Autotest | Het is een groot succes in Italië. De nieuwe Tipo is nog maar net op de markt en staat nu al hoog in de verkoopstatistieken. Het succes is zelfs zo groot, dat de fabriek moeite heeft om aan de vraag te voldoen. Na lang wachten is de Tipo nu eindelijk ook in Nederland. Zal de auto hier net zo'n succes worden als in het vaderland?

Het uiterlijk deugt, de ruimte is goed en de uitrusting is compleet. Toch kent de nieuwe Tipo een achilleshiel en dat zijn de motoren. Of beter gezegd: de co2-uitstoot daarvan. In Nederland is de prijs van een auto namelijk grotendeels afhankelijk van de uitstoot. Hoe hoger het verbruik, hoe hoger de prijs.

De Tipo scoort juist bovengemiddeld goed als het gaat om de ruimte. De ruimte voorin is goed, de hoofd- en beenruimte achterin uitstekend. De bagageruimte is met 440 liter ruimschoots de grootste in zijn klasse. Houd echter wel rekening met een forse tildrempel; dat maakt met name het uitladen lastig, omdat alles eerst over een rand moet worden getild.

De afwerkingskwaliteit en de uitrusting geven op geen enkele manier het gevoel dat de Tipo een low-budget auto is. Tegelijkertijd is de Tipo nooit vernieuwend of zelfs maar slimmer dan gebruikelijk. De aandacht voor actieve veiligheid (lees: ongelukken voorkomen) is bovendien gering.

Bovendien is de sedan meer afgestemd op de markt buiten Europa met een iets eenvoudigere bouw en een eenvoudigere standaard-uitrusting. Wat dat laatste betreft laat de hier gereden hatchback voor West-Europa juist weinig te wensen over. Gezien de prijs is de uitrusting riant, want zelfs een infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie), achteruitrijcamera en cruise-control zijn standaard.

Een andere succesfactor is de verscheidenheid. De Tipo is er namelijk als sedan, hatchback en stationwagon. De sedan verscheen als eerste (eind 2015) en ruim een jaar later volgden de stationcar en hatchback. Omdat sedans in West-Europa niet erg populair zijn, wachtte Fiat met het uitnodigen van de pers tot de hatchback en stationcar beschikbaar waren.

Wat de Tipo zo succesvol maakt in Italië en Oost-Europa is de prijs. Tegen een uiterst schappelijke prijs levert Fiat met de Tipo een ruime en complete auto. Daar zullen zuinige Hollanders vast geen "nee" tegen zeggen!

Terwijl andere voordelige auto's zich bedienen van kleine "downsized" motoren, kiest Fiat voor grote meer vertrouwde motoren. Een kleine motor die dankzij een turbo en andere technieken veel vermogen moet leveren, is relatief kostbaar in productie. Bovendien blijkt in de praktijk dat zulke motoren wel zuinig zijn op papier, maar niet altijd in de praktijk.

Voldoende reden dus voor Fiat om te kiezen voor conventionele techniek. Echter, in Nederland betekent dat een forse extra belasting en daarom is de Tipo veel minder voordelig dan in de ons omringende landen.

Voor deze test is gereden met de 1.6 liter "MultiJet" diesel en die overtuigt met daadkracht. Vanaf het moment dat het koppelingspedaal wordt losgelaten is duidelijk dat deze motor krachtig en soepel is. Bij lagere toeren protesteert de krachtbron zelden. Zodra iets meer gas wordt gegeven, volgt direct een reactie en zijn de prestaties prima. Het testverbruik kwam uit op 5.4 liter per 100 km en dat is een keurige score voor een auto van deze omvang met dit prestatiepotentieel.

Weggedrag

Niet alleen de motor is daadkrachtig, ook het onderstel geeft vanaf de eerste meter vertrouwen in de capaciteiten. Dat is te danken aan een goed gevoel in het stuurwiel, dat vervolgens wordt "beloond" door een weggedrag dat onberispelijk is.

Conclusie

Zal de nieuwe Fiat Tipo net zo'n succes worden in Nederland als in Italië? Dat valt helaas te betwijfelen. Alhoewel de rijkwaliteiten, de bouwkwaliteit, de ruimte en de uitrusting deugen, is de auto relatief kostbaar vanwege de Nederlandse belastingdruk. Daarmee is het prijsverschil ten opzichte van andere auto's in dit segment veel kleiner dan in de ons omringende landen.

In Nederland zou de Tipo het daarom moeten hebben van het Italiaanse temperament, maar helaas ontbreekt ook dat. Ook met het uiterlijk is niets mis, maar het Fiat-gevoel ontbreekt. Aan de andere kant: dat ontbreken van een Fiat-gevoel is het grootste minpunt van de auto. En als dat het belangrijkste minpunt is, is de Tipo wel degelijk een doordachte keuze.