Autotest | De Lexus IS onderscheidt zich duidelijk van andere grote zakenauto's. Lexus legt zich toe op geavanceerde techniek, niet alleen in de uitrusting maar ook in de aandrijflijn. Voor modeljaar 2017 is de techniek verder opgewaardeerd en kreeg deze leasefavoriet bovendien een nieuwe neus. Tijd voor een hernieuwde kennismaking!

Grote zakenauto's zoals de Lexus IS worden in de regel gekozen met het gevoel. Immers, slechts heel zelden zal een kleinere of goedkopere auto niet voldoen als dagelijks vervoer. Maar... meer dan andere grote, luxe zakenauto's is deze Lexus ook met het verstand te verantwoorden.

Hybride

De IS 300h is namelijk standaard voorzien van hybride-aandrijving en dat biedt de nodige voordelen. Dankzij de Nederlandse belastingwetgeving is deze Lexus een stuk voordeliger dan de concurrenten die het moeten stellen met traditionele benzine- of dieselmotoren. Dat voordeel zit niet alleen in de aanschafprijs, maar ook in de kilometerprijs en zelfs in de restwaarde.

Het belangrijkste voordeel is dat een hybride-auto ook nog eens beter rijdt dan een conventionele auto. Onder de motorkap zijn zowel een benzinemotor als een elektromotor te vinden. Bij lage snelheid drijft de elektromotor de auto aan, op hoge snelheid de benzinemotor. Bovendien kan de elektromotor de benzinemotor assisteren bij klimmen of accelereren. De samenwerking zorgt voor een lager verbruik en voor meer comfort.

Dat blijkt zodra de start-knop wordt ingedrukt. Daarop is namelijk helemaal niets te horen. Fluisterstil zet de IS zich in beweging en rond de 30 km/u (50 km/u wanneer extreem kalm wordt gereden) springt de benzinemotor bij. Dit gaat zonder schokken en is, afhankelijk van de snelheid, niet of nauwelijks hoorbaar.

Prestaties

De prestaties van de "dubbele" motor zijn prima, maar de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd verschilt van andere auto's. Omdat een elektromotor geen toeren hoeft te maken om te kunnen presteren, kan de IS 300h veel agressiever reageren dan een conventionele auto. De sprint vanuit stilstand tot 100 km/u kost 8.4 seconden en dat is een prima prestatie voor een auto als deze.

Daarbij is de IS 300h goed in balans. De besturing is licht, maar tegelijkertijd voldoende communicatief om altijd te weten waartoe de auto in staat is. In de wetenschap dat de auto tot heel veel in staat is, is het verleidelijk om remmen voor bochten achterwege te laten en/of ronduit baldadig te rijden.

Met een druk op de knop kan voor een extra sportief karakter worden gekozen. Dan staan alle systemen op scherp en is de IS nog uitdagender. Dankzij stuggere voorwielophanging en nieuwe achterwielophanging reageert de IS voor modeljaar 2017 bovendien nog alerter dan voorheen.

Verbruik

Toch leent de IS 300h zich het beste voor een soepele, beheerste rijstijl. Dan is het beste merkbaar hoe mooi de beide motoren, de versnellingsbak en al het andere mechaniek op elkaar zijn ingespeeld. Zoals een sportwagen voldoening geeft bij hard rijden, geeft deze hybride voldoening bij mooi en zuinig rijden.