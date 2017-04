Autotest | Het is tijd voor een nieuwe Toyota Yaris! Het model is sinds 2011 op de markt en heeft in 2014 nog een verjongingskuur ondergaan. En in de regel volgt na zo'n periode een geheel nieuw model. Toyota denkt daar anders over en vernieuwt de Yaris voor een tweede keer. Een goede keuze?

Op de grotere modellen bood Toyota al enige tijd "Safety Sense" aan. Dat staat voor een pakket van veiligheidsvoorzieningen waarbij de elektronica met de bestuurder meekijkt, waarschuwt en zo nodig ingrijpt. Voortaan is Safety Sense ook beschikbaar op de Yaris. Beter nog: het is standaard op alle uitvoeringen! Een uitzondering geldt voor verkeersbordherkenning, dat alleen beschikbaar is op de meest luxe variant. Dodehoekdetectie is helemaal niet beschikbaar op de Yaris.

Ondersteuning voor Apple CarPlay of Android Auto ontbreekt echter en dat is een gemiste kans. Ook jammer: het beeldscherm is bij felle zon nauwelijks afleesbaar. Dit probleem speelde al bij de introductie van de Yaris en is helaas nog steeds niet opgelost. Geen probleem, maar wel een waarschuwing: de eenvoudigere uitvoeringen hebben geen in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en dat kan voor lange bestuurders betekenen dat zij onwennig dicht op het stuurwiel zitten.

Bovendien is de gefacelifte Yaris voortaan leverbaar in "two tone", uitvoering. Dat wil zeggen dat het dak en de raamstijlen in het zwart worden uitgevoerd. Dat staat de Yaris ontzettend goed op één detail na: omdat de zwarte kleur doorloopt aan de zijkant van de motorkap, lijkt deze af te lopen en dat doet afbreuk aan de harmonie van het originele ontwerp.

En dat begint met het uiterlijk, want volgens Toyota is dat een doorslaggevende factor in de keuze voor de Yaris. Het front werd opnieuw getekend, waarbij het grote kruis op de neus iets minder prominent werd. In plaats daarvan heeft de neus nu de aanblik van een catamaran. De achterzijde is geheel nieuw met een nieuwe achterklep, nieuwe achterlichten en nieuwe achterbumper.

Daarom kan Toyota het zich permitteren het bestaande model opnieuw op te waarderen. Denk daar niet te lichtzinnig over. De "verbetering" vroeg een investering van 90 miljoen euro, waarmee in totaal 900 onderdelen werden vervangen.

Alleen wanneer dat echt nodig is, wordt een auto vanaf de grond opnieuw ontwikkeld. Wanneer bijvoorbeeld een geheel nieuwe techniek wordt geïntroduceerd, dan kan dat een geheel nieuw platform vereisen. Denk daarbij aan een nieuwe vorm van aandrijving of nieuwe veiligheidssystemen. Maar... de Yaris liep al voorop met hybride-aandrijving, was al de veiligste in zijn soort en was al berekend op nieuwe elektronica.

Iedere nieuwe medewerker, van de hoogste baas tot de gewone lopendebandwerker, moet de werkwijze binnen Toyota op een manier verbeteren, hoe klein of groot die bijdrage ook is. Dat proces van steeds verbeteren heet "Kaizen" en heeft Toyota groot gemaakt. De laatste jaren voert het merk die denkwijze nog verder door, door auto's ook continu te verbeteren.

Een auto na vijf of zes jaar vervangen door een geheel nieuw exemplaar is de meest gangbare procedure. Maar Toyota werkt sinds jaar en dag net even anders dan anders. Binnen Toyota worden alle procedures continu verbeterd en vernieuwd. Dat kan betrekking hebben op de manier van produceren, op een administratief proces of wat dan ook.

Motoren

De vernieuwde Yaris is leverbaar met een geheel nieuwe 1.5 liter motor die de bestaande 1.3 liter motor vervangt. Dat lijkt een onlogische keuze, want in de regel verbruiken kleinere motoren minder dan grotere motoren. Echter, wanneer een kleine motor te hard moet werken om mee te komen met de verkeersstroom dan zal het verbruik alsnog sterk toenemen.

De 1.5 liter motor heeft licht werk aan de relatief kleine Yaris en daarom zou het praktijkverbruik (5.4 liter per 100 km) dichter bij het verbruik volgens fabrieksopgave moeten liggen. Helaas bleek tijdens de test het tegendeel en lag het verbruik hoger dan met de 1.3 motor. Wel is de nieuwe krachtbron rustiger ("stil" is een te groot woord), soepeler en sterker op hoge snelheid.

Ter vergelijking is ook gereden met de vertrouwde 1.0 liter driecilinder en die is in de stad levendiger en nog zuiniger. Op de buitenweg moet de kleinere motor echter hard werken en dat zorgt voor een hoog verbruik en minder rust op de lange afstand.

Dankzij verbeterde geluidsisolatie en betere motorsteunen (voorkomt doorgeven van trillingen van de motor aan het interieur) is ook de Yaris 1.0 merkbaar comfortabeler dan voorheen. Alhoewel Toyota het niet expliciet noemt, remt de Yaris een stuk scherper dan voorheen en dat is erg aangenaam.

Hybride

De favoriet van de klant en van Autozine is de hybride. Deze combinatie van een benzine- en een elektromotor zorgt voor veel meer comfort, prima prestaties en een laag verbruik.

Voor modeljaar 2017 is de software zo aangepast dat nog vaker elektrisch kan worden gereden, waarmee het verbruik daalt. Dankzij speciale meetapparatuur in de auto, kan worden nagegaan dat tijdens de proefrit 52% van de tijd elektrisch is gereden. Dat resulteerde in een verbruik van 4.8 liter per 100 km en dat is helaas minder zuinig dan tijdens de proefrit in 2014.

Weggedrag

Hoe de Yaris stuurt, is sterk afhankelijk van de gekozen motor. Met de 1.0 liter motor is de Yaris lichtvoetig en wendbaar, waardoor de auto zich prima thuisvoelt in de stad. De 1.5 liter motor brengt merkbaar meer gewicht op de voorwielen en geeft een meer volwassen gevoel.

De Yaris Hybrid stuurt lichter, heeft minder stugge vering en legt de nadruk nog meer op comfort.

Conclusie

Het toverwoord bij Toyota is "kaizen". Dat staat voor het continu verbeteren van de interne werkzijwe van het bedrijf. Volgens die werkwijze is de Yaris nu verbeterd. Als Toyota de Yaris een ander karakter had willen geven, bijvoorbeeld dynamischer of veelzijdiger, dan was een ander platform en daarmee een geheel nieuw ontwerp noodzakelijk geweest.

De Yaris heeft nog steeds een enorme voorsprong op de concurrentie dankzij de hybride aandrijving en daarom was een compleet nieuw ontwerp niet nodig. Door het uiterlijk aan te scherpen en de (veiligheids)uitrusting uit te breiden, is de Yairs weer helemaal bij de tijd. Kaizen werkt daarom niet alleen om de productiemethode te verbeteren, maar ook het product!