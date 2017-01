Rij-impressie | De Fiat 500 is een auto die vooral in de smaak valt bij vrouwen. Het lieve smoeltje, het levendige gedrag en de zuinige motoren vallen bij hen in de smaak. Mannen stellen dat laatste ook op prijs, maar zijn minder gecharmeerd van het lieve gezichtje. Daarom is er nu ook de Fiat 500S.

Wel kan de 500 worden voorzien van de laatste generatie van Fiats "Uconnect" infotainment systeem. Het beeldscherm is met 7 inch lekker royaal bemeten voor zo'n kleine auto. Bovendien zijn de beelden ragfijn en haarscherp. Het ingebouwde TomTom navigatiesysteem werkt perfect. Het "Beats" audiosysteem stelt in de praktijk juist weinig voor en klinkt nauwelijks beter dan een basis-audiosysteem in deze prijsklasse.

Aan de ruimte in het interieur is niets veranderd, dat blijft voorin voldoende en achterin matig. Afhankelijk van het postuur van de bestuurder en bijrijder kunnen de hoofdsteunen laag, hard en hinderlijk zijn.

Het interieur is stoerder gemaakt met donkere bekleding voor zowel de stoelen als de hemel. De testauto is voorzien van zogenaamde "Frau" -lederen bekleding met witte accenten. Het dashboard kan worden uitgevoerd in "Satin Graphite" , hetgeen goed past bij de eveneens mat-glimmende exterieur-lak.

De facelift voor modeljaar 2015 omvat onder andere nieuwe voor- en achterbumpers, andere koplampen en achterlichten met in het hart een paneel in de lakkleur van de auto. Voor de 500S zijn exact die elementen nog verder aangescherpt voor een stoerdere aanblik. Let daarbij onder andere op de aangepaste breedstralers en de spoiler.

Helemaal nieuw is de Fiat 500S(port) niet. De huidige generatie van de Fiat 500 stamt uit 2007 en in 2013 verscheen de 500S op de markt. Echter, in de tussentijd heeft de auto een facelift ondergaan en de vernieuwde 500S is een stukje stoerder geworden dan voorheen.

Motor

Hét onderscheidende element en daarmee de belangrijkste reden om te kiezen voor de 500S boven de gewone Fiat 500, is de nieuwe motor. De sterkste uitvoering van de gewone 500 levert 85 pk. Dan is er een Abarth die meteen "doorslaat" naar 140 pk. Met 105 pk zit de 500S daar keurig tussenin voor een gunstige balans tussen prijs en prestaties.

Ondanks het feit dat ook deze 105 pk sterke motor Fiats eigenzinnige tweecilinder-techniek TwinAir" gebruikt, is het verschil met de andere versies vrijwel direct duidelijk. Dat is des te opmerkelijker omdat het koppel van 145 Nm gelijk is gebleven. Het is dankzij een andere turbo en een aangepast motormanagement dat de "TwinAir 105" veel meer souplesse biedt.

Dat wil zeggen: eenmaal op snelheid. Bij lage toeren is het vermogen juist gering. Rijden op kruipsnelheid lukt net niet in de tweede versnelling, waardoor in de file continu moet worden geschakeld tussen één en twee. Vanwege het traag werkende start/stop-systeem sloeg de motor bovendien regelmatig af na het starten.

Vanaf 5.000 toeren per minuut levert de TwinAir 105 merkbaar betere prestaties dan de gewone TwinAir, met name na een druk op de Sport-knop. Dan is de 500S ronduit fel en snel. Bovendien is het roffelende, brommer-achtige, geluid minder nadrukkelijk aanwezig en ook dat doet het gevoel over de hele auto goed.

Omdat de motor minder nadrukkelijk hoeft te worden aangespoord om te presteren, was het met deze sportieve uitvoering makkelijker om zuinig te rijden dan met de andere uitvoeringen. Het testverbruik kwam uit op 1 op 19.8 en dat lukte in andere uitvoeringen van de 500 alleen door buitengewoon kalm te rijden in de economische modus.

Weggedrag

Ondanks de stoere uitstraling en mooie beloften van Fiat, is het weggedrag van de vernieuwde 500S gelijk aan dat van de standaard 500. Als er al enig verschil zou zijn, dan is dat een iets beter gevoel in het stuurwiel. Dit verschil is echter zo gering dat het onder andere met een grotere velgmaat kan worden bereikt.

Ook als "S" is de 500 dynamisch en levendig wanneer gevraagd. Op de snelweg is de 500S juist rustig en stabiel.

Conclusie

Is de 500S dé Fiat alleen voor echte mannen? Na een uitgebreide proefrit is het antwoord een voorzichtig "ja". De aangepaste aankleding heeft de 500S zeker een andere uitstraling, maar de basisvormen (compact, rond, guitige blik) blijven aandoenlijk. De bijzondere materialen maken de 500S vooral exclusiever en dat is een goed begin.

Met name de 105 pk sterke motor maakt een groot verschil. De sterkere motor biedt meer souplesse, produceert minder roffelende geluiden en bijt bij een hoog toerental heerlijk door. Maar of dat alleen door mannen op prijs wordt gesteld?