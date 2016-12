Autotest | Alfa Romeo heeft een sportief koppel in huis met Giulietta en Giulia. Giulietta ("Julietje") is de kleine zus, dartel en speels. En daar komt nu Giulia (Julia) bij en die gaat op alle punten een stap verder. Een grote stap. Dartel wordt krachtig en speels wordt genadeloos snel. Maak kennis met de grote zus.

Giulia is de garage nog niet uit of ze trekt al de nodige aandacht. Dat is niet zo gek, want ze kwam tot leven met een machtig, bijna monsterlijk geluid. De buitenwacht weet deze nieuwkomer meteen te herkennen en dat is een knappe prestatie van Alfa Romeo. Giulia is op het moment van schrijven nog maar een half jaar op de markt en nu al geniet het model de iconische status waar een BMW M of Mercedes-AMG jaren voor hebben gevochten.

Wat Alfa Romeo heel slim heeft gedaan, is de Giulia eerst als Quadrifoglio presenteren. Dat trekt de nodige aandacht, want in de regel verschijnen eerst gewone uitvoeringen en pas daarna verschijnt een extra gespierde versie. Alfa Romeo doet het precies andersom en dankzij die opzet heeft Giulia snel reputatie gemaakt.

Uiterlijk vertoon

Natuurlijk helpt het flamboyante uiterlijk ook, want Giulia ziet er in de Quadrifoglio outfit op z'n zachtst gezegd imposant uit. De grille is als een grote bek die open staat en alles opvreet wat er in zijn weg verschijnt. De koplampen hebben een boze, intimiderende blik. Rondom zorgen spoilers, gemaakt van kevlar, voor extra uitstraling en een ideale stroomlijn. Heel bijzonder: de splitter onder de voorbumper is beweegbaar en past de hoeveelheid neerwaartse druk aan aan de snelheid. Het mag duidelijk zijn: dit is geen doorsnee sedan.

Ook binnenin strooit Alfa Romeo rijkelijk met lichtgewicht materialen voor een sportief karakter. Daarbij wordt gekozen voor de gebruikelijke elementen om tot een sportieve sfeer te komen: kuipstoelen en afwerking in zwart met rode stiknaden. Het stuurwiel is zelfs rechtstreeks afgekeken van Italiaanse supersportwagens, met de startknop in het hart.

Een leuk detail: op de kevlar elementen na genieten de alledaagse uitvoeringen van de Giulia van vrijwel dezelfde aankleding. Wie de Giulia zakelijk rijdt, geniet dus ook van het exclusieve gevoel van deze Italiaanse exoot. Alleen de stoelen en de zithouding zijn heel anders (minder) in de zakelijk verantwoorde Giulia.

Functionaliteit

Wanneer het gevoel opzij wordt gezet en de Quadrifoglio wordt beoordeeld op de functionaliteit, komt deze Giulia nog steeds goed voor de dag. Ondanks de royaal bemeten stoelen met keiharde schelpen, blijft er achterin toch voldoende beenruimte over. En ondanks de techniek die nodig is voor achterwielaandrijving, is de bagageruimte heel behoorlijk.

Zowel deze Quadrifoglio als de alledaagse Giulia's zijn voorzien van alle moderne veiligheids- en infotainmentsystemen die mogen worden verwacht in dit segment. Het geluid van het merkloze audiosysteem is wat plat, maar dat is nog altijd beter dan een opdringerige klank waarmee geluid kunstmatig spectaculair wordt gemaakt (iets waar veel fabrikanten zich aan schuldig maken).

Quadrifoglio

Als het gaat om de beleving, dan is het verschil tussen een doorsnee Giulia en deze Quadrifoglio als het verschil tussen zwart en wit. De gewone versies hebben een sportieve ondertoon. De Quadrifoglio daarentegen is een volbloed sportwagen in sedanvorm. De zescilinder motor in het vooronder ontwikkelt niet minder dan 510 pk en brengt dat via een koolstofvezel aandrijfas over op de achterwielen, en alleen de achterwielen.

De Giulia Quadrifoglio heeft geen automaat, maar een handbak. De schakelwegen zijn kort en exact. Het koppelingspedaal geeft voldoende gevoel om te voorkomen dat de bestuurder de koppelingsplaten verbrandt als hij/zij het motorvermogen onderschat. Bovendien: de 100 km/u wordt al in het tweede verzet bereikt, dus voor een snelle sprint zijn geen bliksemsnelle reflexen vereist.