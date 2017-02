Rij-impressie | Een SUV heeft iets theatraals. Een SUV ziet er dankzij een stoer front, hoge schouderlijn en grote bodemvrijheid uit als een onoverwinnelijke machine. Ooit waren SUV's daadwerkelijk tot heel wat in staat, maar inmiddels gaat het alleen nog maar om het uiterlijk. Seat gaat zelfs nog een stap verder door de Ateca te voorzien van een 1.0 liter motortje. Als dat maar goed gaat...

Het klinkt haast onwaarschijnlijk: een middelgrote SUV met een 1.0 liter driecilinder motor. Alsof het een klein stadsautootje is! Ook Autozine werd aanvankelijk op het verkeerde been gezet. Om als allereerste verslag te kunnen doen over de Ateca, haalde Autozine de Ateca in de lente van 2016 op bij de fabriek in Barcelona (Spanje) voor een testrit naar Nederland.

Met het oog op die lange reis inclusief een fotosessie in een afgelegen natuurgebied, werd destijds voor de 1.4 liter benzinemotor gekozen. Die "1.4 EcoTSI" laat in de praktijk weinig te wensen over: het vermogen is ruimschoots voldoende. Dankzij de zesbak en de goede geluidsisolatie is de Ateca 1.4 lekker stil op de snelweg. Ook het testverbruik van 1 op 18 is keurig voor een auto van deze omvang en dit vermogen.

1.0 EcoTSI

En toch bleef het knagen. Met de 1.0 EcoTSI motor is de Ateca een stuk voordeliger in aanschaf. Daarnaast bleef de vraag: zou een 1.0 liter motor in een SUV echt voldoende zijn geweest?

Deze tweede proefrit met de Ateca beantwoordt die vraag vrijwel meteen. Zodra het koppelingspedaal wordt losgelaten, is duidelijk dat het vermogen van 115 pk ruimschoots voldoende is. De Ateca 1.0 zet zich niet aarzelend, maar zelfs vastberaden in beweging.

Vervolgens bouwt het vermogen zich heerlijk op met het toerental, waardoor de kleine motor veel meer karakter toont dan de grotere. In de verte is de kenmerkende roffel van een driecilinder motor hoorbaar, maar storend is dit nooit.

Eenmaal op snelheid blijkt het koppel van 200 Nm eveneens genoeg te zijn. Op de snelweg hoeft niet te worden teruggeschakeld en kan in de zesde versnelling met enige goede wil worden geaccelereerd. Het toerental blijft ook op de snelweg beperkt (100 km/u is zo'n 2.000 tpm), waardoor de 1.0 EcoTSI qua comfort niet veel onderdoet voor de 1.4 EcoTSI.

Helaas leert een week rijden dat er een adder onder het gras zit. Omdat de 1.0 EcoTSI harder moet werken om te presteren dan de 1.4 EcoTSI, is het lastiger om zuinig te rijden. Ondanks een kalme rijstijl en ondanks ritten in het vlakke Nederland, bleef het testverbruik steken op 1 op 15.5 en dat is hoger (!) dan dat van de 1.4 EcoTSI.