Volkswagen Golf GTD

Dieselpret

Autotest | Sportieve auto's hebben in de regel een benzinemotor. Dat is omdat een benzinemotor levendig en krachtig is. De snelste Volkswagen Golf, de GTI, is logischerwijs voorzien van een benzinemotor. Maar er is ook een spannende golf met dieselmotor: de GTD. Biedt de GTD dezelfde spanning en sensatie als de GTI?

De Volkswagen Golf heeft zijn succes mede te danken aan de vele verschijningsvormen. Het begint bij de voordelige "1.0 BlueMotion" en gaat via de comfortabele e-Golf naar de spectaculaire GTI. Net onder de GTI is al jaren de "GT"-uitvoering te vinden. Net als de GTI biedt de GT een overvloed aan vermogen, maar dit keer wordt het niet ingezet voor maximale prestaties maar voor maximaal comfort. En als het gaat om presteren met gemak, dan is een dieselmotor ook een optie. Uiterlijk Desondanks heeft de GTD wel de uiterlijke kenmerken van de GTI. Denk daarbij aan 17 inch lichtmetalen velgen, een diffuser en spoiler achter en sideskirts. De hier getoonde warm-zilveren kleur was tot voor kort alleen voorbehouden aan de GTD, maar is inmiddels leverbaar op iedere Golf. De stoelen zijn bekleed met hetzelfde ruitjespatroon als de eerste Golf GTI van veertig jaar geleden. Omdat de GTD bedoeld is als snelle reisauto en niet als sportwagen, bieden de stoelen wel extra zijdelingse steun maar zijn het geen kuipstoelen. Het stuurwiel is geen sportstuur, maar oogt dankzij afwerking met grote stiknaden en een glimmend GTD-logo wel spannender dan het standaard stuurwiel. Uitrusting Daarbij is de GTD voorzien van een veel rijkere standaarduitrusting dan een doorsnee Golf. En juist op dat punt overtuigt de auto sinds de facelift voor modeljaar 2017 nog meer. De afwerkingskwaliteit was al onberispelijk, maar nu is de Golf ook nog eens een echte vernieuwer. De cockpit wordt gedomineerd door twee grote beeldschermen. Het eerste zit centraal in het dashboard en is alleen al dankzij het fraaie glimmende paneel en de haarscherpe beelden een aanwinst voor de auto. Heel bijzonder is dat sommige functies voortaan met gebaren kunnen worden bediend. Dit beperkt zich echter tot links/rechts bewegingen, waardoor het in de praktijk weinig meerwaarde heeft. Immers, de bestuurder moet uiteindelijk toch op het beeldscherm kijken om te zien wat het effect is van de aanwijzing. Alleen het wisselen van radiostations werkt echt handig omdat een veeg net onder (!) het beeldscherm voldoende is, waarna men vanzelf hoort op welk nieuw station is afgestemd. Het tweede beeldscherm is te vinden achter het stuurwiel en vervangt de traditionele klokken. Zustermerk Audi presenteert dit groots als een "virtual cockpit", maar bij Volkswagen wordt hetzelfde concept bijna stilzwijgend geïntroduceerd, terwijl het minstens zo effectief is. Dat wil zeggen: het bespaart knoppen, waardoor het dashboard overzichtelijker is en de bestuurder zelf kan bepalen welke informatie wanneer het meest relevant is. Vanaf modeljaar 2017 is de Golf (GTD) te voorzien van alle luxe en veiligheidssystemen die de fabrikant in huis heeft, inclusief de mogelijkheid om semi-autonoom te rijden. Dat is bijzonder, want meestal worden nieuwe technieken eerst in een topmodel geïntroduceerd, maar nu betreft het juist het volumemodel. Houdt wel rekening met een stevige meerprijs, want Volkswagen geeft het bepaald niet weg.

Weggedrag Om de GTD een sportief karakter te geven, is de auto voorzien van een sportonderstel en brede banden. Die laatste leveren ontegenzeglijk een bijdrage aan het bovengemiddeld goede gevoel in de besturing, maar ze zorgen ook voor meer rijgeluiden dan in een alledaagse Golf. Het verlaagde onderstel zorgt voor een fractie minder overhellen en een fractie snellere reactie op commando's van de bestuurder. Echter, het standaard onderstel is al zo goed dat het sportonderstel een mooie bonus is maar geen reden op zich om voor de GTD te kiezen. Prestaties Zoals gezegd, komen de prestaties van de GTD niet van een benzine- maar van een dieselmotor. Dat betreft een 2.0 liter viercilinder die goed is voor een vermogen van 184 pk en een koppel van 380 Nm. Met name dat laatste is interessant, de GTD levert namelijk meer koppel dan de GTI (350 Nm)! Het royale koppel zorgt ervoor dat de GTD enorme souplesse heeft en desnoods schakellui gereden kan worden. De acceleratie vanuit stilstand in 7.5 is misschien weinig imposant. Tussenacceleraties op hoge snelheid worden dankzij het overvloedige koppel juist moeiteloos neergezet. Alhoewel de GTD gretig en ontegenzeglijk snel is, ontbreekt de agressie van een echte sportwagen. Daar staat tegenover dat de GTD veelzijdiger is dan een sportwagen. Op de lange afstand kunnen met een moordend tempo kilometers worden gemaakt, alsof dit een grote zakenauto is. Net zo makkelijk toont de GTD een speelse en dynamische kant en dan is dit een echte pretauto. Conclusie De Volkswagen GTD is geen GTI op diesel. De GTD biedt niet hetzelfde spektakel en niet dezelfde prestaties. Wat de GTD wel is, is een bovengemiddeld spannende dieselauto. Daarbij biedt de GTD een zekere meerwaarde boven een spannende benzine-auto, want de kilometerprijs is veel lager. Tegelijkertijd zorgen de sportieve aankleding, de rijke uitrusting en de daadkrachtige motor ervoor dat de GTD kan wedijveren met grotere zakenauto's. De GTD is daarmee de GTI voor de lange afstand.

plus Moderne uitrusting

Bovengemiddeld rijplezier

Sterke, levendige dieselmotor min Geen koopje

Meer rijgeluiden dan een standaard Golf

Elektrische parkeerrem geeft meer ergernis dan comfort