Skoda bouwt 15 miljoenste auto voor VAG

23 juni 2017 | ŠKODA heeft sinds de start van de samenwerking met Volkswagen ("VAG") vijftien miljoen auto's geproduceerd. Dit feit wordt door de twee ondernemingen gevierd als mijlpaal. Sinds de toetreding tot de Volkswagen Group in 1991 heeft ŠKODA zich ontwikkeld van een bedrijf dat vooral in de eigen regio succesvol was tot een wereldspeler die in meer dan honderd markten is vertegenwoordigd. In het afgelopen jaar heeft ŠKODA een nieuw afzetrecord gevestigd met 1.126.500 voertuigen.