Autotest | U heeft uw oog laten vallen op de nieuwe Audi A5 Coupé. Het imago van Audi spreekt u aan. De harmonieuze verhoudingen trokken uw aandacht. Het strakke lijnenspel wist u te verleiden. En dus rest de vraag: rijdt de Audi A5 Coupé zo goed als hij er uitziet?

Dit is de tweede generatie van de Audi A5 Coupé. Net als de voorgaande generatie is de A5 een royaal bemeten coupé. De afmetingen zijn grofweg gelijk aan die van de Audi A4, maar uiteraard is de A5 een stuk lager.

Tegelijkertijd is de nieuwe generatie direct herkenbaar als een A5 Coupé. Het karakter is namelijk gelijk gebleven en dat betekent dat bestaande techniek zoveel mogelijk is verfijnd. Ondanks de slogan "Voorsprong door techniek" is er niets nieuws of innovatiefs aan deze A5. Hier geen energie uit waterstof, geen elektrische motor of zelfs maar een hybride. Ook de uitrusting biedt niets nieuws of unieks.

Virtual cockpit

Het enige wat de A5 bijzonder had kunnen maken, is de "Virtual Cockpit". Het concept hier achter is veelbelovend: maak alle knoppen overbodig door bediening via een beeldscherm en beperk vervolgens zelfs het aantal beeldschermen. Helaas is dit concept tot nu toe alleen consequent doorgevoerd in de Audi TT. Volgens Audi is dat het enige echte design-model waar een dergelijke radicale opzet op zijn plaats is. Bij de andere Audi modellen is de virtuele cockpit minder radicaal doorgevoerd.

Echter, de A5 is net zo zeer gericht op vormgeving en beleving als de TT, en daarom is het een tegenvaller dat de bestuurder informatie krijgt uit drie (!) verschillende bronnen: een beeldscherm achter het stuurwiel, een groot centraal beeldscherm én een head-up display. In plaats van eenvoud, biedt de A5 een overdosis aan informatie.

Voor het invoeren van een bestemming van het navigatiesysteem leunt Audi sterk op handschriftherkenning. Op een PC is dit al lastig en in een rijdende auto is dit zo'n beetje onmogelijk te bedienen. Als alternatief is stemherkenning beschikbaar, maar deze herkende tijdens de testrit teleurstellend weinig.

Zoals gebruikelijk bij Audi is de standaarduitrusting uiterst karig. Ondanks het feit dat de testauto voorzien is van bijna 30.000 euro (!) aan opties, kunnen de portieren nog steeds niet sleutelvrij worden geopend en kan de auto niet zelfstandig gasgeven of remmen (zelfs niet in de file). Als het om innovatie gaat, is een eenvoudige Golf van moederbedrijf Volkswagen inmiddels vernieuwender dan deze Audi A5.

Ruimte

Dat gezegd hebbende overtuigt de A5 Coupé met schoonheid, en dáár draait het om bij deze auto. Het interieur is smetteloos en strak. En ondanks de technische gelijkenis met de Audi A4, overtuigt de A5 met een exclusief coupé-gevoel. De donkere dakbekleding, de zithouding en het feit dat de achterpartij vanuit de ooghoeken zichtbaar is dragen bij aan het geborgen gevoel dat kenmerkend is voor een coupé.

De ruimte voorin is prima. De ruimte op de achterbank is minimaal, maar dat wordt goedgemaakt door een zeer diepe bagageruimte. Voor een auto die voornamelijk zal worden gebruikt door twee levensgenieters is dat een dankbare keuze.