Autotest | Met iedere nieuwe generatie zet de Kia Rio weer een grote stap vooruit. Eerst was de Rio vooral een verstandige keuze. Gaandeweg maakte Kia meer werk van het uiterlijk en de rijeigenschappen. En zo werd de Rio ook nog eens begeerlijk. Wat heeft de nieuwe, vierde generatie van de Kia Rio te bieden?

Het lijkt misschien alsof Kia zelf niet weet wat het wil. Eerst draaide alles om een lage prijs. Door de Rio vervolgens mooier, moderner en leuker te maken was het gedaan met die lage prijs. Toch is dat een heel bewust beleid. De wens van de klant veranderde namelijk gedurende de jaren. De klant kijkt minder naar de lage prijs bij aanschaf, maar meer naar lage kosten bij gebruik en inruil.

Daarom stonden uiterlijk, betrouwbaarheid en functionaliteit centraal bij het ontwerp van de nieuwe Rio. In vergelijking met de vorige Rio is de auto langer, lager en breder geworden. Met die buitenmaten is de Rio nu de langste auto in zijn segment (de hoogte en breedte zijn gemiddeld). Hij is er alleen als vijfdeurs. Dankzij gebruik van moderne staalsoorten is de nieuwe Rio gemiddeld 17 kg lichter dan de oude.

Ruimte en uitrusting

In de praktijk vertaalt dat zich in gemiddelde ruimte voorin en iets meer ruimte dan gebruikelijk op de achterbank. De bagageruimte is met 325 liter royaal bemeten. Bovendien biedt de dubbele laadvloer extra mogelijkheden. De gebruikte materialen en de afwerkingskwaliteit zijn prima. Een leuk detail is de (optionele) gekleurde baan over het dashboard. Op geen enkele manier geeft de Rio het gevoel een kleine of goedkope auto te rijden.

Dat gevoel wordt versterkt door de uitrusting. Niet alleen biedt de Rio een rijke (veiligheids)uitrusting, deze is ook nog eens beschikbaar vanaf een relatief laag uitrustingsniveau. De voorzieningen die de Rio biedt (automatisch remmen voor gevaar, waarschuwen bij onbedoeld verlaten van rijstrook, stuurverwarming, Apple CarPlay, Android Auto) zijn niet uniek, maar zijn bij de concurrentie vaak alleen beschikbaar op de duurste uitvoering.

Benzine: 1.2 MPI

Op eenvoudigste motor op de prijslijst is de "1.2 MPI". Het woord "eenvoudig" is hier op zijn plaats, want door simpele en inmiddels verouderde techniek te gebruiken kan Kia deze krachtbron goedkoop bouwen en aanbieden.

In de praktijk ontbreekt het de 1.2 MPI aan souplesse en moet de motor hard werken om mee te komen met de verkeersstroom. Om te kunnen presteren moet de motor nadrukkelijk op toeren worden gehouden en dat zorgt voor een hoog verbruik. De 1.2 MPI lijkt daarom goedkoop in aanschaf, maar is dat niet in gebruik. Geheel terecht levert Kia deze motor daarom niet in Nederland.

Benzine: 1.0 T-GDI

Met een inhoud van 1.0 liter lijkt de driecilinder T-GDI de mindere motor, maar dankzij een turbo levert deze juist meer vermogen bij een laag verbruik. Kia heeft de geluiden van de banden en rijwind goed weten te onderdrukken en mede daarom is het voor een driecilinder zo kenmerkende roffelende geluid nadrukkelijk aanwezig.

De prestaties van de 100 pk / 171 Nm sterke turbomotor zijn ronduit goed. Daarbij valt op dat de T-GDI tot een zeer laag toerental veel souplesse biedt. Al bij 1.200 toeren stelt de schakelindicator voor een hogere versnelling te kiezen. Dat lijkt te vroeg, maar juist dan loopt de motor het mooist. Bij een hoog toerental is de driecilinder lekker gretig en vlot.