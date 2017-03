Autotest | De eerste Insignia zorgde voor een revolutie bij Opel. Dankzij de ongekend voorname uitstraling, de vooruitstrevende techniek en het grootse rijden vielen (vaste) klanten van andere merken als een blok voor de Insignia. Nu is het tijd voor de tweede generatie van de Insignia. Zal dat weer tot een revolutie leiden?

De filosofie achter iedere Opel is: maak geavanceerde techniek beschikbaar voor een groot publiek. Met name de kleinere modellen weten daarmee te overtuigen; de Astra en Corsa zijn echte vernieuwers in hun segment. Door hoogwaardige techniek breed in te zetten, kan Opel de kosten spreiden en zo kunnen ook deze alledaagse modellen tegen een beschaafde prijs worden voorzien van de nieuwste techniek.

Maar juist omdat de kleinere Opels al zo modern, en soms zelfs vooruitstrevend zijn, blijft er minder over voor de Insignia. Daarom zet Opel bij de Insignia in op vormgeving en kwaliteit. En in plaats van chique en voornaam, is de tweede Insignia dynamisch en atletisch. Mede daarom heet het nieuwe model officieel "Insignia Grand Sport".

Ruimte

De vierdeurs Insignia-sedan is komen te vervallen, de Grand Sport is een vijfdeurs hatchback. Dat komt niet alleen het uiterlijk ten goede, maar ook de bruikbaarheid. De achterklep is enorm en geeft uitstekende toegang tot de bagageruimte.

De aflopende daklijn gaat niet ten koste van de binnenruimte. De beenruimte achterin is met 2.5 cm toegenomen, maar samen met de gunstigere zitpositie voelt het als veel meer dan dat! Volwassenen zitten voortaan riant achterin de Insignia.

Uitrusting

Zoals eerder aangestipt, bieden de kleinere Opels al volop moderne techniek die het dagelijks leven met de auto aangenamer en veiliger maakt. Op een head-up display en een waarschuwing voor naderend verkeer bij achteruitrijden na, biedt de Insignia geen voorzieningen die bijvoorbeeld de Astra niet biedt. Maar... waar mogelijk gaat de Insignia wel een stap verder.

Zo heeft ook de Insignia "slimme" koplampen die de lichtbundel aanpassen aan de omgeving en de rijstijl. Door gebruik te maken van 32 i.p.v. 16 lampjes (LEDs) kan de Insignia de lichtbundel nog exacter richten en is daarmee nog effectiever.

Nog altijd heel aangenaam is het "Opel Eye" dat met de bestuurder meekijkt en waar nodig waarschuwt of zelfs ingrijpt. Semi-autonoom rijden, een functie die diverse nieuwe modellen inmiddels bieden, is niet aan de Insignia besteed en dat is een gemiste kans.

Rijeigenschappen

In plaats daarvan heeft Opel zich toegelegd op het verbeteren van de rijeigenschappen. Daarom is de Insignia Grand Sport langer (+7 cm), lager (-2 cm) en vooral lichter (-200 kg, afhankelijk van de gekozen uitvoering). Bovendien zorgt de lagere zitpositie voor betere communicatie met de auto.

En het resultaat van die inspanningen is vanaf de eerste bocht merkbaar! In plaats van groots en statig, is de nieuwe Insignia dynamisch en vertrouwenwekkend. Wanneer het tempo wordt opgevoerd, geeft de nieuwe Insignia de voldoening die bij de vorige generatie ontbrak. Bovendien verrast de auto de bestuurder nooit met onverwachte reacties of listig weggedrag.

Alhoewel de Insignia groter is dan de toch al royaal bemeten concurrenten, voelt de Opel kleiner en beter handelbaar. Tegelijkertijd voelen de wegen wél smaller. In de stad en op provinciale wegen heeft deze Opel de ruimte nodig! Ook heel bijzonder: in plaats dat de elektronische veiligheidsystemen het gevoel in de besturing verstoren, lijken ze een duwtje in de juiste richting te geven om net even mooiere lijnen te sturen.

De Insignia is leverbaar met een standaard onderstel en een adaptief onderstel ("FlexRide"). Het standaard onderstel voldoet ruimschoots en is kenmerkend voor de Grand Sport: de dynamiek is toegenomen, met behoud van het comfort van de vorige Insignia. Met het adaptieve onderstel kan de bestuurder het karakter iets aanpassen, maar het verschil tussen de sportieve, normale en comfortabele modus is gering. Een grotere velgmaat (tot 20 inch) heeft meer effect, maar is uiteraard een eenmalige keuze.