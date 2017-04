Autotest | Waar geeft u uw euro's het liefst aan uit? Aan paardenkrachten, uiterlijk vertoon en technische hoogstandjes? Of aan ruimte, functionaliteit en degelijkheid? In dat laatste geval heeft Fiat een interessante nieuwkomer: de Tipo Stationwagon belooft namelijk heel veel ruimte voor heel weinig geld.

De Tipo biedt alles wat mag worden verwacht van een moderne auto, inclusief moderne zaken zoals een achteruitrijcamera. Het "Uconnect" audio-, communicatie- en navigatiesysteem is goed verzorgd. De bediening is logisch en de samenwerking met een mobiele telefoon verloopt moeiteloos. De klank van het standaard audiosysteem is eenvoudig en "plat", maar daarmee zeker niet slecht. Bovendien: al deze zaken zijn standaard!

De bagageruimte meet 550 liter en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De achterbank is eenvoudig op te klappen en dan neemt de kofferruimte toe tot 1.650 liter en daarmee behoort de Tipo tot de ruimste in zijn klasse. Ruimtebesparende vondsten, handigheidjes om bagage vast te zetten of ergonomische hoogstandjes ontbreken, maar het voldoet allemaal. Wel jammer: met opgeklapte achterbank is de laadvloer niet volledig vlak.

Net als het exterieur, is het interieur net, mooi, degelijk maar zeker geen Italiaans kunstwerkje. Fiat heeft met de Tipo gekozen voor functionaliteit en op dat punt weet zeker deze stationcar wel degelijk te overtuigen. De ruimte voorin is ruim voldoende. Met grote volwassenen voorin, resteert achterin voldoende hoofd- en beenruimte voor nog eens twee volwassenen.

Dat probleem heeft Fiat niet en daarom kregen de vormgevers evenveel vrijheid als bij de andere modellen. De Tipo Stationwagon ziet er daarom prima uit. Het front heeft een zelfverzekerde uitstraling, terwijl de concurrenten vooral eenvoud uitstralen. Tegelijkertijd ontbreekt de Italiaanse-charme of originaliteit die een Fiat uniek en begeerlijk kunnen maken; het had dus nóg beter gekund.

Veel ruimte bieden voor weinig geld, dat doen meer merken. Maar Fiat is in het voordeel! Andere voordelige merken in dit segment zijn namelijk dochterbedrijven van grotere merken. Zo hoort Dacia bij Renault en Skoda bij Volkswagen. En als die merken hun "budgetauto's" te mooi en te goed maken, dan gaat dat ten koste van de duurdere modellen van de moederbedrijven.

Weggedrag

De voornaamste troef om ongelukken te voorkomen is daarom het prima onderstel. Fiat heeft een geslaagd compromis tussen comfort en communicatie weten te vinden. Daarom voelt de bestuurder als vanzelf waartoe de auto in staat is; en dat is veel!

Op een bochtige weg is merkbaar dat de Tipo keurig in balans is en de ingezette koers moeiteloos volgt. Het koetswerk helt niet of nauwelijks over en na de bocht herstelt de auto zich ogenblikkelijk. Op de snelweg valt de goede "rechtuitstabiliteit" op, waardoor nauwelijks stuurcorrecties nodig zijn en de auto zich goed leent voor het afleggen van langere afstanden.

Diesel

Voor deze test is gereden met de sterkste motor op de prijslijst: de 1.6 liter "MultiJet". Deze dieselmotor is goed voor 120 pk / 320 Nm, maar in de praktijk voelt het alsof de krachtbron zelfs meer dan dat in huis heeft.

Dat is te danken aan de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd, het kordate aangrijpen van de koppeling en zelfs het gevoel in de versnellingsbak. Kortom: een geslaagde combinatie!

De dieselmotor is altijd hoorbaar aanwezig, maar dit is nooit storend of luid. De geluiden van de banden of rijwind zijn eveneens gering, waarmee de Tipo zich wederom bewijst als een prima reisauto. Over een parcours met snelweg, binnenwegen en een fotostop bedroeg het gemiddelde verbruik 5.7 liter per 100 km. Dat is veel meer dan de fabrieksopgave (3.4 l/ 100 km), maar nog altijd een gemiddelde waarde voor een auto als deze.

Het venijn zit echter in de staart. Vanwege de belastingdruk is de Tipo minder voordelig in Nederland dan in de ons omringende landen. Het voelt als het winnen van een geldprijs met een half lot; in plaats van genieten van de winst, zal menigeen spijt hebben geen heel lot te hebben gekocht.

Conclusie

Biedt de Tipo Stationwagon inderdaad zoveel ruimte voor zijn geld als Fiat belooft? Dat ligt er aan waar de auto wordt gekocht. In Nederland is de prijs van een auto namelijk afhankelijk van de co2-uitstoot en daarom is de Tipo hier een stuk minder voordelig dan in andere Europese landen.

Of de Tipo nou voordelig of heel voordelig is, nooit is merkbaar waar Fiat heeft bezuinigd. De Tipo ziet er goed uit, is keurig gebouwd, biedt volop ruimte en heeft een complete standaard-uitrusting. Op de rijeigenschappen is al helemaal niets af te dingen. De hier gereden 1.6 liter dieselmotor is sterk, stil en relatief zuinig. Het weggedrag is prima.

De Fiat Tipo is daarom niet overal hetzelfde koopje, maar wel altijd een verstandige keuze.