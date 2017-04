Autotest | Dit is de nieuwe Kia Picanto. Tenminste, zo schijnt het. De nieuwe Picanto is namelijk vrijwel even groot, ziet er vrijwel hetzelfde uit, bedient zich van vrijwel dezelfde techniek en kost vrijwel hetzelfde als de vorige. De vraag is daarom: wat is er precies nieuw?

Op het gebied van elektronica voorziet Kia in een inductielader voor de mobiele telefoon (draadloos opladen), een achteruitrijcamera en een keurig verzorgd infotainmentsysteem. Dat laatste staat voor een geïntegreerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem, dat in zijn laatste versie ook Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.

Alhoewel de Picanto niet vernieuwend is, gaat de auto wel met zijn tijd mee. Kia geeft het zeker niet weg, maar wanneer wordt gekozen voor een luxe uitvoering dan is de uitrusting riant. Zo is de testauto (GT-Line) voorzien van een licht- en regensensor, cruise-control, stoelverwarming en zelfs stuurverwarming.

Maar er is meer! Het dashboard is 1.5 cm dichter op de voorruit geplaatst en dat zorgt voor meer ruimte voorin. Een (verstelbare) armsteun met bergvak zorgt voor iets meer comfort en bergruimte voorin.

Door de wielen nog verder in het hoeken te plaatsen, werd de wielbasis groter terwijl de lengte van de auto gelijk bleef. Daardoor is de binnenruimte merkbaar toegenomen. Vooral achterin overtuigt de Picanto nu met hoofd- en beenruimte en daarmee heeft de Kia écht een voorsprong op de concurrentie genomen. De bagageruimte nam eveneens toe en daarmee biedt deze kleinste Kia nu (nipt) de grootste kofferruimte in zijn segment.

Kia heeft de verbetering daarom onder andere gezocht in de verpakking. Die is niet alleen aansprekender geworden, maar ook een stuk efficiënter. Het lijnenspel is aangescherpt waardoor de nieuwkomer direct herkenbaar is als Picanto, maar tegelijkertijd een modernere uitstraling heeft.

Alles is nieuw! Voor de nieuwe Picanto (2017) is Kia met een schoon vel papier begonnen. Echter, het concept achter de Picanto is wel gelijk gebleven. Opnieuw moest de auto compact en toch volwassen zijn, en opnieuw moest de Picanto zo veel mogelijk waar voor zijn geld bieden.

Motoren

Omdat de Picanto voordelig moest blijven, en omdat de klanten niet om technische hoogstandjes zouden vragen, is de auto leverbaar met twee heel gewone benzinemotoren. De eerste heeft een inhoud van 1.0 liter en telt driecilinders; een standaard motor voor een auto als deze.

Ook het vermogen van 67 pk / 98 Nm is heel gemiddeld. Het is ruim voldoende om mee te komen met de verkeersstroom. Bovendien zijn de geluiden van de motor, de rijwind en de banden gering en dat zorgt ervoor dat de Picanto niet als een eenvoudig of goedkoop autootje voelt. Tegelijkertijd is bij hoge snelheid (meer dan 100 km/u) of in de bergen wel degelijk merkbaar dat dit een lichte motor is.

Zolang de Picanto op de markt is, klagen klanten over een te hoog verbruik. Daarom nogmaals: de fabrikant geeft een verbruik in de stad en een gemiddeld verbruik op. Wie alleen korte stukjes rijdt (minder dan 30 km), zal een veel hoger verbruik realiseren dan wie lange afstanden rijdt. Het testverbruik over een lange afstand met snelwegen, binnenwegen en stadsverkeer kwam uit op exact 1 op 20.

Naast de 1.0 liter driecilinder motor, is er ook en 1.2 liter viercilinder leverbaar. Deze is in de praktijk even stil en even sterk als de kleinere motor. Het verschil zit in het gemak waarmee de prestaties worden neergezet. De grotere motor leent zich beter voor "schakellui" rijden en geeft iets meer rust op langere afstanden. In de praktijk verbruikt de grotere motor in de stad significant meer brandstof. Op de lange afstand is het verbruik vrijwel gelijk aan dat van de basismotor.

Rijeigenschappen

Het beste is voor het laatste bewaard: het weggedrag. Dankzij een langere wielbasis, sterkere staalsoorten en gewichtsbesparing zijn de rijeigenschappen merkbaar beter dan voorheen. Het nieuwe onderstel zorgt voor meer comfort op slecht wegdek en een alertere reactie in de bocht. De draaicirkel is opmerkelijk klein en dat zorgt voor extra gemak en wendbaarheid in de stad.

Het verbeterde mechaniek wordt bovendien aangevuld met slimme elektronica. De nieuwe Picanto is namelijk (te) voorzien van "Torque Vectoring by Braking". Dat betekent dat het binnenste wiel in de bocht kortstondig kan worden afgeremd waardoor de auto stabieler en veiliger reageert in extreme situaties.

Conclusie

Wat is er nieuw aan de nieuwe Kia Picanto? Alles en niets. Er is niets veranderd aan het idee achter de auto. Nog steeds is de Picanto een voordelige en uitstekend rijdende kleine auto die desondanks een heel volwassen karakter heeft. De Picanto blijft zich daarom op diezelfde manier onderscheiden van de concurrentie.

Door de Picanto geheel opnieuw te ontwikkelen, weet Kia de doelen nog beter te bereiken. De auto ziet er beter uit, haalt uit gelijkgebleven buitenmaten meer binnenruimte, biedt tegen eenzelfde prijs meer uitrusting en stuurt scherper dankzij een moderner ontwerp. De Picanto is dus in alle opzichten "picanter" geworden.