Skoda

Skoda verlengt reparatiegarantie tot 4 jaar

21 juni 2017 | ŠKODA introduceert twee nieuwe initiatieven. Het merk gaat vier jaar reparatiegarantie verlenen op alle werkplaatsactiviteiten die de officiële ŠKODA dealer aan de auto heeft verricht. Met dit initiatief onderstreept ŠKODA het vertrouwen dat zij heeft in de kwaliteit van haar producten én in de dealerorganisatie. Daarnaast introduceert ŠKODA op haar website een service-tool. Daarop kunnen ŠKODA-rijders op basis van hun kenteken zien welk onderhoud zij in de toekomst aan hun auto kunnen verwachten en tegen welke prijs.