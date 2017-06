BMW introduceert nieuwe X3

26 juni 2017 | BMW introduceert de nieuwe X3. De derde generatie van de BMW X3 combineert net als zijn voorgangers stoere offroad-uitstraling met een sportieve uitstraling. De vertrouwde proporties, met een bijzonder korte overhang voor en achter, benadrukken de 50:50 gewichtsverdeling over de voor- en achteras. Het karakter van de nieuwe BMW X3 wordt onderstreept door de grote nieren en de mistlampen, die voor het eerst bij een BMW X-model een hexagonaal design hebben. Aan de achterzijde zorgen de achterlichtunits (waarvan het driedimensionale uiterlijk door de optionele full-LED uitvoering nog meer in het oog springt), de achterspoiler en de dubbele uitlaatpijpen voor een bijzonder geslaagde aanblik.

De uitrustingsvarianten xLine, M Sport en Luxury Line (de laatstgenoemde variant is nieuw) alsmede de BMW Individual productreeks maken het mogelijk om de binnen- en buitenzijde van de nieuwe BMW X3 nog nauwkeuriger af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren. Naast de standaard 18-inch lichtmetalen wielen (voorheen: 17-inch) zijn tegen meerprijs wielen van 21-inch mogelijk.

De drie uitrustingsvarianten hebben niet alleen betrekking op het uiterlijk, maar ook op het interieur. Het comfortniveau kan worden verhoogd met tal van nieuwe uitrustingsopties, zoals een drie-zone automatische airconditioning, het Ambient Air pakket, actieve stoelventilatie, de cargo- functie voor de standaard in de verhouding 40:20:40 neerklapbare achterbankleuning en het glazen panoramadak dat voor extra licht in het interieur zorgt en de kwaliteitsindruk verder verbetert. Een andere nieuwe optie is de BMW Display Key, waarmee niet alleen de portieren van de X3 op afstand vergrendeld en ontgrendeld kunnen worden. Ook informatie over de status van de auto, zoals brandstofniveau, is op afstand te checken en met de BMW Display Key is de standverwarming te activeren.

De ingenieurs van BMW hebben verregaande wijzigingen aan het onderstel doorgevoerd om de rijdynamiek, de richtingsstabiliteit en het stuurgevoel van de nieuwe X3 aanzienlijk te verbeteren. Tot de onderstelopties behoren M Sport wielophanging, Dynamic Damper Control, M Sport-remmen en variabele sportbesturing.

Vanaf de lancering (of kort daarna) worden er twee dieselmotoren en drie benzinemotoren geleverd voor de nieuwe X3. De 265 kW (360 pk) sterke M40i (gemiddeld brandstofverbruik: 8,2 - 8,4 l/100 km; CO2 -emissie gemiddeld: 188 - 193 g/km) is in de X3-reeks het eerste M Performance-model. Ook wordt de X3 geleverd als xDrive30i, die een vermogen levert van 185 kW (252 pk) (gemiddeld brandstofverbruik: 7,4 l/100 km; CO2 -emissie gemiddeld: 168 g/km).

De twee dieselmodellen zijn de xDrive20d met 140 kW (190 pk) (gemiddeld brandstofverbruik: 5,0 - 5,4 l/100 km; CO2 -emissie gemiddeld: 132 - 142 g/km) en de xDrive30d die een vermogen levert van 195 kW (265 pk) (gemiddeld brandstofverbruik: 5,7 - 6,0 l/100 km; CO2 -emissie gemiddeld: 149 - 158 g/km). De 20i met 135 kW (184 pk) (gemiddeld brandstofverbruik: 7,2 - 7,4 l/100 km; CO2 -emissie gemiddeld: 165 - 169 g/km) wordt vlak na de lancering van de nieuwe X3 leverbaar. Alle motorvarianten zijn standaard gekoppeld aan een verbeterde versie van de 8-traps Steptronic automaat.

De toepassing van de BMW EfficientDynamics ontwikkelingsstrategie heeft bij de nieuwe X3 zowel geresulteerd in motoren die relatief zuinig met brandstof omspringen en tal van gewichtsbesparende maatregelen. Zo zijn de motor en de wielophanging aanzienlijk lichter geworden doordat er meer aluminium is gebruikt. Zodoende weegt de nieuwe X3 tot maximaal 55 kilo minder dan vergelijkbaar uitgeruste uitvoeringen van de vorige generatie. Daarnaast heeft de nieuwe X3 een lage Cw-waarde: 0,29.

De nieuwe X3 wordt geleverd met tal van BMW Personal CoPilot features die gericht zijn op ondersteuning van de bestuurder en (semi-)autonoom rijden. Tegen meerprijs is er de nieuwste generatie Active Cruise Control en het Driving Assistant Plus veiligheidspakket inclusief stuur- en rijbaanassistent, Lane Change Assistant (naar verwachting vanaf december 2017) en Lane Keeping Assistant met bescherming tegen aanrijdingen van opzij.

Gebarenbesturing maakt het mogelijk om tal van functies van het navigatie- en infotainmentsysteem op intuïtieve wijze te bedienen met vinger- en handbewegingen. Daarnaast maakt de eveneens optionele Voice Assistant het mogelijk om door middel van dagelijks taalgebruik bepaalde zaken te laten uitvoeren, waarbij de gebruiker geen specifieke commando's hoeft te geven. Het tegen meerprijs leverbare Head-Up Display geeft de belangrijkste rij- informatie weer in het zichtveld van de bestuurder.