Autotest | Denkt u bij "hybride" meteen aan bijtelling? Stop dan nu met lezen. De wetgeving is anno 2017 aangepast en de Kia Optima PHEV komt te laat voor u. Denkt u bij "hybride" aan comfort, een lage kilometerprijs en ontzien van het milieu? Lees dan vooral verder!

Toch is de Optima PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) zeker geen elektrische auto. Ook met volle batterij zal de benzinemotor worden aangesproken wanneer dat efficiënter is. Wel is het zo dat de elektromotor met volle accu vaker wordt gebruikt, waardoor het loont om de Optima waar mogelijk op te laden. Bovendien: met volle accu bedroeg het testverbruik 1 op 65, met lege accu 1 op 15.

Een "plug-in" hybride laadt eveneens tijdens het rijden, maar daarnaast kan via een stekker worden geladen. Daarvoor biedt Kia een stekker om op te laden bij publieke laadpunten (2 a 3 uur) Daarnaast is een huis-tuin-en-keuken stekker beschikbaar om thuis (5 uur) te laden. Met een volle accu kan daarna 54 km worden afgelegd.

Het verschil tussen een "gewone" hybride en een "plug-in" hybride is de manier waarop de benodigde elektriciteit wordt opgewekt. Een doorsnee hybride zet bewegingsenergie om in elektriciteit tijdens uitrollen en remmen. Het voordeel is dat de bestuurder er geen omkijken naar heeft. Het nadeel is dat de hoeveelheid opgewekte elektriciteit beperkt is (gemiddeld goed voor 3 km elektrisch rijden).

In beide gevallen staat "hybride" voor een combinatie van een benzine- en een elektromotor. De benzinemotor is efficiënt bij hoge, constante snelheden. De elektromotor assisteert bij wisselende snelheden en neemt de aandrijving over bij lage snelheden.

Het is niet de eerste keer dat Kia een hybirde-model introduceert. Echter, de voorgaande generaties van de Kia Optima waren standaard hybrides en de nieuwe Optima is een "plug-in hybride". Het merk heeft daarmee echt voor een andere insteek gekozen!

De prestaties zijn goed, maar de Optima PHEV is geen uitgesproken snelle of sportieve auto. Van het extra gewicht dat de batterijen in de schaal brengen (+125 kg t.o.v. de gewone Optima) is in de praktijk weinig tot niets merkbaar. De Optima blijft een comfortabele, stabiele auto. Snel bochtenwerk is geen enkel probleem, maar sportief rijplezier blijft uit.

Ruimte

De hybride-aandrijving gaat wel ten koste van de binnenruimte. Dat wil zeggen: de bagageruimte is minder diep (-203 liter). Bovendien voorziet Kia niet in opbergruimte voor de laadkabels, die zwerven daarom door de kofferruimte. De ruimte op de achterbank is onverminderd goed en zelfs beter dan gemiddeld voor een auto van deze omvang.

De ruimte voorin is en blijft riant. De voorstoelen zijn riant bemeten en de bestuurder weet zich omringd door luxe. Daarbij valt op dat Kia de hybride-techniek zo veel mogelijk probeert te verhullen. Dit is geen auto die te koop loopt met de moderne techniek. Alleen de toerenteller is vervangen door een vermogensmeter.

Daarbuiten is de uitrusting gelijk aan die van de gewone Optima. Daarbij geldt wederom, dat de Optima kiest voor vertrouwde functies en bediening.

Conclusie

Sommigen zullen zeggen: de Kia Optima hybride komt te laat. Dat geldt echter alleen voor het fiscale voordeel. Maar ook zonder belastingvoordeel zijn er goede redenen om voor de Optima PHEV te kiezen.

Dat is op de eerste plaats de hoge mate van comfort, want deze hybride is veel comfortabeler dan een gewone Optima. Daarbij zorgt de hybride-aandrijving voor een lager verbruik en dat komt zowel het milieu als de portemonnee ten goede. Dan is de keuze tussen grijs of groen toch niet zo moeilijk?