biedt, maar dan in een mooiere verpakking. Of heeft de Coupé meer te bieden?

De eerste kennismaking verloopt geheel volgens verwachting. De E-Klasse Coupé is in grote lijnen gelijk aan de sedan, met dezelfde voorname neus en dezelfde chique ontwerpstijl.

Maar vanaf de B-stijl verschillen de coupé en de sedan. De auto's verschillen in lengte en de wielbasis van de coupé is korter, waarmee dit veel meer is dan een drie-deurs E-Klasse. Alhoewel de E-Klasse Coupé kleiner is dan de sedan, oogt de auto langer en eleganter.

Dat is onder andere te danken aan de grote portieren, die bovendien "stijlloos" zijn. Dat wil zeggen dat er geen metalen balk zit tussen de voorste en achterste zijruit. Op die manier wordt het silhouet niet onderbroken. Bovendien maakt dit het makkelijker om straks een E-Klasse Cabriolet te ontwikkelen.

Ruimte

Neem plaats achter het stuur en opnieuw is de E-Klasse Coupé aangenaam anders dan de standaard E-Klasse. Ondanks uiterst royale buitenmaten, geeft de Coupé het geborgen gevoel dat hoort bij een auto zoals deze.

Tegelijkertijd is de ruimte voorin prima. Sterker nog: ook de ruimte achterin is serieus bruikbaar, waarmee dit een volwaardige vierzitter is. Dit gaat niet ten koste van de bagageruimte, ook die is met 400 liter ruim bemeten.

Uitrusting

De uitrusting verschilt niet van die van de gewone E-Klasse, maar dat zou ook niet logisch zijn. Iedere E-Klasse, dus ook de Coupé, legt de nadruk op vooruitstrevende techniek die het dagelijks leven met de auto veiliger en makkelijker maakt.

Kenmerkend voor de E-Klasse is de mogelijkheid om semi-automatisch te rijden. Dat wil zeggen dat de computer het gas, de remmen en de besturing overneemt. In rustig verkeer werkt dit perfect en is het jammer dat de auto de bestuurder na zo'n 15 seconden sommeert de bediening weer over te nemen. Voor het gevoel had dit heel lang heel goed kunnen gaan.

In druk verkeer kan de E-Klasse niet zelfstandig rijden, maar kijkt de elektronica wel met de bestuurder mee. Op die manier "denkt" de computer mee en kan de bestuurder worden gewaarschuwd bij gevaar.

Ook het "infotainment"-systeem is uiterst modern. Dit gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem haalt aanvullende informatie van Internet en beschikt daarom altijd over accurate en actuele gegevens. Heel handig is de ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay. Dit werkt in de praktijk zo prettig, dat het de overige functies eigenlijk overbodig maakt!