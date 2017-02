Rij-impressie | De Fiat 500X heeft inmiddels heel wat kopers weten te verleiden. Met de guitige aanblik van de originele Fiat 500 en het gespierde koetswerk van een SUV, weet de 500X zich nadrukkelijk van de concurrentie te onderscheiden. Maar nu wil Fiat meer. Tot nu toe viel de 500X namelijk vooral in de smaak bij particuliere kopers. Met de "500X BusinessStar" wil Fiat ook de zakelijke rijder verleiden.

Een "Business Edition", of in goed Nederlands een "zaken uitvoering" is niets bijzonders. Heel veel merken bieden speciale uitvoeringen aan met een uitgekiend pakket van extra's dat de auto interessanter maakt voor zakelijke rijders zonder de prijs (lees: bijtelling) te veel op te drijven. Dat kan zijn omdat die opties de auto later aantrekkelijker maken bij inruil, of omdat de opties de fiscale prijs van de auto nauwelijks verhogen.

Zo is de Fiat 500X "BusinessStar" voorzien van fraaie lederen bekleding die past bij de auto. Het betreft hier namelijk geen fijn leder, maar juist grof leder met grove stiknaden om het avontuurlijke karakter van de auto te versterken. Samen met de fraaie kleuren en materialen weet deze 500X echt te overtuigen als een luxe SUV. Ook de sleutelvrije toegang geeft de Business-uitvoering net dat beetje extra gebruiksgemak dat hoort bij een auto als deze.

Net als iedere andere 500X is de binnenruimte goed, maar laat de ergonomie te wensen over. Zo is de achterbank niet helemaal op te klappen, waardoor de laadvloer nooit helemaal vlak is. De hoofdsteunen van de voorstoelen zijn, afhankelijk van het postuur en de zithouding, hard, hinderlijk en laag.

TomTom

Daarnaast is de testauto voorzien van een geïntegreerd TomTom navigatiesysteem. Echter, in tegenstelling tot de losse kastjes van TomTom bleek dit exemplaar over verouderd kaartmateriaal te beschikken. Bovendien is het beeldscherm nauwelijks groter dan dat van de losse kastjes, waarmee de meerwaarde gering is.

Echt heel hinderlijk is dat bij iedere flitspaal een waarschuwingssignaal klinkt alsof er een aanrijding zal plaatsvinden; ook als TomTom niet in gebruik is en ook als helemaal niet te hard wordt gereden. Alleen door heel diep in de menu's te graven is dit uit te schakelen.

Diesel

Een zakenauto is bedoeld voor de lange afstand en dus is de 500X BusinessStar leverbaar met een dieselmotor. Het betreft hier echter niet de bekende 1.6 liter MultiJet of de eerder geteste 2.0 liter MultiJet, maar speciaal voor de zakelijke markt een lichtere 1.3 liter MultiJet. Daarbij ligt de nadruk op maximaal financieel voordeel, niet op maximale prestaties. En om de prijs laag te houden heeft Fiat gekozen voor relatief eenvoudige techniek.

Na een koude start staat de dieselmotor daarom ouderwets te nagelen. Nadat de motor voorzichtig is warmgereden, mogen helaas nog steeds geen wonderen worden verwacht. Het vermogen van 95 pk is maar net voldoende voor deze relatief grote Fiat. In de stad valt op dat het start/stop-systeem nogal traag reageert. Dat kan leiden tot een motor die afslaat bij haastig wegrijden en de bijbehorende ergernis van het achteropkomende verkeer.