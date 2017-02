Autotest | Honda introduceert de tiende generatie van de Civic. In de loop der tijd heeft de Civic zich duidelijk ontwikkeld, maar steeds koos de fabrikant een andere insteek. Bovendien verschilde de compacte Honda per continent en was een "Civic" niet overal ter wereld dezelfde auto. Met de nieuwste generatie zegt Honda zichzelf te hebben hervonden. Verdient de tiende Civic een tien?

Met de tiende generatie van de Civic wilde Honda twee problemen oplossen. De auto moest overal ter wereld hetzelfde zijn om de (productie)kosten te beperken. Daarnaast wilde Honda terug naar de basis. De Civic dankt zijn succes van origine aan superieure techniek en daarmee wil de nieuwe Civic zich wederom onderscheiden van het bestaande aanbod.

Om een Civic te maken die overal ter wereld in de smaak valt, is vooral gekeken naar Europa. Europese auto's worden namelijk overal gewaardeerd. In o.a. Japan is Europees zelfs begeerlijk en daarom worden ook de Civics voor Japan in Europa gebouwd. Zo is ook een Honda een spannend Europees import-product geworden.

Ruimte

Om de rijeigenschappen naar een hoger niveau te kunnen brengen, moest de Civic lager (lager zwaartepunt) en breder (stabieler) worden dan voorheen. Dat had echter de nodige consequenties. Om tot een harmonieus lijnenspel te komen en om voldoende ruime te kunnen bieden, moest de auto een stuk langer worden. De Civic is decimeters langer dan gebruikelijk in dit segment. De Civic sedan wordt daarom zelfs gezien als opvolger van de Accord.

Toch is de wielbasis niet langer dan gemiddeld. Om onder het lage dak en binnen de beperkte wielbasis toch voldoende ruimte te kunnen bieden, heeft Honda afscheid genomen van de zogenaamde "Magic Seats". Door de brandstoftank onder de voorstoelen te plaatsen ontstond een enorme ruimte achterin, maar volgens Honda werd dit in de praktijk te weinig gebruikt.

Na het instappen valt op dat de zit zeer laag is. Bovendien "liggen" de inzittenden meer dan ze zitten, als in een sportwagen. De ruimte op de achterbank is bovengemiddeld goed. Bovendien is de bagageruimte zeer groot (420 liter) en goed bereikbaar. Heel slim is de zijwaarts bewegende hoedenplank. Dit bespaart veel ruimte en gewicht, want de enorme stang met oprolmechanisme achter de achterbank komt hiermee te vervallen.

Rijeigenschappen

Honda in het algemeen, en de Civic in het bijzonder, onderscheidt zich altijd met geavanceerde techniek. Moderne techniek op zich is echter geen doel, het moet een nut hebben. Honda zet techniek in om tot komen tot superieure rijeigenschappen. Dat begint met een koetswerk dat is gebouwd als een raceauto met rolkooi. Daardoor is de Civic steviger en is het niet het koetswerk, maar de wielophanging die het weggedrag bepaalt.

De al even geavanceerde wielophanging is gekoppeld aan zogenaamde "progressieve" besturing, waarbij de reactie op een stuurbeweging scherper wordt naarmate verder wordt ingestuurd. Bovendien maakt de Civic gebruikt van dezelfde besturing als de NSX, voor een snellere reactie op commando's van de bestuurder.

Het effect van deze geavanceerde techniek is niet meteen duidelijk. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden, stuurt de Civic niet noemenswaardig beter dan andere auto's. De Civic doet dingen namelijk niet zozeer beter dan andere auto's, maar is wel vrij van de problemen van andere auto's. Een simpel voorbeeld is het feit dat de handen vrijwel altijd op de ideale tien-voor-twee positie kunnen blijven en "overpakken" zelden nodig is.

Iets anders wat pas opvalt als er op gelet wordt: de wegligging is onberispelijk goed. Zelfs wanneer met een veel te hoge snelheid een bocht heel onhandig wordt ingestuurd, geeft het onderstel geen krimp en wordt de ingezette koers gewoon gevolgd. Onderstuur (het wegglijden over de voorwielen) is pas te forceren bij bijna suïcidale snelheden.