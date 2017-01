Smart ForTwo Brabus

Aangename verrassing

Autotest | Wie voor het eerst plaatsneemt in een Smart ForTwo, wacht een aangename verrassing. De binnenruimte is namelijk veel groter dan de buitenmaten doen vermoeden. Wie bekend is met Smart en plaatsneemt in de nieuwe generatie, wacht een aangename verrassing. De aankleding en uitrusting hebben namelijk een sprong vooruit gemaakt. En nu wacht een nieuwe verrassing: de Smart Brabus.

Terugdenkend aan de testritten met de voorgaande generaties van de Smart Brabus, lijkt het makkelijk om te voorspellen hoe de nieuwe zal zijn. En die voorspelling blijkt na welgeteld een meter rijden compleet onjuist! Tot nu toe veranderde Brabus de brave stadsautootjes van Smart in schreeuwende, briesende en tierende wildebrassen. Weliswaar bleven de prestaties achter bij die van echte sportwagens, de sensatie die een Smart Brabus wist te geven deed er niet voor onder. Bij deze nieuwe, vierde generatie, van de Smart ForTwo heeft Brabus voor een heel andere insteek gekozen. Prestaties Nog steeds is het vermogen na de krachttraining bij Brabus flink toegenomen. Een gewone Smart ForTwo levert maximaal 90 pk, Brabus maakt daar 109 paardenkrachten van. Veel belangrijker is echter dat het koppel, ofwel de trekkracht, is toegenomen van 135 naar 170 Nm. Dat zorgt, in welhaast perfecte harmonie met de extra snel schakelende versnellingsbak, voor het verschil. Deze nieuwe Brabus briest of brult niet, maar heeft een diep en meer volwassen geluid. En... de nieuwe Brabus presteert met meer gemak dan alle andere versies. Spanning en sensatie hebben plaatsgemaakt voor een meer volwassen en welhaast groots karakter. Terwijl een gewone Smart ForTwo hard moet werken om mee te komen met de verkeersstroom, is een voorzichtig tikje op het gaspedaal van de Brabus al voldoende om niet alleen mee te komen, maar het overige verkeer zelfs te snel af te zijn. Daarbij valt wel op dat de Brabus "kortademig" is. Een sprint van 0 naar 50 km/u wordt in een oogwenk geklaard. Wanneer echter langer wordt doorgetrokken, bijvoorbeeld van 0 tot 100 km/u, raakt de kleine motor (898 cc) buiten adem en zijn de prestaties heel wat minder imponerend. De ForTwo Brabus laat zich daarom bij voorkeur rijden als een grote luxe auto: de overmacht waarmee wordt gepresteerd geeft dan het bevoorrechte gevoel iets bijzonders te rijden. Het feit dat die overmacht alleen voor korte sprintjes geldt doet daar weinig aan af. Wel is het jammer dat op hoge snelheid de geluiden van de banden storend aanwezig zijn. Ook is het motorgeluid op de lange afstand te nadrukkelijk aanwezig (de eerder geteste Smart ForFour Brabus scoort op dit punt een stuk beter).

Net als iedere andere Smart ForTwo is de Brabus alleen zuinig op de buitenweg bij een relatief lage (80 a 90 km/u) constante snelheid. Vanwege de kleine tankinhoud staat de ForTwo iedere 400 km bij de pomp. Weggedrag Om tot een beter weggedrag te komen, heeft Brabus het onderstel stugger gemaakt. Bovendien geeft het elektronische stabiliteits programma ("ESP") meer vrijheid. Het effect hiervan is overduidelijk, maar opnieuw maakt het de Brabus niet zozeer sportiever maar vooral volwassener. Dankzij de aanpassingen staat de ForTwo steviger op de wielen en voelt de auto domweg meer solide. Volgens Brabus is ook de besturing aangepast, maar hiervan is juist niets merkbaar. De ForTwo Brabus stuurt zelfs zo licht, dat het gevoel tussen de bestuurder en de voorwielen teleurstellend klein is. Uiterlijk vertoon Omdat de nieuwe Smart Brabus niet bedoeld is als straatracertje, is ook de aankleding meer ingetogen dan voorheen. De testauto is aan de buitenzijde herkenbaar aan een dubbele uitlaat en welgeteld twee Brabus-logo's. Aan de binnenzijde is er iets meer uiterlijk vertoon. Alsof de bestuurder zou vergeten waarin hij/zij rijdt, is het Brabus logo terug te vinden op de handremhendel, de versnellingspook, de vloermatten en de klokken. Daarbij is de uitrusting extra rijk, waarbij het JBL audiosysteem opnieuw voor een aangename verrassing zorgt. Conclusie Wat een aangename verrassing! Na de wildebrassen van weleer, is de nieuwe Smart ForTwo Brabus juist groots en volwassen. In plaats dat de sterkere motor en het stuggere onderstel de auto sportiever maken, maken ze hem vooral grootser. In de Brabus-uitvoering voelt de Smart ForTwo meer volwassen dan ooit tevoren. Dat komt ook terug in het relatief ingetogen uiterlijk en de rijke uitrusting. Zie deze versie daarom niet als de race-versie, maar vooral als de top-uitvoering.

plus Volop rijplezier

Exclusief en toch bescheiden

Klein, maar luxueus en volwaardig min Te lichte besturing

Veel bandengeluiden op hoge snelheid

Subwoofer JBL-audiosysteem neemt veel bagageruimte in