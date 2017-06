Autotest | De Karl is het voordeligste model van Opel. Ondanks de lage prijs biedt de Karl voldoende ruimte, veiligheid en comfort. Dat Opels kleinste model ook nog eens leuk en zelfs exclusief kan zijn, toont de "Karl Rocks".

Inmiddels zijn diverse modellen van Opel beschikbaar in een "Rocks"-uitvoering. Rocks staat bij Opel voor een avontuurlijke aankleding. Het stoere uiterlijk is geïnspireerd op dat van een terreinauto met wielkastverbreders, stoere bumpers en beschermranden rondom. Let ook op de dakdragers en de tweekleurige velgen.

Voor de testauto komt daar de opvallende kleur "pastel green" bij, die bepaald niet stoer maar wel heel opvallend is. En daar gaat het om bij de Rocks-uitvoering: met beperkte middellen een alledaagse auto bijzonder maken.

De Karl is met zijn lengte van 3 meter 68 een fractie groter dan gemiddeld en dat komt terug in bovengemiddelde interieurruimte. Met name de achterbank is net even ruimer (of moet dat zijn: minder krap) dan gemiddeld in dit segment. De bagageruimte is goed, maar wordt geplaagd door een flinke tildrempel en een hoedenplank die niet met de achterklep meescharniert.

Uitrusting

Alhoewel de Rocks de meest exclusieve uitvoering van de Karl is, heeft deze auto niet de meest complete uitrusting. Zaken zoals een klimaatcontrolesysteem, een verwarmd stuurwiel, parkeerhulp, hoekverlichting of "Lane Departure Warning" staan allemaal op de optielijst maar horen niet tot de standaarduitrusting van deze bijzondere Karl.

Het licht en de ruitenwisser worden door de bestuurder zelf bediend, hier geen sensoren die het werk overnemen. De airconditioning kan aan en uit, maar kan de temperatuur niet zelf constant houden.

OnStar

De Karl is juist heel vooruitstrevend als het gaat om verbinding met de smartphone en het internet. "OnStar" is namelijk standaard aanwezig en dat betekent dat ook deze kleinste Opel dienst kan doen als rijdende wifi-hotspot voor de inzittenden. Met een druk op de knop is een assistent op te roepen die kan helpen bij het plannen van ritten, adviseren over de technische staat van de auto en zelfs de hulpdiensten kan inroepen bij een ongeval.

Toch heeft de Karl geen navigatiesysteem, maar slechts een "dom" beeldscherm. Voor het bijbehorende brein, doet Opel een beroep op Apple CarPlay of Android Auto. Hiermee doet de smartphone van de bestuurder dienst als navigatiesysteem, muziekbron en communicatiecentrum. De auto is slechts een "doorgeefluik". Dit werkt in de praktijk makkelijk, probleemloos en zelfs prettiger dan sommige ingebouwde systemen.

Automaat

Tijdens de eerste kennismaking met de Opel Karl in het voorjaar van 2015, is gereden met de 1.0 liter benzinemotor. Dat is nog steeds de enige motor op de prijslijst, maar voor de broodnodige variatie is dit keer gekozen voor een versie met een automatische versnellingsbak.