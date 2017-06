Nieuwe motor voor Jaguar XE, XF en F-PACE

26 juni 2017 | Jaguar introduceert een nieuwe Ingenium-turbobenzinemotor met 220 kW (300 pk) vermogen voor de XE, XF en F-PACE. De 2,0-liter viercilinder Ingenium-turbobenzinemotor levert een koppel van 400 Nm. De trekkracht is zo groot dat de motor de Jaguar F-PACE in 6,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur katapulteert. Het benzineverbruik bedraagt 7,7 l/100 km.

In Jaguars zakenauto, de XF, zorgt de motor in combinatie met vierwielaandrijving voor een acceleratie van 0 naar 100 km/uur in 5,8 seconden. Dit met een gemiddelde CO2-emissie van 163 g/km en een verbruik van 7,2 l/100 km. De nieuwe Ingenium-benzinemotor laat in de XE, Jaguars sportsedan, nog betere cijfers noteren. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/uur vergt 5,5 seconden voor de versie met vierwielaandrijving. Het verbruik bedraagr 6,9 l/100 km en de CO2-emissie 157 g/km.

De nieuwe viercilinder benzinemotor, P300 genoemd, profiteert van de nieuwste motortechnologie van Jaguar Land Rover. Zo zijn de twin-scroll turbo's voorzien van keramische kogellagers om de inwendige frictie te reduceren en zorgt het compressorwiel met extra capaciteit voor nog betere prestaties. De nieuwe motor wordt geproduceerd in het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton (VK), dat een investering van 500 miljoen pond vertegenwoordigt.

Andere verbeteringen voor het nieuwe modeljaar zijn onder meer de Gesture Boot Lid voor de XE en XF, en Jaguars Configurable Dynamics-technologie. Hiermee kan de bestuurder de instellingen en het functioneren van de automatische transmissie, het gaspedaal en de besturing aanpassen aan zijn eigen voorkeuren.

De prijzen van de Jaguar XE, XF als F-PACE met de nieuwe 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor met 220 kW (300 pk) en 400 Nm beginnen bij: