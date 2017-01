Autotest | Een lifestyle pick-up? Een pick-up truck als gezinsauto? Een pick-up truck als statussymbool? Laat dat maar aan andere merken over! De Toyota HiLux is gemaakt voor maar één ding: werken. En dus zette Autozine de achtste generatie van 's werelds taaiste pick-up aan het werk.

Na een koude start staat de D-4D diesel ouderwets te nagelen. Aanvankelijk moet voorzichtig met de koppeling en het gaspedaal worden omgesprongen, want met koude motor is de HiLux weinig vergevingsgezind. Ook vraagt het gewenning dat de achteruit moet worden ingelegd met een grote en krachtige beweging, terwijl alle andere versnellingen zich juist subtiel laten bedienen als in een personenauto.

De HiLux biedt de keuze uit slechts één motor: een 2.4 liter viercilinder diesel. Deze drijft naar keuze alleen de achterwielen of alle vier de wielen aan. Een handgeschakelde zesbak is standaard, maar een zestraps automaat is ook beschikbaar.

De omvang van de laadbak is afhankelijk van de omvang van de cabine. Met de korte cabine meet de bak maximaal 2315 mm (lengte). De breedte is 1525 tot 1540 mm. Afhankelijk van de uitvoering mag een lading van 1035 tot 1065 kg in de bak worden vervoerd. Standaard is de laadbak bekleed met stevige kunststof platen. Deze zijn gemakkelijk te verwijderen om eventueel een inbouw op maat te kunnen maken.

De HiLux is niet alleen groot, maar voelt ook groot. Het stuurwiel is zo groot dat de bestuurder met de armen wijd zit. De pedalen staan zo ver van elkaar dat bijna wijdbeens moet worden gereden. Tegelijkertijd geeft de HiLux minder het gevoel "op de bok" te zitten dan andere pickups. Ondanks een lengte van 5 meter 33 manoeuvreert de HiLux ontwapenend eenvoudig.

De uitrusting is soms luxueus en soms bijna spartaans. Zo moet het klimaat in de auto worden geregeld met grote draaiknoppen en schuiven, waarbij de airconditioning slechts aan of uit kan worden geschakeld. Hier geen klimaatcontrolesysteem! Aan de andere kant is de demo wel voorzien van een geavanceerd infotainment-systeem, compleet met internetverbinding. Achter de spiegel is een camera te vinden die wel verkeersborden leest, maar verder weinig doet met die informatie. Alleen wanneer wordt gekozen voor de meest luxueuze uitvoering, kan de HiLux gevaar herkennen en er desnoods automatisch voor remmen.

De hier gereden "Professional" -uitvoering heeft een groot, stevig maar tegelijkertijd verfijnd interieur. Het dashboard doet denken aan dat van een flinke SUV, met dezelfde luxueuze uitstraling. De handvatten in de raamstijlen maken echter duidelijk dat de HiLux niet is gemaakt voor een enkel uitstapje tijdens een verre vakantie, maar voor een permanent buitenleven.

Heel slim is de geïntegreerde achterdeur ("Xtra cab" en "double cab") die om de hoeken van de cabine heenloopt en geen deurhendel heeft. Daardoor is deze extra zijdeur aan de buitenkant van de auto effectief onzichtbaar!

Daarnaast is de HiLux er in twee smaken. De eerste is de basisuitvoering, waarbij veel kunststof is gebruikt in de bumpers en grille. Wanneer wordt gekozen voor de luxueuze uitvoeringen ("Professional" of "Executive") wordt juist chroom gebruikt voor een voorname uitstraling.

...om te beginnen voor een fotoshoot. Dat is immers een mooie manier om uitgebreid kennis te maken met dit geheel opnieuw ontworpen model. Zoals gebruikelijk is de HiLux leverbaar in drie varianten: met een enkele cabine (twee stoelen), extra cabine (twee stoelen met daar achter bergruimte) of dubbele cabine (vier stoelen).

