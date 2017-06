Kia onthult Stonic

20 juni 2017 | Kia breidt het modellengamma uit met een nieuw, compact crossover model in het sterk groeiende B-segment: de Kia Stonic. De nieuwkomer heeft een opvallende en zelfverzekerde uitstraling en is geïnspireerd op de vorm en functionaliteit van grotere SUV's van Kia. Kia levert de Stonic met benzine- en dieselmotoren. De Europese verkoop start in de tweede helft van 2017.

De nieuwe Kia Stonic speelt ook in op de allerlaatste trends aangaande personalisatie, zowel vanbinnen als vanbuiten. Het in Europa ontworpen design, in nauwe samenwerking met de Koreaanse designstudio van Kia, maakt van de Stonic een in het oog springende auto. Daarnaast is de Stonic onmiddellijk herkenbaar als een Kia, onder meer dankzij de 'tiger-nose' grille. Het opvallende dak, geïnspireerd op de Kia Provo Concept uit 2013, zal leverbaar worden in vijf verschillende kleuren. Samen met het uitgebreide exterieurkleurenpalet zijn er twintig verschillende kleurencombinaties mogelijk.

Dankzij optionele ondersteuning van Apple CarPlay en AndroidAuto zijn smartphonefuncties te bedienen met het touchscreen van het infotainmentsysteem. Ook verwarmbare voorstoelen, cruise control en keyless entry zijn leverbaar.

Kia bouwt de nieuwe Stonic op een lichtgewicht platform, voor 51% bestaande uit Advanced High Strength Steel. Mede door dit lichtgewicht platform heeft de Kia Stonic een zeer laag zwaartepunt, waardoor de auto bijzonder wendbaar zou zijn. De Kia Stonic zal leverbaar worden met een uitgebreide range aan Kia DRiVE WISE Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) voor het verder verbeteren van de actieve veiligheid. Het gaat om Autonomous Emergency Braking (AEB) met voetgangersherkenning en Forward Collision Alert (FCA), Blind Spot Detection (BSD) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA) en Lane Departure Warning System (LDWS). Dankzij een nieuw camerasysteem biedt de Stonic ook High Beam Assist (HBA) en Driver Attention Warning (DAW).

De afstelling van de stuurinrichting en wielophanging is specifiek afgestemd op de Europese markt. Standaard is elke Kia Stonic uitgerust met Electronic Stability Control (ESC) en Vehicle Stability Management (VSM). VSM omvat Torque Vectoring by Braking, Straight Line Stability en Cornering Brake Control.

De Stonic is leverbaar met twee benzine motoren en één diesel die gekoppeld zijn aan een handgeschakelde transmissie. De 1.2 MPI benzinemotor geldt als instapper. Daarnaast is de Stonic ook leverbaar met een 1.0 T-GDI turbobenzinemotor met 120 pk.

Zoals iedere Kia wordt ook de Kia Stonic geleverd met 7 jaar garantie (of 150.000 kilometer). De verkoop start in de tweede helft van 2017. Prijzen maakt Kia in een later stadium bekend.