Autotest | De C-Klasse is Mercedes-Benz' zakenauto bij uitstek. Naast de zakelijke C-Klasse sedan en stationcar is er een sportieve coupé voor wie zaken en plezier wil combineren. Maar in het lange bestaan van de C-Klasse was er vreemd genoeg nooit een cabriolet. Tot nu! De C-Klasse Cabriolet is open voor zaken!

Een elektrisch bedienbare windbreker achter de achterbank en een kleine uitklapbare spoiler boven de voorruit ( "Aircap" ) beloven extra comfort achterin. Het effect hiervan is vooral merkbaar bij snelheden tot 80 km/u, maar ook dan nog is het effect sterk afhankelijk van de windrichting. Het standaard klimaatcontrolesysteem doet de rest en weet ook bij koud weer een serieus warme bries het interieur in te blazen.

Voor open rijden bij koud weer is de C-Klasse Cabrio te voorzien van een "Airscarf" die warme lucht uit de hoofdsteunen blaast. Hoe effectief dit is, is vooral afhankelijk van de gedragen kleding. Wie een warme winterjas met dikke kraag draagt, blokkeert daarmee (afhankelijk van het postuur) de luchtopening in de hoofdsteunen.

Het uitrustingsniveau is sterk afhankelijk van de gekozen opties. De testauto was relatief eenvoudig aangekleed zonder actieve veiligheidssystemen of hoogwaardig audiosysteem, maar al deze zaken staan wel degelijk op de optielijst. Sterker nog: Mercedes-Benz maakt nauwelijks onderscheid tussen de grote en de kleinere modellen; ze kunnen allemaal voorzien worden van dezelfde uitrusting.

Voorin is het "business as usual". Het dashboard, de voorstoelen en de uitrusting zijn gelijk aan die van de C-Klasse sedan, stationcar en coupé. Dat wil zeggen: een geslaagde combinatie tussen strakke zakelijkheid en chique accenten. Het zijn vooral de fraaie materialen en de hoogwaardige afwerking die iedere C-Klasse tot meer dan een doorsnee zakenauto maken.

En die term vierpersoons is niet overdreven, want met enige goede wil van de voorpassagiers passen achterin nog eens twee volwassenen. Met gesloten kap is de instap lastig en de hoofdruimte achterin matig. Bovendien zorgen de harde schalen van de voorstoelen ervoor dat het uiterst onprettig is voor de achterpassagiers om met de knieën tegen de voorstoelen te zitten. Maar... met een inschikkelijke bestuurder en bijrijder is de C-Klasse Cabrio daadwerkelijk een vierpersoons cabriolet.

De C-Klasse Cabrio is voorzien van een stoffen kap die lekker vlot opent en sluit (desnoods al rijdende tot 50 km/u). Op de snelweg en met gesloten dak worden de geluiden van de motor, banden en rijwind minstens zo goed onderdrukt als bij de C-Klasse met vast dak. Echter, geluiden van het overige verkeer zijn veel nadrukkelijker hoorbaar. Meer dan eens leek het alsof er een (achter)ruit open stond, maar keer op keer bleek dat niet het geval.

Weggedrag

De grootste uitdaging bij het maken van een cabriolet is het behouden van de stevigheid. Dat heeft niet alleen invloed op de veiligheid, maar ook op de rijeigenschappen. Hoe gering ook, wanneer het koetswerk vervormt in de bocht of op slecht wegdek dan beïnvloedt dat het weggedrag negatief.

Een cabriolet is als een doos zonder deksel en dat betekent dat alle stevigheid in de zijkanten of onderkant moet worden gezocht. Bij een tweepersoons cabriolet is dat al een uitdaging, bij een vierpersoons cabriolet is het een serieus probleem. Mercedes-Benz heeft dat probleem echter vakkundig opgelost, want de C-Klasse tordeert niet in de bocht of op slecht wegdek. En alhoewel de cabriolet zo'n 200 kg zwaarder is dan de coupé, is van dat gewicht hoegenaamd niets te merken.

Om de cabriolet (en de coupé) een iets sportiever karakter te geven, is het onderstel 15 mm verlaagd ten op zichte van de gewone C-Klasse.

Motoren

De C-Klasse Cabrio is bedoeld als voordeligste vierpersoons cabriolet van Mercedes-Benz en daarom is dit model met dezelfde motoren leverbaar als de alledaagse uitvoeringen. Voor deze test is gereden met de C180 in combinatie met de negentraps (!) automaat genaamd "9G-Tronic".

Dat is in de praktijk een dankbare en daarom veel gekozen combinatie. Ondanks de geringe motorinhoud (1.595 cc) en het beschaafde vermogen (156 pk / 250 Nm), zijn de prestaties ruimschoots voldoende. Wanneer kalm wordt gereden, overtuigt de C180 met rust en souplesse. Tijdens een haastige rit zijn vlotte (tussen)acceleraties mogelijk en kan desgewenst een moordend hoog tempo op de snelweg worden aangehouden.

De automaat voelt de bestuurder in beide gevallen perfect aan en geeft echt meerwaarde aan de auto.

Conclusie

De Mercedes-Benz C-Klasse is voor het eerst in zijn lange bestaan leverbaar als cabriolet. De Cabriolet biedt vrijwel alle voordelen van de gewone C-Klasse, zoals een verfijnd onderstel, een chique uitstraling en (met de juiste opties) een rijke uitrusting.

Mits de bestuurder en bijrijder inschikkelijk zijn, is de C-Klasse een volwaardige vierpersoons cabriolet. Alhoewel sterk afhankelijk van de (weers)omstandigheden, kunnen Airscarf en Aircap ervoor zorgen dat ook bij koud weer open kan worden gereden.