Hoe warmer de motor wordt, hoe lager het geluidsniveau. De geluiden van banden en rijwind worden zowiezo goed gedempt. De zesde versnelling is zo gekozen dat bij 102 km/u de "sweet spot" wordt benut waarbij de motor het stilste en het zuinigste loopt. Echter, vanaf 101 km/u en langzamer begint de motor hinderlijk te bokken. Er is geen schakelindicator, daarom is het de bestuurder niet duidelijk of de auto zuiniger is bij een protesterende motor in het zesde verzet of een iets te snel lopende motor in de vijfde versnelling.

Desondanks kwam het testverbruik uit op 6.7 liter per 100 km en dat is zelfs een fractie zuiniger dan de fabrieksopgave. In absolute zin is dit echter een fors verbruik, hetgeen niet helemaal valt de rijmen met Toyota's idealen voor een schoon milieu.

Weggedrag

Wanneer niet met gewicht in de bak (of op de trekhaak) wordt gereden, is de HiLux uiterst springerig. Iedere oneffenheid in het wegdek is voelbaar, alsof met een nerveuze sportwagen wordt gereden (maar dan met de zit een meter boven het wegdek in plaats van luttele centimeters er boven). Omdat het chassis steviger is dan voorheen (20% stugger!) geeft het koetswerk absoluut niet mee en ook dat draagt bij aan het onvergeeflijke gedrag.

Samen met het feit dat de motor alleen echt lekker loopt bij bepaalde snelheden, is de HiLux geen aangename auto om lange afstanden mee af te leggen. Uiteindelijk is een gangetje van 80 a 90 km/u het prettigste, omdat het onderstel dan het rustigst is en de motor lekker loopt in de vijfde versnelling.

Terreinrijden

Op de verharde weg mag de HiLux zich dan niet thuisvoelen, zodra de gebaande paden worden verlaten is deze pick-up in zijn element! Bij lage snelheden blijken de versnellingsbakverhoudingen juist perfect te zijn gekozen en kan het gas exact worden gedoseerd. Omdat iedere kuil en hobbel in het terrein voelbaar is, kan de bestuurder daar rekening mee houden en het terrein "lezen".

En uiteraard heeft de HiLux een heel arsenaal van mechanische en elektronische hulpmiddelen paraat om terreinrijden mogelijk te maken. De eerste stap is om de vierwielaandrijving in te schakelen. Bij zeer steile hellingen, of met extreem zware aanhangers (3.200 kg), kan gebruik worden gemaakt van lage gearing. Om te voorkomen dat de lichtst draaiende wielen in zand of modder alle aandrijfkrachten krijgen toebedeeld (en zich ingraven) is een diff-lock beschikbaar.

Wanneer het talent van de bestuurder wel een duwtje in de rug kan gebruiken, zijn "Hill Start Assist" ("handremproefje" makkelijk maken), "Down Hill Control" (voorkomen onbestuurbaar raken bij remmen tijdens afdalen) en "Active Traction Control" (slim verdelen van aandrijfkrachten om grip te behouden) beschikbaar. Met al deze techniek gaat de HiLux verder waar luxe pickups en "life style" auto's het voor gezien houden; de Toyota HiLux is liever moe dan lui!

Conclusie

Terwijl andere pick-up trucks worden verkocht voor het uiterlijk of het imago, legt de nieuwe Toyota HiLux zich nog nadrukkelijker toe op zijn taak als onvermoeibaar werkpaard. De rijeigenschappen op de openbare weg zijn slechts redelijk. Voor een bedrijfsauto zijn de kosten op de lange afstand veel interessanter en omdat het door Toyota opgegeven verbruik in de praktijk daadwerkelijk haalbaar is, overtuigt de HiLux juist wel met een gunstige prijs per kilometer.

De HiLux kan zich echt bewijzen in het terrein, waarbij elektronische hulpmiddelen het terreinrijden nu makkelijker maken. De open laadbak is op vele manieren in te richten, zodat de HiLux perfect op maat kan worden gemaakt voor zijn werk.