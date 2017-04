Opel Crossland X

De blitz maken

Vooruitblik | De Meriva is de compacte gezinsauto van Opel. Of beter gezegd: dat was het. De Meriva wordt namelijk opgevolgd door de "Crossland X". En dat lijkt raar, want niet alleen de naam verschilt, maar ook het concept. De Meriva was een MPV en de Crossland X is een SUV. Is de Crossland X een waardige opvolger?

Eerst die afkortingen. MPV staat voor "multi purpose vehicle", ofwel een ruime auto waarbij alles in dienst staat van de functionaliteit. Een SUV is een "sports utility vehicle" en dat staat voor een stoere auto met de uitstraling van een terreinwagen. Inspelen op de trend Het inruilen van een MPV voor een SUV lijkt daarom een vreemde keuze. Maar... beide auto's hebben ook iets gemeenschappelijks. Beide bieden namelijk heel veel binnenruimte en een hoge zit. Bovendien krimpt de markt voor MPV's en groeit de markt voor SUV's. En dan is de keuze van Opel heel logisch! Door de nieuwe gezinsauto het uiterlijk mee te geven van een SUV, speelt het merk met de blitz in op de vraag van de markt. En door de nadruk te leggen op praktische gebruiksmogelijkheden en minder op terreinwaardigheid, is de Crossland X wel degelijk een alternatief voor de Meriva. En daarmee is meteen een andere vraag beantwoord: wat is de meerwaarde van de Crossland X naast de Opel Mokka X? Die laatste is namelijk ongeveer even groot en ongeveer even kostbaar. De Mokka X is wel bedoeld als terreinauto, is wel leverbaar met vierwielaandrijving en leent zich wel als trekauto. De Crossland X is "slechts" een gezinsauto in stoere verpakking. Ruimte Voorin biedt de Crossland X volop ruimte. Wanneer de voorstoelen niet helemaal naar achteren staan, resteert ook achterin voldoende ruimte voor volwassenen. De Crossland X is geen ruimtewonder en het ontbreekt aan alle ruimtebesparende trucs die de Meriva zo bijzonder maakten, maar het voldoet allemaal ruimschoots. Afhankelijk van de gekozen uitvoering, staat de achterbank op rails. Zo kan worden gekozen voor meer beenruimte (+15 cm) achterin of juist voor meer bagageruimte. De bagageruimte is iets groter dan gemiddeld. En dat is knap, want de Crossland X is een fractie korter en lager (maar wel breder) dan de directe concurrenten. Uitrusting Door op alle modellen vrijwel dezelfde uitrusting te bieden, kan Opel tegen relatief gunstige prijzen opmerkelijk moderne techniek bieden. Dat maakt de topmodellen minder bijzonder, maar kleinere modellen zoals deze Crossland X juist heel veilig en modern. Zo voorziet Opel ook deze kleinste SUV van een camera die met de bestuurder meekijkt (en zo nodig waarschuwt danwel ingrijpt bij gevaar), een uitgebreid infotainment-systeem (incl. Apple Carplay), een online assistent (assistentie bij ongevallen of advies onderweg) en een wifi-hotspot in de auto.

Omdat de Crossland X is ontwikkeld in samenwerking met het kersverse moederbedrijf PSA (bekend van Peugeot en Citroen), is de Crossland X ook voorzien van head-up display. Dit betekent dat informatie die belangrijk is voor de bestuurder (o.a. snelheid), wordt geprojecteerd in zijn/haar blikveld. In tegenstelling tot kostbare systemen waarbij dit tegen de voorruit wordt geprojecteerd, levert de Franse partner een systeem dat het simpelweg op een glasplaatje op de stuurkolom toont. Dit is in de praktijk even effectief als de duurdere oplossing. Rijden Niet alleen de head-up display, maar ook het mechaniek van de Crossland X is grotendeels afkomstig van PSA. De motoren verschillen daarom sterk van die van andere Opel-modellen. Zo is de Crossland X leverbaar met een 1.2 liter driecilinder motor die zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen in de Peugeot 3008. De Opel verzekert echter dat de fijnregeling wel in eigen huis is verzorgd, zodat ook de Crossland rijdt als een Opel. Dat geldt niet alleen voor de motoren, maar ook voor het onderstel. Zoals gebruikelijk bij Opel, staat ook een variant op LPG op de planning. Hoe de Crossland X rijdt blijft nog heel even de vraag, want dit verslag is geschreven op basis van een "statische presentatie". Dat betekent dat de auto nog niet wat te rijden, maar alleen beschikbaar was voor proefzitten, passen en fotograferen. Daarbij werd gekozen voor een hippe stadse omgeving want dáár moet de Crossland X de blitz gaan maken. Conclusie Is de Opel Crossland X een waardige opvolger van de Meriva? Ja, het is een waardige opvolger maar geen vervanger. Bij de Meriva stonden de praktische mogelijkheden centraal en daarom was die MPV een absoluut ruimtewonder. Van de deuren tot de middentunnel, alles was doordacht en gemaakt voor maximaal gebruiksgemak. De Crossland X is een ruime, functionele auto maar geen ruimtewonder. Opel heeft die keuze gemaakt omdat de markt vraagt naar auto's waarbij het niet alleen draait om de functionaliteit, maar ook om het uiterlijk. De Crossland X weet ruimte en uiterlijk vertoon goed te combineren en daarmee zal de Opel-rijder beter dan ooit voor de dag komen.

plus Ruim en praktisch

Moderne uitrusting min Niet vernieuwend