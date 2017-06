Seat presenteert Arona

26 juni 2017 | Seat presenteert de Arona. De Arona beleeft in september zijn publiekspremière op de internationale autoshow van Frankfurt. De Arona combineert volgens Seat de voordelen van een compacte hatchback met de ruimte en het gebruiksgemak van een gezinsauto. Hij deelt diverse technieken met de Ateca, de middelgrote SUV van Seat. De Arona belooft connectiviteits-functies en assistentiesystemen die tot nu toe alleen in grotere Seat-modellen te vinden waren. Bovendien is de Arona verregaand te personaliseren.

De Seat Arona maakt, net als de nieuwe Ibiza, gebruik van het nieuwe MQB A0-platform. Hij meet 4,14 meter in lengte, waarmee hij 7,9 cm langer is dan de nieuwe Ibiza. Het verschil zit in de hoogte: de Arona is 9,9 cm hoger dan een Ibiza. Dit brengt een grotere bodemspeling (+1,5 cm) met zich mee en dat maakt de Arona ook geschikt voor gebruik buiten de gebaande paden. Tevens zorgt de extra hoogte voor meer hoofdruimte, zowel voorin (+3,7 cm) als achterin (+3,3 cm). Bovendien heeft de bagageruimte een inhoud van 400 liter. De zit in de Arona is ruim 5 cm hoger dan die in de Ibiza. Dit zorgt voor een beter (over)zicht op het verkeer en het vergemakkelijkt de in- en uitstap. Ook de meer verticale plaatsing van de voorruit draagt bij aan de extra interieurruimte.

In alles straalt de Arona zijn eigen stijl uit. Vóór zijn de driehoekig gevormde koplampen echte eyecatchers. De achterlichten maken gebruik van LED-technologie. Doordat de lichtunits in tweeën zijn gedeeld, benadrukken ze de breedte van de auto. Voor de Arona FR is het 'dual-ride' onderstel optioneel leverbaar, naast het standaard inbegrepen Seat Drive Profile. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit vier rijmodi: Normal, Sport, Eco en Individual. Om de Arona verder aan individuele wensen aan te passen, zijn er aantrekkelijke accessoirepakketten.

Het robuuste front van de Arona volgt de lijn van de Ateca met een driedimensionale vormgeving die uitgesproken, maar niet agressief is. Door de plaatsing van de kentekenplaat op de achterklep oogt het design van de achterbumper extra robuust. Dit geeft de Arona optisch nóg meer hoogte. Het sterke karakter wordt verder zichtbaar gemaakt door stoere details als de grote wielen en wielkasten, donkergekleurde rubberen skirts, dakrails en aluminiumkleurige inserts in de bumpers.

Ook het interieur van de Arona is uitgesproken expressief. Horizontale lijnen benadrukken het ruimtelijke gevoel. De middenconsole is hoog geplaatst en knoppen en schakelaars zijn zodanig gepositioneerd dat de bestuurder nauwelijks nog zijn ogen van de weg hoeft te halen. Daarbij zijn alle instrumenten naar de rijder gericht. Het interieur van de Arona valt ook op door het specifieke kleur- en materiaalgebruik. Er worden verschillende kleuren gebruikt voor de bekleding van het dak en de stijlen en voor het gedeelte daaronder. De middenconsole kan eventueel in lakkleur worden uitgevoerd.

Apple CarPlay, AndroidAuto en MirrorLink maken de Arona volledig connected. Er is een optioneel BeatsAudio sound system, met zes premium speakers, een achtkanaals 300 W-versterker en een subwoofer. Andere opties zijn de LED sfeerverlichting (rood en wit) en automatische airconditioning met twee klimaatzones en een aircare filter. De Arona wordt in goede Seat-traditie leverbaar als Reference, Style, FR en Xcellence.

De Arona is leverbaar met een breed scala aan assistentie- en infotainmentsystemen. Standaard zijn onder meer Front assist, Hill hold control, vermoeidheidsherkenning en Multi-collision braking. Optioneel verkrijgbaar zijn Adaptive Cruise Control (ACC), Stop&Go (in combinatie met ACC en DSG), licht-/regensensors, Keyless entry/go, achteruitrijcamera, 8-inch 'black panel' touchscreen (standaard op Xcellence & FR), draadloze telefoonlader met signaalversterker, Rear traffic alert, Dodehoekherkenning en het Park assistance system (automatisch inparkeren).

Alle motoren voor de Seat Arona vertrouwen op directe brandstofinjectie, een turbocompressor en een automatisch stop-startsysteem. Qua benzinemotoren (alle van aluminium) ziet het pallet er als volgt uit: de eerste is de 1.0 TSI driecilinder met 70 kW / 95 pk, die standaard aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak is gekoppeld. De 1.0 TSI is er ook met 85 kW / 115 pk. Daarbij kunnen klanten kiezen voor een manuele zesbak of zeventraps DSG-automaat. Dan is er de nieuwe 1.5 TSI. Deze viercilinder beschikt over cilinderuitschakeling voor efficiency. De 1.5 TSI wordt geleverd met een zesversnellingsbak en is er uitsluitend in combinatie met het sportieve FR-uitrustingsniveau.

Het aanbod dieselmotoren start met de 1.6 TDI met 70 kW / 95 pk. Standaard wordt deze geleverd in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. De zeventraps DSG is optioneel. De 1.6 TDI met 85 kW / 115 pk is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Halverwege 2018 wordt de Arona ook leverbaar met een 1.0 TGI (66 kW / 90 pk) die geschikt is voor het gebruik van aardgas. Seat is de eerste fabrikant die een dergelijke motor in het segment van compacte crossovers aanbiedt.