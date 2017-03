Autosalon van Geneve 2017

Stilstand is achteruitgang

Autoshow | De autowereld staat niet stil. Letterlijk en figuurlijk. Auto's worden steeds moderner. De zelfrijdende auto is in ontwikkeling, de elektrische auto staat in de startblokken. De Autosalon van Genève geeft een beeld van de auto van de toekomst, maar ook van de auto die binnenkort al in de showroom staat. Om in beweging te blijven reisde Autozine af naar Zwitserland om verslag te doen.

Eerst de nabije toekomst: auto's die binnenkort in de showroom staan. Te beginnen met de auto's die ook voor de gewone sterveling betaalbaar zijn. De geheel nieuwe Suzuki Swift bijvoorbeeld! De nieuwe generatie ziet er sportiever en moderner uit. Gewichtsbesparing en moderne motoren moeten ook nog eens voor meer rijplezier zorgen. Vanaf april 2017 bij de dealer. Ook de nieuwe Kia Picanto is vanaf april in ons land te bewonderen. De nieuwe Picanto is even groot als de voorganger, maar belooft desondanks meer ruimte en vooral meer luxe. Eind deze maand een eerste test. Hyundai toont de stationcar-versie van de geheel nieuwe i30. Ook hier meer ruimte en meer luxe tegen een vrijwel gelijk gebleven prijs. Vanaf juli in de showroom. De geheel nieuwe Seat Ibiza is vanaf juni in Nederland te bewonderen. Deze compacte Seat biedt alle techniek die het merk in huis heeft en belooft dankzij een geheel nieuw platform nog meer invulling te geven aan het sportieve imago van Seat. Ford pakt groots uit met de nieuwe Fiesta, die in diverse uitgesproken varianten zal verschijnen: een luxueuze Titanium, een avontuurlijke Active en een sportieve ST. Vanaf juli in Nederland. Rond de herfst van 2017 arriveert de Mitsubishi Eclipse Cross in Nederland. Deze middelgrote SUV vult het gat tussen de ASX en Outlander op. Bovendien maakt de huisstijl van Mitsubishi een grote stap vooruit met dit nieuwe model. Bij Opel debuteren twee volume-modellen: de geheel nieuwe Insignia en de Crossland X (zie panoramafoto). Dit nieuws werd echter overschaduwd door de overname van Opel door PSA (Peugeot / Citroën). De nieuwe modellen werden enthousiast ontvangen, maar het eerste groepsoptreden van de drie CEO's trok nog veel meer aandacht van de massaal toegestroomde pers. Nissans succesnummer, de Qashqai, is opgefrist voor modeljaar 2017 en verkrijgbaar vanaf september. Op verzoek van de klanten kreeg de auto een meer uitgesproken uiterlijk, betere geluidsisolatie en modernere techniek. Dit laatste betekent dat de Qashqai voortaan semi-autonoom kan rijden op de snelweg. Meer dan een facelift, maar geen geheel nieuw model: zo kan de Mazda CX-5 het best worden omschreven. Op het bestaande platform kwam een nieuw koetswerk en een nieuw interieur. De motoren zijn niet nieuw, maar wel sterk verfijnd. Subaru heeft de XV geheel opnieuw ontworpen. Alhoewel de stijl gelijk is gebleven, is de nieuwe XV breder, lager en ligt het zwaartepunt nog lager voor meer veiligheid én meer rijplezier. Vanaf de zomer in Japan, rond de jaarwisseling in Europa verwacht. De DS7 Crossback is het nieuwe topmodel van DS, het chique zusje van Citroën. Behalve de voor DS gebruikelijke afwerking met technieken uit de mode-industrie is de DS7 een technisch hoogstandje dat deels autonoom kan rijden. Bij Mercedes-Benz debuteert de geheel nieuwe E-Klasse Cabriolet. De cabrio-kap is afgekeken van de S-Klasse Cabriolet. Het onderstel verschilt van de gewone E-Klasse door een extra sportieve afstelling. Bovendien is dit de eerste E-Klasse Cabrio die leverbaar is met vierwielaandrijving, handig omdat het model vanaf de onstuimige herfstperiode bij de dealer staat.

