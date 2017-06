Jaguar Land Rover test zelfrijdende auto

22 juni 2017 | Jaguar Land Rover demonstreert autonome voertuigtechnologie waarmee toekomstige modellen geheel zelfstandig in stadsverkeer kunnen rijden. De techniek, genaamd Autonomous Urban Drive, houdt rekening met verkeerslichten en kan omgaan met rotondes en T-splitsingen. Autonomous Urban Drive is ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Het is een stap dichter bij het bereiken van niveau vier op het gebied van autonomie, dat het komende decennium in de modellen van Jaguar Land Rover zal worden toegepast.

Zelfrijdende voertuigen van niveau vier zijn in staat volledig zelfstandig en zonder interventie van bestuurder te rijden in specifieke omgevingen, zoals dorpen en steden. Met behulp van de nog in ontwikkeling zijnde Autonomous Urban Drive technologie kunnen passagiers in deze Range Rover Sport een locatie selecteren, waarna dit prototype de beste route bepaalt. Het voertuig kan in een complexe stadsomgeving navigeren, zoals beproefd op de HORIBA MIRA testfaciliteit.

Jaguar Land Rover ontwikkelt zowel volledige als semi-autonome voertuigtechnologie om klanten een keuze te bieden, terwijl een aangename en veilige rijervaring in alle gevallen gegarandeerd is. De visie van het autoconcern is om de zelfrijdende auto inzetbaar te maken op alle mogelijke momenten in het leven, voor on- en off-road rijden en in alle omgevingen en weersomstandigheden.

Autonomous Urban Drive wordt gedemonstreerd als onderdeel van het onderzoeksproject UK Autodrive, waarmee een investering van 20 miljoen pond gemoeid is en waarmee het Verenigd Koninkrijk een vooraanstaande positie inneemt in de ontwikkeling van connectiviteit en autonome technologie. Jaguar Land Rover werkt samen met Ford en Tata Motors' European Technical Center om nieuwe technologie te testen, waarmee auto's onderling kunnen communiceren, maar ook met de infrastructuur.

Vandaag worden de laatste tests afgerond op de Midlands-testomgeving van HORIBA MIRA. Tegen het einde van dit jaar starten de eerste tests op wegen in Milton Keynes en Coventry. Die zullen in eerste instantie plaatsvinden op gesloten wegen en daarna op openbare wegen tussen het overige verkeer. Het project wordt in de zomer van 2018 afgerond.

Intersection Collision Risk Warning (ICRW) waarschuwt de bestuurder als het niet veilig is om een ​​kruising over te steken door een verhoogde kans op een botsing. ICRW kan het aantal ongevallen en de impact daarvan verminderen en verkeersopstoppingen terugdringen.

In Vehicle Signage (IVS) stuurt weg- en verkeersinformatie, zoals wegwerkzaamheden of een wijziging van de snelheidslimiet, rechtstreeks naar de display van de auto, waardoor bestuurders minder afhankelijk zijn van de fysieke wegtekens. Ook deze technologie helpt ongevallen en verkeersopstoppingen te voorkomen.

Emergency Vehicle Warning (EVW) waarschuwt bestuurders als voertuigen van noodhulpdiensten naderen en in welke richting. Deze technologie heeft als doel de veiligheid te verbeteren, de reistijd van de hulpdiensten terug te dringen en verkeersopstoppingen te verminderen door de bestuurders tijdig te attenderen.