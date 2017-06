Vernieuwde Nissan Qashqai en X-Trail nu te koop

23 juni 2017 | Nissan start met de verkoop van de vernieuwde QASHQAI en X-TRAIL. Beide Crossovers zijn op talloze punten vernieuwd en verbeterd. Het uiterlijk is aangescherpt en het interieur wordt gekenmerkt door de verhoogde kwaliteitsbeleving, nieuwe voorzieningen en moderne technologie die inzittenden meer veiligheid en comfort beloven.

De gefacelifte Nissan QASHQAI is op vier fronten verbeterd en gewijzigd. Het aangescherpte design is tijdloos sportief en elegant en in het interieur komen verfijning en kwaliteit duidelijker naar voren. Ook zijn de prestaties verbeterd op basis van reacties van QASHQAI-rijders.

Moderne technologieën zijn toegevoegd en de veiligheid is naar een hoger niveau getild. Vanaf modeljaar 2018 is de nieuwe QASHQAI ook leverbaar met ProPILOT functies voor autonoom rijden. De vernieuwde QASHQAI is leverbaar met keuze uit twee benzine- en twee dieselmotoren, handgeschakelde zesbak of automatische X-tronic CVT transmissie en twee- of vierwielaandrijving. De prijzen beginnen bij 26.690 euro. De levering start in september.

Veel noviteiten van de QASHQAI gelden ook voor de gefacelifte Nissan X-TRAIL. De bestverkochte SUV ter wereld oogt robuuster, moderner en is direct herkenbaar als Nissans topmodel onder de Crossovers. Het interieur wordt gekenmerkt door de verhoogde kwaliteitsbeleving, een nieuw stuurwiel en een op maat gesneden Bose audiosysteem (afhankelijk van uitvoering). De X-TRAIL belooft ook extra rijcomfort en veiligheid dankzij ProPILOT (vanaf 2018), dat op de snelweg de bediening van het gaspedaal, de remmen en de besturing kan overnemen.

De vernieuwde X-TRAIL is leverbaar vanaf 31.290 euro en de levering start in oktober. Er is keuze uit een benzinemotor en twee diesels, met twee- of vierwielaandrijving en in combinatie met een handbediende zesbak of automatische X-tronic-transmissie.