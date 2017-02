Autotest | Volkswagen; de wagen voor het grote volk. Golf; de meest verkochte Volkswagen. De Volkswagen Golf staat bekend als de standaard. Maar vanaf 2017 komt daar verandering in! Volkswagen heeft de Golf ingrijpend vernieuwd met als gevolg dat de norm van voorheen niet langer het gemiddelde is. Wat dan wel? Lees verder!

Het begint allemaal heel beschaafd en voorspelbaar. Voor modeljaar 2017 onderging de Golf een facelift met als resultaat een iets aangepast gezicht. De Golf ziet er daarmee strakker en voornamer uit. Tegelijkertijd zijn er nieuwe kleuren beschikbaar, waardoor de auto een sterkere persoonlijkheid krijgt. De hier gereden versie in "Tumeric Yellow" is fris en opvallend, maar niet speels of ordinair.

En wie echter verder kijkt, ziet meer. Letterlijk. De koplampen zijn namelijk een stuk slimmer geworden. Voortaan is de Golf leverbaar met AFS+, hetgeen staat voor "Adaptive Front Light System". Hiermee worden zowel de lichtkleur als de lichtbundel aangepast aan iedere situatie voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid. LED achterlichten zijn voortaan standaard en de knipperlichten "animeren" om de Golf net even begeerlijker te maken.

Uitrusting

De belangrijkste vooruitgang zit in de uitrusting. De traditionele klokken (snelheidsmeter en toerenteller) kunnen worden vervangen door een groot (12.3 inch) beeldscherm. Dit heeft als voordeel dat de bestuurder nu zelf kan kiezen welke gegevens wanneer worden getoond. Bij sportief rijden kan de toerenteller voorrang krijgen, bij rijden op onbekend terrein kan het navigatiesysteem prominent worden getoond.

Het beeldscherm in de middenconsole is groter geworden (9.2 inch voor het topmodel, 6.5 inch voor het instapmodel) en is voortaan met gebaren te bedienen. De sensor die voorheen alleen registreerde dat er een hand nabij het scherm was, registreert nu ook de bewegingsrichting. Het is daarom zaak niet voor, maar net onder het scherm te "vegen". Vervolgens kan bijvoorbeeld het radiostation worden gewijzigd zonder ook maar te hoeven kijken naar het beeldscherm. Verder zijn de mogelijkheden van gebarenbediening beperkt, maar het is een begin van interessante nieuwe mogelijkheden.

Voortaan ondersteunt de Golf Android Auto en Apple CarPlay om alle functies van de mobiele telefoon al rijdende veilig te kunnen gebruiken. Indien gewenst kan de auto dienst doen als hotspot, zodat alle inzittenden een Internet-aansluiting delen. Diezelfde Internet-verbinding wordt ook gebruikt voor "CarNet"; een digitale assistent die kan bijstaan bij problemen met de auto, medische ongemakken of simpelweg het terugvinden van de geparkeerde auto.

De belangrijkste nieuwe functie is wat Autozine betreft "Traffic Jam Assist", hiermee kan de Golf zelfstandig filerijden. Indien de auto is voorzien van een automatische versnellingsbak remt en accelereert de Golf automatisch, tot 60 km/u. Dit werkt in de praktijk voorbeeldig. Bij achteruit inparkeren met een aanhanger neemt de computer zelfs het stuur over.

Weggedrag

De vernieuwde Golf heeft geen aangepast onderstel. Nog altijd biedt de auto een geslaagde mix van comfort en sportiviteit. Afhankelijk van het uitrustingsniveau zijn "drive modi" beschikbaar waarmee voor een sportief, comfortabel of economisch karakter kan worden gekozen. Het effect hiervan is merkbaar, maar veel geringer dan bij andere merken.