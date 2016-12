Autotest | Wanneer een app of een ander stuk software een update krijgt, dan voelt dat als een cadeautje. Zonder te betalen wordt een bestaande app verfraaid of verbeterd. Hetzelfde geldt voor auto's. Zo is de Ford Kuga vernieuwd voor modeljaar 2017. Om dat te vieren ging Autozine langs bij iemand die alles weet van cadeautjes: de kerstman!

Sinterklaas is een mysterieus man die "ergens" in Spanje woont en zich eens per jaar in Nederland vertoont. De kerstman daarentegen heeft gewoon een adres! Hij woont in Rovaniemi en ontvangt graag gasten.

Het is echter een behoorlijke onderneming om bij hem te komen. Rovaniemi ligt namelijk in het noorden van Finland, op de poolcirkel. Op het verlanglijstje staat daarom een auto met vierwielaandrijving. Gezien de afstand is een zekere mate van comfort ook welkom, terwijl rijplezier natuurlijk ook hoog op het wensenlijstje staat. En graag een testauto in het rood, want het moet wel leuke foto's in kerstsfeer opleveren.

Facelift

Ford wilde het verlanglijstje maar wat graag invullen met de Kuga. Want behalve dat de Kuga aan alle wensen voldoet, is deze middelgrote SUV vernieuwd voor modeljaar 2017. Het front is opnieuw getekend en past nu beter bij de andere modellen van Ford. De Kuga heeft daarom nu dezelfde zelfverzekerde uitstraling als de veel kostbaardere Ford Edge.

Om de Kuga een meer uitgesproken karakter te geven, zijn twee nieuwe uitvoeringen beschikbaar. De Vignale is de meest luxueuze Kuga met een weelderige aankleding en een VIP-behandeling door de dealer. Voor deze rit is echter gekozen voor de ST-Line, waarmee de Kuga een sportievere uitstraling krijgt. In het interieur zijn veel elementen in het zwart uitgevoerd, inclusief de hemelbekleding en de sportstoelen.

Uitrusting

Ongeacht de gekozen uitvoering is de uitrusting van de Kuga rijker geworden. Voorheen moest de Kuga het stellen met een piepklein beeldschermpje diep in het dashboard. Voor modeljaar 2017 is de Kuga voorzien van een veel groter display, dat bovendien onder handbereik is geplaatst.

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "Sync" heeft versie drie bereikt. Ford heeft hiermee afscheid genomen van Microsoft en heeft Sync3 in eigen huis ontwikkeld. De opzet van de menu's is nu intuïtiever en de reactie op commando's veel vlotter. Bovendien worden Apple CarPlay en Android Auto voortaan ondersteund. Voor het geluid vertrouwt Ford nog steeds op Sony. Alhoewel de klank van het audiosysteem niet slecht is, kan het veel beter in dit segment.

Veiligheid

Niet zichtbaar, maar wel heel zinvol, is "Active City Stop". Dit systeem herkent gevaar, waarschuwt de bestuurder en zet de remmen op scherp (maar remt helaas niet zelfstandig). Voorheen werkte dit systeem tot 30 km/u, maar voor modeljaar 2017 is Active City Stop alert tot een snelheid van 50 km/u.

De Ford Kuga is voortaan ook leverbaar met "Adaptive Front Lightening". En dat is tijdens deze avontuurlijke rit zinvol, want rond deze tijd is de zon maar een paar uur per dag te zien. De wegen tussen steden zijn niet verlicht. Door de laag ijs en sneeuw is zelfs nauwelijks zichbaar waar de weg ophoudt en het bos begint. Om het allemaal nog spannender te maken, waarschuwt de Finse toeristenbond dat rendieren op ieder moment kunnen oversteken (hetgeen ook gebeurde).

Gelukkig herkent de Kuga voortaan bepaalde weertypen en past de breedte en intensiteit van de lichtbundel hier op aan. Met name extra breed licht is welkom, voor goed zicht op de berm. Ook handig: de elektronica detecteert eventuele schittering op het wegdek en probeert dit vervolgens zo veel mogelijk tegen te gaan.