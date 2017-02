Mercedes-Benz GLC Coupé

Grootse Luxueuze Coupe

Autotest | Ooit was een SUV de manier om anders te zijn dan de rest. Maar nu Sports Utility Vehicles markt domineren, is het met die exclusiviteit gedaan. Daarom is er een alternatief: een SUV met het koetswerk van een coupé. Maak kennis met de Mercedes-Benz GLC Coupé.

De Mercedes-Benz GLC Coupé maakte zijn debuut als conceptcar tijdens de Shanghai Motorshow 2015 en dat is veelzeggend. Met name in Azië vallen terreinauto's met het koetswerk van een coupé namelijk in de smaak. En nadat de concurrentie er groot succes mee boekte, kon Mercedes-Benz niet achterblijven. Nog een hint: de naam wijst er op dat de GLC Coupé is gebaseerd op de reeds bestaande GLC. Maar waar de GLC is bedoeld voor expedities in ruige gebieden, is de GLC Coupé bedoeld om mee te flaneren. De familieband is overduidelijk zichtbaar, maar de Coupé is meer elegant en minder avontuurlijk. Dat blijkt ook uit details zoals de bumpers, waar de GLC bodembescherming heeft en de GLC Coupé diffusors. De Coupé is 8 cm langer dan een gewone GLC. Die extra lengte komt van extra overhang en dat zorgt voor minder grote in- en uitloophoeken, waardoor de Coupé sneller zal vastlopen op steile hellingen dan de gewone GLC. Geen sportcoupé Dankzij de hoge schouderlijn en gespierde achterzijde, heeft de GLC Coupé tegelijkertijd een heel andere uitstraling dan een traditionele sportcoupé. Bovendien is de GLC Coupé veel ruimer dan een sportcoupé. Dat begint met de eenvoudige, hoge instap en het bijbehorende goede overzicht over het verkeer. Daarna biedt de GLC Coupé een zee aan bagageruimte, die dankzij de vlakliggende achterklep perfect onder handbereik ligt. Uiteraard is de GLC Coupé ook anders dan een sportcoupé door de overvloedige ruimte, zowel voor- als achterin. De GLC Coupé geeft helaas geen geborgen coupé-gevoel, maar geeft dankzij de prachtige afwerking wel een exclusief-gevoel. Zo is het dashboard van de testauto uitgevoerd met echt, ruw, hout en donker leder en dat staat prachtig! De exclusiviteit komt ook van de uitrusting: alle luxe- en veiligheidsvoorzieningen die Mercedes-Benz in huis heeft zijn leverbaar op de GLC (Coupé). Denk daarbij ook aan geavanceerde zaken zoals semi-autonoom rijden. Net als bij de andere modellen moet dit wel van opties komen en daarmee kan de prijs flink oplopen. Weggedrag Het uiterlijk is een mooi begin, maar dé grote vraag is natuurlijk: rijdt de GLC Coupé anders dan een gewone GLC? Het antwoord is geen eenvoudig ja of nee. Het hangt namelijk af van de gekozen uitvoeringen. De standaard GLC is optioneel te voorzien van een sportonderstel, de GLC Coupé is standaard voorzien van dit sportonderstel.

Daarbij is de dynamische stuurbekrachtiging aangepast (verhouding 1:15.1 in plaats van 1:16.1) voor de GLC Coupé en dat maakt een wereld van verschil! Dankzij het sportonderstel én de directere besturing voelt de GLC Coupé namelijk niet meer als een SUV. Een SUV voelt in de regel groot, goedmoedig en reageert met een zekere traagheid op commando's van de bestuurder. De GLC Coupé is nog steeds groot, maar reageert juist scherp en dynamisch. De GLC Coupé verschilt uiteraard ook van een sportcoupé, die niet de grootsheid en de rust geeft die de GLC Coupé juist in overvloed weet te bieden. Daarbij voelt een sportcoupé lichtvoetig, terwijl de GLC Coupé ondanks alle aanpassingen merkbaar zwaar is (vooral bij remmen) Overhellen doet deze grote coupé, ondanks de aanzienlijke hoogte van 1 meter 60 (4 cm lager dan de gewone GLC), nauwelijks. Prestaties en verbruik De GLC Coupé wordt geleverd met exact dezelfde motoren als de gewone GLC. Hier dus geen exclusiviteit door alleen de sterkere motoren aan te bieden op de coupé. En omdat eerder voor de testverslagen van de gewone GLC al is gereden met de benzinemotor (250) en hybride-motor (350e), is voor deze gelegenheid de dieselmotor aan de tand gevoeld. De hier gereden 220d is de lichtste dieselmotor op het leveringsprogramma en die is goed voor 170 pk / 400 Nm. Zoals inmiddels gebruikelijk bij Mercedes-Benz, wordt dit vermogen via een negentraps automaat op de wielen overgebracht. Het is juist deze combinatie van de goed gekozen versnellingsbakverhoudingen en de slim schakelende software die voor uitstekende rijeigenschappen zorgt. Wanneer kalm wordt gereden is de GLC 220d stil en comfortabel. Tegelijkertijd is een enorme reserve waarneembaar die voor een superieur gevoel zorgt. Zodra die reserve wordt aangesproken, klinkt eerst een wonderlijk spannend geluid voor een viercilinder diesel en overtuigt deze mastodont tenslotte ook met een uiterst atletische kant. Conclusie Met het oog op de Aziatische markt is de Mercedes-Benz GLC nu ook als Coupé beschikbaar. In Europa moet deze grote Coupé het vooral hebben van de exclusiviteit: anders dan een standaard SUV en praktischer dan een conventionele (sport)coupé. De GLC Coupé is meer dan alleen een GLC met een ander koetswerk. Dankzij een sportonderstel en aangepaste besturing, is de Coupé dynamischer. Zoals het hoort bij een Mercedes-Benz, is het comfort desondanks altijd gewaarborgd.

plus Ruim en praktisch

Stille, vlotte en relatief zuinige 220d

Dynamisch en tegelijkertijd comfortabel min Pas echt compleet met opties

Vormgeving vraagt enige gewenning