Autotest | Kia is al vele jaren succesvol met de Optima in Azië en Amerika. Daar speelt deze royaal bemeten sedan met grote motoren perfect in op de wensen van de klanten. Europese bestuurders hebben echter andere voorkeuren. Daarom is de nieuwe Kia Optima voor het eerst verkrijgbaar als stationcar én als sportieve GT. Is dit de Optima voor Europa?

We zijn inmiddels bij de vierde generatie van de Kia Optima. En bij de voorgaande generaties was het eindoordeel steeds hetzelfde: prima auto, maar als sedan kansloos in Europa. Kia heeft nu, eindelijk, naar die wens geluisterd en komt voor het eerst met een Optima stationcar. Om het allemaal iets spannender te maken, heet de auto officieel "Optima Sportswagon" ook wel "Optima SW".

Ruimte

En Kia gaat voortvarend van start, want de Optima is één van de grootste stationcars in het segment. De Optima SW weet die royale buitenmaten bovendien om te zetten in heel veel binnenruimte. De bagageruimte meet standaard 552 liter en door de achterbank op te klappen neemt dat toe tot 1.686 liter. Die eerste waarde is matig, maar dat is te verklaren door de keuze voor meer dan riante beenruimte achterin. De tweede waarde behoort wederom tot de top in het segment.

Om de kofferruimte nuttig te kunnen gebruiken, voorziet Kia in rails in de laadvloer waarop een verplaatsbaar schot staat. Ook voorziet Kia in een rolhoes en een scheidingsnet. Helaas is voor deze laatste twee geen bergvak onder de vloer en daarom gaan ze door de bagageruimte zwerven wanneer ze niet in gebruik zijn.

Meer missers: de achterbank is alleen op te klappen met hendels op de zittingen. De concurrentie biedt tegenwoordig knopjes in de bagageruimte, waarmee een rondje om de auto lopen wordt bespaard. Ook jammer: de voorstoel kan niet plat worden gelegd om extra lange vrachtjes mee te kunnen nemen.

De hoofdruimte is alleen goed wanneer niet wordt gekozen voor het zonnedak, want dat gaat ten koste van kostbare centimeters. De voorstoelen zijn lekker groot en dat geeft juist een aangenaam gevoel van overdaad.

Uitrusting

Het interieur is keurig afgewerkt met mooie materialen en een logische indeling van het dashboard. Bijzonder of origineel is het echter niet. Als het gaat om de uitrusting kiest Kia ervoor om simpelweg alles te bieden wat gangbaar is. Alleen head-up display ontbreekt.

Zoals anno 2016 mag worden verwacht, kijkt een camera mee met de bestuurder en kan de elektronica waarschuwen of zelfs ingrijpen. Dit werkt allemaal keurig, op één ding na. In plaats dat de computer waarschuwt wanneer de belijning op het wegdek onbedoeld wordt overschreden, worden continu kleine stuurcorrecties uitgevoerd. Dit is weliswaar effectief, maar maakt de besturing onrustig en kunstmatig.

Het verplichte audio-, communicatie- en navigatiesysteem functioneert naar behoren (incl. ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto). Dankzij een samenwerking met Harman Kardon is de geluidskwaliteit dik in orde.