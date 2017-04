Vooruitblik | Is een SUV een statussymbool of een functionele auto? Bij veel merken is een Sports Utility Vehicle een grote auto die een machtig gevoel geeft en respect afdwingt. Volvo laat sinds jaar en dag zien dat het ook anders kan met de XC60. De nieuwe XC60 belooft nog verder te gaan...

Bij lage snelheid zal de computer altijd kiezen voor remmen, omdat de remweg dan gering is. Bij hogere snelheid zal de auto remmen en aanzetten tot uitwijken. Uiteraard houdt de bestuurder altijd volledige controle over de auto en dat is maar goed ook. De computer heeft namelijk geen weet van achteropkomend verkeer; het systeem concludeert slechts dat de remweg (te) lang is en dat uitwijken effectiever is dan remmen.

Ook in het interieur draait het allemaal om beschaving. Met zeeën van ruimte, natuurlijke materialen en warme tinten behaagt de XC60 wel, maar pronkt deze SUV niet. Dat blijkt ook uit de opzet van het dashboard, waarbij het aantal knoppen zoveel mogelijk is beperkt.

Natuurlijk, ook de Volvo XC60 is een grote auto die alleen al dankzij de royale afmetingen nadrukkelijker aanwezig is dan zomaar een auto. Maar in plaats dat Volvo het lijnenspel zo kiest dat de XC60 indruk maakt, kiest de Zweedse fabrikant voor een zekere elegantie en bescheidenheid waardoor dit de SUV is die "mag".

Motoren

Als het gaat om de motoren, dan is de XC60 alles behalve bescheiden. De lichtste (benzine) motor levert al 254 pk / 350 Nm en dat is meer dan de directe concurrenten. Daarbij gaat de XC60 met de tijd mee en is een plug-in hybride-motor leverbaar die niet alleen uitmuntende prestaties levert (0-100 km in 5.3 seconden), maar dat koppelt aan een minimaal verbruik (1 op 47).

Alleen in de basisuitvoering heeft de XC60 voorwielaandrijving. Alle andere uitvoeringen zijn voorzien van vierwielaandrijving. De XC60 biedt echter geen voorzieningen voor terreinrijden, de vierwielaandrijving dient vooral de veiligheid.

Rijeigenschappen

Onderhuids is de XC60 gebaseerd op de hagelnieuwe Volvo V90 en S90. Het platform is echter ingekort en versmald. Mede daarom is de XC60 een stuk lichter dan de grotere broers en dat is gunstig voor de wegligging, de prestaties, de remweg en het verbruik.

Deze kennismaking is echter gebaseerd op een presentatie met handgebouwde auto's, nog voordat de daadwerkelijke productie was begonnen. Daarom was proefzitten wel mogelijk, maar proefrijden nog niet. In de zomer van 2017 staat de XC60 bij de dealer, dan volgt ook een eerste rijtest.

Conclusie

De Volvo XC60 is en was de SUV die mag. Nog meer dan voorheen is de XC60 geen auto waarbij het draait om macht of indruk maken, maar om functionaliteit. De royale afmetingen worden gebruikt voor meer ruimte. De hoge zit zorgt voor beter overzicht en meer comfort.

De XC60 biedt alle luxe die de concurrentie ook biedt, maar gaat een stap verder wanneer het gaat om (actieve) veiligheid. De XC60 kan niet alleen semi-autonoom rijden, maar kan behalve remmen nu ook uitwijken voor gevaar.