Autotest | De Mazda MX-5 is de droomauto voor de gewone man. Het is namelijk een cabriolet met de bouw van een sportwagen, tegen de prijs van een middenklasser. Met de "RF" is de MX-5 er nu ook in een nieuwe uitvoering: als coupé met open dak. Is de MX-5 Retractable Fastback nog meer droomauto dan het origineel?

De lange bestuurder die nu eindelijk rechtop denkt te kunnen zitten, wordt getrakteerd op een enorme hoeveelheid rijwind. Tot 80 km/u is het allemaal leuk en aardig, maar boven 100 km/u is de turbulentie echt vervelend. Daarom zijn lange bestuurders opnieuw genoodzaakt zich in een oncomfortabele bocht te wringen. Wie minder groot van stuk is, zit juist prinsheerlijk in de MX-5 RF met open dak.

Natuurlijk hebben de inzittenden met geopend dak meer gevoel met de auto en ervaren ze meer van de omgeving, maar omdat de achterwand in de ooghoeken altijd zichtbaar blijft, geeft de RF geen volwaardig cabrio-gevoel. Bovendien vangt de rechtopstaande constructie veel wind. Met name uit de bovenste hoeken komen veel bijgeluiden, waardoor het niet meer mogelijk is om een gewoon gesprek te voeren als de rijsnelheid toeneemt.

Het dak is binnen luttele seconden te openen. Dit gebeurt geheel automatisch. Terwijl bij de MX-5 Coupé van weleer nog een laatste beugel met de hand moest worden bediend, verloopt het proces van openen en sluiten bij de RF 100% automatisch. Indien gewenst kan het dak al rijdende worden geopend of gesloten (tot 10 km/u) en dat is handig in de file of bij een verkeerslicht.

Nog een tegenvaller: met gesloten dak laat het comfort te wensen over. Dit is absoluut geen stille coupé en de rijgeluiden zijn nauwelijks minder dan in de MX-5 met softtop. De geluidsisolatie van de wielkasten en die tussen de motor en het interieur is gering en met metalen dak wordt dat alleen maar duidelijker omdat ze rond gaan zingen. Bovendien kan de linker buitenspiegel voor extra rijgeluiden zorgen wanneer de wind uit een ongunstige richting komt.

Maar helaas zijn de voordelen daarmee besproken. Omdat het metalen dak een flink stuk dikker is dan de stoffen kap, is de toch al beperkte hoofdruimte nu nog minder. Wie langer is dan 1 meter 85, zit uiterst ongemakkelijk in de MX-5 RF. De testrijder zag zich genoodzaakt diagonaal in de auto te zitten, leunend met 1 arm op de middenconsole, met het hoofd iets uit het centrum.

Leuk detail: de hier getoonde kleur "Machine Grey" is speciaal voor de MX-5 ontwikkeld. In Japan heeft de MX-5 RF alleen dankzij deze kleur al een onderscheiding voor de vormgeving in de wacht gesleept.

De komst van de Mazda MX-5 in de "RF" -variant lijkt misschien klein nieuws. Immers, van de vorige generatie van de MX-5 was er ook al een versie met metalen dak. Deze nieuwe variant heeft echter een compleet andere opzet. Daarom is gekozen voor de naam "Retractable Fastback" , vrij vertaald een intrekbaar dak. En dat is heel wat anders dan een cabriolet of een coupé!

Motor

Voor deze test is gereden met de 160 pk sterke motor (er is ook een versie met 131 pk). Deze laat, voor een 2.0 liter viercilinder motor, na een koude start een luide en bijna intimiderende brul horen. Daardoor staat de bestuurder al op scherp nog voordat de rit is begonnen!

Het extra gewicht van de hardtop (ongeveer 60 kg) doet geen afbreuk aan de prestaties. Op papier is de RF drie-tiende van een seconde trager in de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u dan de softtop, maar daar is in de praktijk niets van te merken. De maximumsnelheid ligt welgeteld één kilometer per uur lager dan met de softtop en ook dat is verwaarloosbaar.

De "SkyActiv-G 160"-motor bouwt het vermogen geleidelijk op, maar niet zo traag dat de prestaties er onder lijden. Op die manier wordt de spanning zo lang mogelijk vastgehouden en is de pret niet over voordat hij is begonnen (zoals bij sommige turbomotoren). Dankzij dit karakter leent de MX-5 zich even makkelijk voor stevig doorrijden als voor kalm toeren.

In het laatste geval is de auto ook nog eens relatief zuinig. Tijdens de testperiode zijn vooral langere afstanden afgelegd en dat kostte 5.6 liter per 100 km. Daarmee is deze sportwagen voor het gewone volk niet alleen heel betaalbaar in aanschaf, maar ook in gebruik. Let op: bij voorkeur Euro98 tanken, dat is wel weer duurder.

Rijeigenschappen

De hardtop doet ook geen afbreuk aan de rijeigenschappen. Nog steeds is het chassis merkbaar licht en prachtig in balans. In iedere bocht is te voelen hoe de banden zich heerlijk vastbijten, waarna het weer genieten is als het koetswerk zich perfect herpakt op het rechte stuk.

Bij het inleggen van iedere versnelling is het een genoegen om te voelen hoe trefzeker het mechaniek functioneert en hoe mooi de motor weer oppakt.

Daarin zit de de magie van de MX-5 en die gaat met de Retractable Fastback niet verloren. Nog altijd zijn de auto en bestuurder één. De MX-5 zit de bestuurder gegoten als het meest comfortabele paar schoenen. De vraag is echter: past u ze aan?

Conclusie

De vierde generatie van de Mazda MX-5 (intern bekend als "ND") is er nu ook als "RF". Deze zogenaamde "Retractable Fastback" is zeker geen coupé, vandaar ook de unieke naam.

De MX-5 RF heeft het uiterlijk van een volbloed sportwagen en combineert dat met de dynamiek van de standaard MX5. Het metalen dak is (elektrisch) te openen, waarmee de RF wél een groter gevoel van vrijheid geeft dan een coupé, maar zeker geen volwaardige cabriolet is. Helaas biedt het metalen dak geen extra comfort, in plaats daarvan zijn de rijgeluiden juist nog prominenter aanwezig.

De meerwaarde van de RF boven een gewone MX-5 zit daarom vooral in het oogstrelende uiterlijk. De toch al schaarse hoofdruimte nam nog verder af en daarom is de RF een nog exclusievere auto voor een nog kleinere doelgroep. Wie de schoen past...