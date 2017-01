Autoshow | Om de twee jaar wrdt de Tokyo Motorshow georganiseerd. De wereldpers reist dan massaal af naar Japan om verslag te doen van het belangrijkste autonieuws en de spannendste conceptcars. Maar... wanneer er een jaar geen Tokyo Motorshow is, vindt er wel degelijk een autotentoonstelling plaats in Tokio: de "Tokyo Auto Salon". Waarom komt de internationale autopers hier niet op af? Autozine zocht het uit en bracht een bezoekje aan de Tokyo Auto Salon 2017.

Het begint al met de locatie: terwijl de Tokyo Motorshow in hartje Tokio plaatsvindt (Odaiba), vindt de Tokyo Auto Salon plaats in een buitenwijk (Chiba). Vanuit het centrum betekent dat twee uur met de trein door deze enorme metropolis reizen. Ja, Tokio is groot! Vervolgens lijkt het allemaal heel gewoon. De grote merken huren grote stands af en brengen daar groot nieuws.

Groot nieuws

Zo beleeft de geheel nieuwe Suzuki Swift tijdens de Tokyo Autosalon 2017 zijn wereldprimeur. De auto ziet er een stuk beter uit dan de vorige generaties, maar over de exacte specificaties en introductiedatum in Europa zwijgt Suzuki Japan in alle talen tegen onze westerse verslaggever. De auto wordt eerst in Japan geïntroduceerd en gaandeweg wordt het model rijp gemaakt voor de Europese markt.

Ook groot nieuws bij Mazda: na de wereldprimeur in Los Angeles beleeft de geheel nieuwe CX-5 zijn debuut in Japan. Dat wil zeggen: het is meer dan een facelift, maar geen geheel nieuw model. De spoorbreedte is iets vergroot, maar verder is het onderstel gelijk gebleven. De benzinemotoren zijn niet aangepast, de diesels kregen slimme techniek om de motorgeluiden te onderdrukken. Het koetswerk is wél helemaal nieuw, waarbij de voorruit vlakker ligt dan voorheen. Ook de (veiligheids)uitrusting is sterk opgewaardeerd.

Subaru toont een voorbode van de BRZ STI Sport. In lijn met de racewagens (zie panoramafoto) kreeg de BRZ een nieuwe neus, een nieuw interieur en een iets aangepast onderstel.

Honda toont de nieuwe Civic voor het eerst aan het Japanse publiek. De Civic wordt namelijk in Engeland gebouwd en vervolgens naar Japan geëxporteerd. Honda doet dit deels om de auto te bouwen nabij de grootste markt om zo transportkosten te besparen. Maar er is meer: Japanners dol zijn op alles wat Europees is. En door de Civic in Europa te bouwen wordt ook een Honda "European chique".

Bij Toyota en Lexus is de sfeer anders dan anders. In plaats van de welbekende modellen en groene hybrides, staan er voornamelijk racewagens op de stand! Onder het label "Gazoo Racing" gaan Toyota en Lexus namelijk deelnemen aan races, en de racewagens beleven hun pubieksdebuut in Tokio. Een sportieve versie van de Yaris, afgeleid van de WRC-auto, is inmiddels officieel aangekondigd.

Uit Europa

Ook bij Volkswagen draait alles om sportiviteit. Zowel de "R-Line" als het tuningmerk "Cox" zijn voortaan bij de officiële Japanse Volkswagen-dealers te koop en dat wordt groots gepresenteerd.

De Japanse volksaard zegt: doe het goed, of doe het niet. Mercedes-Benz en Smart worden geïmporteerd in Japan, maar daarbij gaat het vrijwel altijd om de AMG dan wel Brabus uitvoeringen. Op de stands van Mercedes-Benz en Smart daarom louter de snelste en "dikste" uitvoeringen van de bekende modellen.