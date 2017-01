Autotest | Bij een auto van de zaak wordt meestal gedacht aan een bestelauto. Als het nog ruimer moet zijn, gaan de gedachten al snel uit naar een busje. Maar over de grens, en dan vooral in Amerika, is de pickup de eerste keuze. Om de pickup voor Europa aantrekkelijker te maken, heeft de Ford Ranger een facelift ondergaan en is het model beschikbaar in een spannende "Wildtrak"-uitvoering.

Wat is het meest verkochte model van Ford? De Focus? De Fiesta? Of misschien de Mondeo? In Europa zijn dat logische antwoorden, maar in Amerika is de "F150" het meest verkochte model van Ford. De F150 is een enorme pickup truck die in Amerika wordt gezien als handzame gezinsauto, maar daarbuiten bijna een vrachtwagenrijbewijs vereist.

Daarom levert Ford in Azie en Afrika een iets minder grote pickup: de Ranger. De Ranger meet "slechts" 5 meter 36 en dat is vergelijkbaar met andere pickup trucks die in Europa worden geleverd. Nog steeds is de Ranger allerminst klein, want de laadbak begint ter hoogte van het dak van de gemiddelde personenauto. Maar... de Ranger is in ieder geval iets minder kolossaal dan de puur Amerikaanse modellen.

Wildtrak

Wat de Ranger gemeenschappelijk heeft met de Amerikaanse giganten, is dat dit model niet alleen bedoeld is als werkmansauto, maar ook als vrijetijdsauto. Daarom is Ranger ook leverbaar in de hier getoonde "Wildtrak" uitvoering; herkenbaar aan 18 inch velgen, aluminium accenten, zwarte grille en meegespoten bumpers. Voor de testauto komt daar nog de fantastische kleur "Pride Orange" bij, wat deze mastodont een stuk vriendelijkere uitstraling geeft.

Binnenin komen de oranje tinten terug. Belangrijker is echter dat de uitstraling binnenin meer die van een personenauto is en minder die van een werkauto. De layout van het dashboard, de gebruikte materialen en uitrusting doen allemaal denken aan een grote SUV.

De uitrusting doet zelfs niet onder voor die van een luxe auto. Zo is de Ranger Wildtrak voorzien van onder andere radar gestuurde cruise-control, een uitgebreid infotainment-systeem genaamd SYNC2 (audio, navigatie en communicatie) en heel veel actieve veiligheid (de computer kijkt mee met de bestuurder en waarschuwt of grijpt in indien nodig).

Ruimte

De zithouding achter het stuur doet denken aan die in een grote SUV. De ruimte voorin is uitstekend en dankzij de (zeer) hoge zit en de grote buitenspiegels is het koetswerk lekker overzichtelijk. Alsof dat nog niet genoeg is, staat er ook nog een achteruitrijcamera op de optielijst.

Wanneer wordt gekozen voor een uitvoering op grijs kenteken, wordt de achterbank vervangen door twee grote bergvakken. De Ranger is verkrijgbaar als vierzitter op geel kenteken, maar dan lopen de prijzen zo sterk op dat de lol er snel van af is. Ter illustratie: de testauto op grijs kenteken kost 34.000 euro exclusief belastingen, een vergelijkbaar model op geel kenteken inclusief belastingen moet 99.198 euro opleveren.

Wat de Ranger uniek maakt, is uiteraard de open laadbak (lengte: 1847 mm, breedte: 1560 mm, diepte: 511 mm). Die is voorzien van een zeer stevige, slijtvaste vloer. De toegang is gemakkelijk dankzij een stevige klep die het gewicht van een volwassen man mag dragen. Dit is een auto om op te klimmen! De Wildtrak is voorzien van een "rollertop", waarmee de lading kan worden beschermd tegen de elementen danwel prangende blikken van ongenodigden. Alles aan de Ranger is groot en grof, waardoor de auto niet zozeer stevig maar welhaast onverwoestbaar aanvoelt.

Vijfcilinder diesel

Ook groot en grof is de vijfcilinder dieselmotor in de testauto. In tegenstelling tot de moderne motoren uit bijvoorbeeld de Ford Transit, bedient deze Ranger zich van domme kracht. Uit de 3.2 liter inhoud haalt de Ranger slechts 200 paardenkrachten, die via een zestraps automaat worden overgebracht op de wielen.