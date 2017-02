Autotest | Range Rover was de eerste om van een terreinauto een design-auto te maken. Bij de Evoque draait alles om het uiterlijk, zonder de terreinwaardigheid en veelzijdigheid te vergeten. Nu gaat de meest modieuze Range Rover nog een stap verder en is voortaan ook als cabriolet verkrijgbaar.

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Een dakloze versie van een gewone auto maken is al heel lastig, een terreinauto zonder dak is nog moeilijker. Dat komt omdat het dak een deel van de stevigheid van een auto bepaalt.

De uitdaging

Als bij een tweezits sportwagentje het dak ontbreekt, is dit relatief eenvoudig te compenseren met verstevigingsbalken onder de deuren. Als bij een vierpersoonsauto het dak ontbreekt, is al veel meer staal nodig. Maar een terreinauto is nog lastiger: in het terrein zou het koetswerk letterlijk vervormen als het niet stevig is.

En nog een uitdaging: de Evoque wordt deels gekozen om het uiterlijk en het fraaie lijnenspel moest behouden blijven voor de cabriolet.

Om het zichzelf niet compleet onmogelijk te maken, heeft Range Rover de driedeurs Evoque gebruikt als basis voor de "convertible", zij het dat de ruimte achterin werd behouden. Dat koetswerk is steviger dan van de vijfdeurs, en bovendien is het juist de coupé die de Evoque echt tot een schoonheid op wielen maakt. Of zoals een kenner het treffend formuleerde: "de coupé wordt uiteindelijk een klassieker, de Evoque vijfdeurs wordt oud en verdwijnt".

De oplossing

Of de Evoque Convertible even fraai gelijnd is als de Coupé, hangt af van de lakkleur. De testauto met zwarte lak en een zwart dak ziet er bijna even goed als als de Coupé. Bij een Evoque Convertible met een andere lakkleur gaat de harmonie van het originele ontwerp echter verloren doordat dak en koetswerk geen geheel meer vormen. Hoeveel bezwaar de fotograaf ook maakte: een Evoque Convertible ziet er echt het beste uit in het zwart.

In vergelijking met een soortgelijke Evoque Coupé is de Convertible bijna 300 kg zwaarder. Met al deze versterkingen heeft Range Rover zijn doel bereikt: de Evoque Convertible tordeert nauwelijks en zelfs in het terrein met twee wielen in een kuil, een wiel op een hobbel en een wiel in de lucht opent en sluit het dak nog steeds.

Weggedrag

De aan- en afloophoeken zijn iets minder groot dan die van de gewone Evoque, maar nog steeds voelt deze design-auto zich thuis in het terrein. Niet alleen deugt het basisontwerp nog altijd, ook alle off-road techniek is onverminderd beschikbaar. Met een eenvoudige druk op de knop ("Terrain Response") selecteert de bestuurder welk type terrein moet worden overwonnen, en de computer doet de rest.

Op de openbare weg is juist wel merkbaar dat de Evoque een paar kilootjes is aangekomen. De Convertible heeft een prima wegligging, maar de auto is minder dynamisch. Het koetswerk wil overduidelijk rechtdoor en commando's van de bestuurder moeten nadrukkelijker worden doorgegeven, waarop het net even langer duurt voordat deze bijna twee ton wegende cabrio van koers verandert.