Autotest | Soms moet er bezuinigd worden. En dan is een kleinere auto een makkelijke manier om te besparen. Renault stelt nu dat de Clio nauwelijks een stap terug zal zijn. De Clio is namelijk een van de weinige compacte auto's die ook leverbaar is als ruime stationcar. Bovendien is de Clio verbeterd voor modeljaar 2017.

De Renault Clio is sinds jaar en dag een succesnummer voor Renault. Drie jaar na de introductie van het huidige model ziet Renault wel de noodzaak van een verjongingskuur, maar tegelijkertijd is Renault heel voorzichtig met de succesformule. Daarom is het karakter van de auto niet veranderd, maar zijn vooral de sterke punten benadrukt.

En voor de Clio is dat onder andere het uiterlijk. Om de Clio beter te laten passen bij de andere nieuwe modellen van Renault, zijn voor modeljaar 2017 de bumpers voor en achter aangepast. Daardoor lijkt de auto nu breder en voornamer. Aan de voorzijde wordt dat geaccentueerd door C-vormige dagrijverlichting.

Geheel nieuw is de donkerrode kleur "Rouge Intense" en dat staat de Clio goed: het is minder speels dan het standaard rood en geeft de auto een chique tintje. Precies wat de bedoeling was met deze facelift!

Ruimte

Ook het interieur heeft een iets chiquere uitstraling dankzij nieuwe materialen en bekleding. Volgens Renault zou dat de Clio zelfs naar het niveau van een hoger segment tillen. Dat is echter wel erg optimistisch gesteld, het verbeterde interieur zorgt er hoogstens voor dat de Clio de concurrentie beter aan kan.

Omdat het hier slechts een facelift betreft, is de auto niet groter of kleiner geworden. De binnenruimte is daarom als vanouds voorin goed en achterin redelijk voor een auto van deze omvang. De hier geteste stationcar, pardon "Estate", biedt 443 liter bagageruimte. Door de achterbank op te klappen neemt dat toe tot 1.380. Beide zijn gemiddelde waarden voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Op het gebied van actieve veiligheid blijft de Clio ook na de verjongingskuur iets achter. Hier geen camera's die met de bestuurder meekijken en geen computers die actief kunnen ingrijpen. Parkeren is veiliger en makkelijker geworden dankzij de optionele achteruitrijcamera en parkeersensoren rondom.

Het infotainment-systeem (audio, navigatie en communicatie) is in orde, maar heeft wat vreemde trekjes. Zo wordt de Bluetooth-verbinding met een telefoon verbroken wanneer deze via USB wordt aangesloten om op te laden. Het is dus óf opladen óf telefoneren. Vreemd. Ook vreemd is het navigatiesysteem dat blijft piepen voor iedere snelheidscontrole; zelfs wanneer ruim onder de maximumsnelheid wordt gereden en zelfs als het navigatiesysteem helemaal niet in gebruik is!

dCi 110 diesel

Geheel nieuw voor de vernieuwde Clio is de "dCi 110" motor. Dit staat voor een 110 pk sterke dieselmotor, waarmee de Clio nu de sterkste dieselmotor in zijn segment biedt. En dit is waarom Renault de Clio nu als alternatief voor auto's uit een hoger segment aanprijst.