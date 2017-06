Mercedes-Benz G-Klasse nu als Designo Manufaktur

20 juni 2017 | De wereld verandert, maar de Mercedes-Benz G-Klasse blijft: sinds 1979 is de offroader van Mercedes-Benz een vaste waarde in het modellengamma en hij blijft erg populair, met fans over de gehele wereld. Klanten die hun Gâ€'Klasse individueler, stijlvoller of luxueuzer willen maken, kunnen voortaan kiezen voor twee nieuwe speciale uitvoeringen: de designo manufaktur Edition en de Exclusive Edition. De verkoop start op 1 juli, terwijl de marktintroductie in september zal beginnen. Daarnaast zorgen de digitale services van Mercedes me connect voor meer comfort in de Gâ€'Klasse.

Het 'designo manufaktur'-programma, dat sinds eind 2015 wordt aangeboden, valt in de smaak bij G-Klasse kopers. Het individualiseringsprogramma staat voor op maat gemaakte uitrustingsdetails, traditioneel vakmanschap en kwaliteit. De nieuwe 'designo manufaktur' Edition is leverbaar voor de Mercedesâ€'Benz G350d en de G500 (brandstofverbruik gecombineerd: 12,3-9,9 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 289-261 g/km).

De vele zwarte exterieurdetails passen bij de drie leverbare lakkleuren designo magmarood, designo mysticwit bright en obsidiaanzwart. De vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen met banden 275/55 R19 zijn eveneens in zwart uitgevoerd, net als de accenten op de stootlijsten. De drie lamellen in de grille, de buitenspiegels en de reservewielhouder zijn eveneens uitgevoerd in obsidiaanzwart.

Het interieur van de G-Klasse designo manufaktur Edition is voorzien van sportieve accenten in zwart designo nappaleder met rode contrastsiernaden. Het AMG Performance-stuurwiel heeft dezelfde kleurencombinatie: de tweekleurige stuurwielrand is uitgevoerd in classicrood/zwart. Een luxueuze highlight vormen de sierdelen in designo pianolak zwart, waarmee de veiligheidsgordels in designo rood contrasteren. Handgrepen in zwart leder aan de interieurhemel en de exclusieve 'designo manufaktur Edition'-badge op de middenconsole maken eveneens deel uit van dit harmonieuze totaalpakket. De standaarduitrusting van de G-Klasse designo manufaktur Edition omvat verder de volgende zaken:

Exclusiefpakket (bestaande uit het zitcomfortpakket inclusief multicontourstoelen en stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, dashboard in leder, vier verlichte instaplijsten en designo interieurhemel in zwart microvezel DINAMICA)Sportpakket inclusief rvs exterieurpakket (treeplanken links en rechts, sportuitlaat (voor de G 500) en zwarte veloursmatten)

Chroompakket (inclusief chroomringen rond de stoelverstellingsschakelaar en de luidsprekers in de voorportieren, alsmede laaddrempelbescherming met opschrift 'AMG')

Consumentenadviesprijzen inclusief afleverkosten:

G350d designo manufaktur Edition € 189.843

G500 designo manufaktur Edition € 198.337

De twee topmodellen van Mercedes-AMG, de G63 en de G65 (brandstofverbruik gecombineerd: 17,0-13,8 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 397-322 g/km) zijn nu leverbaar als Exclusive Edition. Deze modellen zien er dynamisch uit dankzij de modelspecifieke onderrijbeveiliging van rvs, AMG-sportstriping op de flanken, accenten op de stootlijsten in donkere aluminiumlook en reservewielhouder in carrosseriekleur. Al even opvallend zijn de lichtmetalen AMG-velgen met banden 295/40 R21: de G 63 beschikt over vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in matzwart met glansgedraaide spaken. De G 65 is voorzien van keramisch gepolijste, vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen. Als optie zijn 21 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in zwart met glansgedraaide velgrand en stootlijsten met accenten in carbonlook leverbaar voor beide modellen. De speciale matte lak AMG monzagrijs magno is exclusief leverbaar voor de Exclusive Edition.

Het speciale model beschikt ook over een bijzonder interieur: het is standaard voorzien van zaken als het designo exclusiefpakket met dashboard in tweekleurig leder en AMG-sportstoelen in tweekleurig leder. Er is keuze uit tweekleurig nappaleder in zes kleuren of tweekleurig designo nappaleder in drie kleuren. De zijwangen van de stoelen zijn daarbij bekleed met zwart carbonleder. Bij beide varianten is het middendeel van de stoelen en portieren uitgevoerd in ruitlook. Er is keuze uit sierdelen in AMG-carbon of designo pianolak zwart. Het zitcomfortpakket inclusief multicontourstoelen en stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier behoort eveneens tot de standaarduitrusting bij de Exclusive Edition. Verdere opties uit het designo manufaktur-programma zijn designo veiligheidsgordels in rood, handgrepen aan de interieurhemel in leder en een tweekleurig AMG Performance-stuurwiel dat qua kleur is afgestemd op de stoelbekleding.

Consumentenadviesprijzen inclusief afleverkosten:

G 63 Exclusive Edition € 256.289

G 65 Exclusive Edition € 417.633

Onder de naam "Mercedes me" connect biedt Mercedes-Benz vanaf nu ook voor de G-Klasse een pakket met standaardservices en Remote Online-services aan. Het aanbod van services wordt continu uitgebreid. Deze zijn gebaseerd op de geïntegreerde onboard communicatiemodule. De gratis standaardservices omvatten een automatische noodoproep (eCall), ongevalmanagement, pechmanagement en de klantenservice Mercedes me assist. Klanten kunnen online zoeken naar een Mercedes-Benz dealer. Mobiele services en apps maken het bijvoorbeeld mogelijk om een afspraak te maken. Van Mercedes me assist maken ook video's over de functies en de bediening van de auto alsmede de aanbevolen motoroliën en banden deel uit.

De Remote Online-services maken het mogelijk om altijd en overal te worden verbonden met de auto, om voertuiginformatie op te vragen of om op afstand tal van functies te bedienen. Daarbij valt te danken aan ver-/ontgrendeling van de portieren en preconditionering (voorverwarmen/-koelen). Dit kan zowel via de Mercedes me-app (verkrijgbaar voor iOS en Android) als via de Mercedes me-portal (www.mercedes.me) worden geregeld.