Vanaf april start bij Volvo de productie van de geheel nieuwe XC60. Uiteraard staat veiligheid centraal, maar wie oog-in-oog staat met de nieuwe XC60 is vooral gecharmeerd van het uiterlijk. Wat Autozine betreft nu al de mooiste SUV van het jaar! Ook een lust voor het oog is de Volkswagen Arteon. Dit nieuwe topmodel van Volkswagen belooft onder het lage en elegante koetswerk volop luxe en ruimte voor vier personen. Medio 2017 komt de Arteon naar Nederland. Porsche slaat een geheel nieuwe weg in met de Panamera Sport Turismo, zeg maar "stationcar". De prestaties staan op hetzelfde niveau als die van de gewone Panamera, ook de zeer sterke E-Hybrid is leverbaar. Voor wie alleen het beste van het beste goed genoeg is, introduceert Lexus de geheel nieuwe LS 500h. Niet alleen maakte de hybride-aandrijving een sprong vooruit, het nieuwe platform zou een nog betere combinatie van comfort en sportiviteit bieden. Eind dit jaar komt de LS 500h naar Europa. Het roemruchte sportwagenmerk "Alpine" is terug van weggeweest en toont in Genève de productieversie van de A110. Prijzen of leverdata zijn nog niet bekend, maar men belooft "voordeliger dan een Porsche, duurder dan een doorsnee sportcoupé". Conceptcars Conceptcars geven een beeld van de verre toekomst. Hiermee peilt de fabrikant de mening van de klant en krijgen de technici de mogelijkheid om stap-voor-stap aan een nieuwe generatie auto's te bouwen. Zo geeft Citroën de C-AirCross Concept een beeld van de C3 Picasso. Renault laat met de Zoe e-Sport Concept zien waartoe elektrische auto's in staat zijn. Onderhuids heeft deze bijzondere Zoe de aandrijving van de sportwagens waarmee Renault deelneemt aan Formula E races. Hyundai ziet waterstof als de brandstof van de toekomst en toont met de FE Fuel Cell Concept de tweede (!) generatie Hyundai-brandstofcel auto's. De nieuwe generatie is volgens Hyundai 20% lichter, 10% efficiënter en 30% krachtiger dan de huidige brandstofcel. In 2018 brengt Hyundai een nieuwe waterstof-auto op de markt op basis van dit concept. De i-TRIL is Toyota's visie op de auto van de toekomst voor jonge bestuurders. De i-TRIL kan geheel zelfstandig rijden ("autonoom"), maar de bestuurder kan de joystick (geen stuurwiel!) ook zelf in handen nemen. De zitpositie wordt verlaagd en het koetswerk kantelt in de bocht voor maximale grip. Quant geeft een blik op de verre toekomst. Dit Duitse onderzoeksbedrijf heeft een "vloeibare accu" ontwikkeld. Deze slaat per kilogram veel meer energie op dan een accu met vaste stoffen. De getoonde auto presteert als een supercar en kan ruim 1.000 km afleggen op twee tanks met ieder 80 liter vloeistof. De ene vloeistof is positief geladen, de andere negatief en zo ontstaat stroom. De vloeistoffen verdampen tijdens het proces en zijn niet giftig. Quant wil het concept verkopen aan de grote autofabrikanten. Wie durft? Conclusie Stilstand is achteruitgang, dus ontwikkelen autofabrikanten continu nieuwe modellen. Een bezoek aan de 87e Autosalon van Genève leert echter dat die vooruitgang traag is. De diverse conceptcars tonen visie, maar het feitelijke aandeel van elektrische auto's blijft gering. In plaats van echt zelfrijdende auto's, zijn er slechts assistenten voor de bestuurder te vinden. Wanneer het gaat om auto's met conventionele techniek, biedt ieder merk wel een nieuw model dat sneller, veiliger en completer is dan de vorige. Onbetwiste hoogtepunten van de Autosalon van Genève 2017 zijn de Volvo CX60, Suzuki Swift, Opel Insignia, Volkswagen Arteon en Lexus LS.