Renault Grand Scenic

Een mooi gezinnetje

Autotest | In rap tempo heeft Renault alle modellen vernieuwd, danwel voorzien van een nieuw gezicht. Dankzij een nieuwe huisstijl is Renault nu een merk waarbij het uiterlijk een belangrijk verkoopargument is. Nu is die fraaie familie compleet met de grote gezinsauto: de Grand Scenic.

En wat voor een Scenic! Terwijl de voorgaande generaties er niet onaardig uitzagen, is de nieuwe Scenic zonder enige twijfel de best ogende MPV (multi purpose vehicle) van dit moment. Dat komt omdat de vormgevers van Renault de stoere lijnen van een SUV (sports utility vehicle) als uitgangspunt namen. Daarbij staan alle Scenics op zeer grote velgen (20 inch!). Omdat de wielen groot zijn, lijkt het koetswerk kleiner en dat geeft de Scenic een atletische uitstraling. De langgerekte achterste zijruiten en de aanpaste vorm van de achterlichten zorgen ervoor dat de Grand Scenic lager lijkt dan hij eigenlijk is. Dat wordt nog eens benadrukt door de optionele "two-tone" uitvoering, waarbij het dak in een contrasterende kleur wordt uitgevoerd. Kortom: het uiterlijk deugt. Ruimte Ook aan de binnenzijde is de Grand Scenic duidelijk een Renault van de nieuwe, modieuze generatie. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder heengebouwd en dat is ongebruikelijk voor een auto als deze, waar de voorstoelen in de regel juist vrij staan. Die "ombouw" gaat niet ten koste van de ruimte: de middenconsole biedt heel veel bergruimte en is bovendien verschuifbaar. In plaats van een dashboardkastje heeft de Scenic een "dashboardlade". Dat is praktischer en biedt veel meer ruimte dan een scharnierend kastje. Het verschil tussen de Scenic en de hier gereden Grand Scenic bedraagt 22 cm. Dat komt deels van een langere wielbasis (7 cm) en deels van een langere overhang achter de achterwielen. Ook in de achterste stand is de ruimte op de achterbank van de Grand Scenic desondanks niet meer dan voldoende. Optioneel kan de Grand Scenic worden voorzien van een derde zitrij, maar de ruimte hier is minimaal. Zelfs kleine kinderen zitten er niet prettig. Het is daarom beter om de Grand Scenic te bestellen zonder extra zitplaatsen en de extra ruimte te gebruiken als extra bagageruimte. Uitrusting Ondanks alle praktische voorzieningen, is de Scenic even zakelijk en geavanceerd als de andere moderne Renault-modellen. Dat wil zeggen dat een groot staand (!) beeldscherm het dashboard domineert. Vrijwel alle functies worden via dit beeldscherm bediend. Dat zorgt voor minder knoppen en meer overzicht in het interieur. Bovendien is de opzet van alle menu's zo logisch gekozen dat het zichzelf snel wijst. De Grand Scenic biedt alle luxe- en veiligheidssystemen die Renault in huis heeft. Daarbij zijn de actieve veiligheidssystemen (ongeluk voorkomen) in de praktijk handige hulpjes en geen opdringerige assistenten. De geluidskwaliteit van het Bose-audiosysteem laat wel te wensen over: het is bombastisch, vermoeiend en onnatuurlijk. Ook de spraakherkenning is voor verbetering vatbaar; geen van de gevraagde adressen werd correct verstaan.

Kenmerkend voor iedere moderne Renault is "Multi-Sense". Inmiddels bieden veel auto's een sportieve, comfortabele en gewone modus waarmee de besturing en de reactie op het gaspedaal worden aangepast. Renault gaat een stap verder door ook de sfeer in het interieur aan te passen (kleur van verlichting, layout van menu's) en zelfs de massage-stand te activeren wanneer om comfort wordt gevraagd. Weggedrag Daarnaast beïnvloedt Multi-sense het weggedrag. Het verschil tussen de diverse modi is duidelijk merkbaar. Echter, in alle gevallen is de Grand Scenic merkbaar groot. In de sport-stand reageert de elektronica alerter op commando's van de bestuurder, maar vervolgens reageert het grote koetswerk met een zekere gelatenheid. Mede dankzij de grote velgmaat is de wegligging prima. De Grand Scenic reageert vertrouwenwekkend op stuurbewegingen en laat zich zeer exact manoeuvreren. Dankzij de dunne A-stijlen is de auto in druk stadsverkeer goed te overzien, maar blijft dit een grote en soms onhandig grote auto om te parkeren. Diesel Omdat bij de eerste kennismaking met de Scenic is gereden met de sterkste benzinemotor (TCe 130), is dit keer gekozen voor de sterkste dieselmotor. De dCi 160 heeft na een koude start een wat rauw geluid, maar na enkele minuten rijden is de dieselmotor juist stil en sterk. Ook wanneer kalm wordt gereden, is altijd voelbaar dat de 1.6 liter diesel een forse reserve (360 Nm) achter de hand heeft en dat maakt het rijden aangenamer. De standaard aanwezige automaat doet zijn werk onmerkbaar, precies zoals het hoort. Conclusie De Grand Scenic is de laatste van een geheel nieuwe generatie Renaults. Die nieuwe generatie scoort op de eerste plaats met het uiterlijk. En zeker bij een gezinsauto zoals de Grand Scenic is dat een knappe prestatie. Daar staat tegenover dat de Grand Scenic de minst ruime MPV in zijn soort is, zij het dat de ruimte nog steeds voldoende is. De rijeigenschappen zijn uitstekend. De wegligging is goed en dankzij Multi-sense past de auto zich aan aan het karakter van de bestuurder. Ook in dit opzicht is de Grand Scenic een mooie aanvulling op het bestaande aanbod.

plus Geslaagde vormgeving

Doordachte ergonomie

Uitstekende rijeigenschappen min Minst ruime MPV in zijn soort

Matige klank Bose-audiosysteem

Testauto niet vrij van kraakjes en rammeltjes