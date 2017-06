DS7 Crossback eerst als La Premiere

21 juni 2017 | Na de onthulling van de nieuwe SUV DS 7 CROSSBACK eerder dit jaar heeft DS Automobiles besloten de lancering op een bijzondere manier in te zetten met de introductie van een bijzondere uitvoering, die naar verwachting vanaf juli online kan worden gereserveerd. Klanten die de DS 7 CROSSBACK La Première reserveren kunnen als eerste begin 2018 achter het stuur plaats nemen. De DS 7 CROSSBACK La Première kan vanaf juli gereserveerd worden voor aanschaf met aanbetaling maar kan meteen besteld worden in de lease. Levering van de dieseluitvoering vindt plaats vanaf januari 2018 en de benzine-uitvoering zal vanaf maart 2018 mogelijk zijn.

De limited edition DS 7 CROSSBACK La Première valt op door de exclusieve styling in Gris Artense, Blanc Nacré of Noir Perla Nera dat combineert met nappa leder bekleding in de tint Inspiration Art Rubis. Het bijzondere horlogeband-design van de stoelen wordt benadrukt door de sierstiksels op het gepatineerde nappa leder. Op het dashboard komen de kleuren van het interieur terug en de naam van de limited edition prijkt zowel op het dashboard als op de vloermatten. Aan de buitenkant komt het karakteristieke Art Rubis terug in details zoals bij het DS monogram op het front, de badges op de zijkant en de 20 inch lichtmetalen wielen van het type PARIS.

Daarnaast wordt DS 7 CROSSBACK La Première uitgerust met technologieën die geleidelijk aan ook als optie of standaard leverbaar zullen worden voor de hele modellijn: DS SENSORIAL DRIVE, met de DS ophanging van de 21e eeuw; DS ACTIVE SCAN SUSPENSION die met behulp van een camera de staat van de weg detecteert en de vering daarop aanpast. DS NIGHT VISION, voor optimaal zicht 's nachts en DS PARK PILOT voor de nieuwste parkeerhulp-technologie.

Dynamisch rijgedrag wordt in DS 7 CROSSBACK La Première gegarandeerd door deze versie aan te bieden met de twee sterkste motoren uit het gamma, de 2.0 BlueHDi 180 en de 1.6 THP 225 , die worden gekoppeld aan de nieuwste 8-traps automaat (EAT8).

De DS 7 CROSSBACK La Première is in Nederland leverbaar vanaf € 61.600,- incl. BTW voor de 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8, de 1.6 THP 225 S&S EAT8 vanaf € 63.100,- incl. BTW.