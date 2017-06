Volkswagen maakt prijzen nieuwe Polo bekend

20 juni 2017 | De compleet nieuwe Volkswagen Polo die eind vorige week zijn wereldpremière beleefde, wordt leverbaar vanaf 15.550 euro. Daarmee is zijn instapprijs lager dan die van zijn voorganger en dat terwijl veel meer ruimte, de nieuwste technologie én een completere uitrusting biedt. Naast TSI- en TDI-motoren is de Polo nu ook leverbaar als TGI, met een motor die geschikt is voor aardgas. De nieuwe Polo arriveert eind oktober in Nederland.

De nieuwe Polo is op alle fronten gegroeid. Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe Polo in de lengte en breedte gegroeid en ook zijn wielbasis maakt een forse stap vooruit (+9,4 cm). Daardoor is de nieuwe Polo vanbinnen aanzienlijk ruimer. De bagageruimte groeide met 25 procent van 280 tot 351 liter.

De nieuwe Polo is leverbaar met de nieuwste generatie van het Active Info display. De Polo is er ook met Sport Select, het adaptieve onderstel met elektronisch instelbare dempers. Hiermee kan de berijder kiezen voor een comfortabele of sportieve afstemming. Voor de Polo staan de nieuwste assistentiesystemen ter beschikking, zoals de Adaptive Cruise Control waarmee automatisch een veilige afstand tot de voorligger wordt aangehouden. Het afstandwaarschuwingsysteem Front Assist met City Emergency Braking (noodremfunctie voor stadsverkeer) en voetgangersherkenning zijn standaard op elke nieuwe Polo.

De nieuwe Polo is leverbaar met de nieuwste generatie infotainmentsystemen met grote touchscreens. De spil in alle online mogelijkheden is App Connect waarin Car-Net-toepassingen (met MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay) samenkomen.

De nieuwe Polo wordt leverbaar met benzinemotoren met vermogens van 48 kW/65 pk (1.0 MPI) tot 110 kW/150 pk (1.5 TSI EVO met ACT cilinderuitschakeling). Voor het eerst is de Polo ook leverbaar als 1.0 TGI (66 kW/90 pk), die geschikt is voor aardgas. De TDI diesel is goed voor 70 kW/95 pk. De Polo GTI heeft een 147 kW/200 pk sterke 2.0 TSI. Alle motoren hebben een start-/stopsysteem en maken gebruik van recuperatie. De DSG-transmissie is beschikbaar voor Polo's met een vermogen vanaf 70 kW.

De Polo Trendline 1.0 MPI (48 kW / 65 pk) met handgeschakelde 5-versnellingsbak staat aan de basis van het gamma en is er vanaf € 15.550. Daarmee is hij goedkoper dan zijn voorganger, terwijl hij nu meer vermogen (48 kW/65 pk ipv 44 kW/60 pk) en meer luxe biedt. De standaarduitrusting is uitgebreid met ondermeer: Radio Composition Colour met 16,5 cm kleuren touchscreen, 4 deuren, 6 airbags (i.p.v. 4), Front Assist, Voetgangersherkenning en City Emergency Braking.

Afhankelijk van de gekozen motor is de aanschafprijs van de nieuwe Polo Comfortline tot zo'n 400 euro lager dan die van zijn voorganger. Daar komt een extra complete standaarduitrusting bij. Het nieuwe model beschikt namelijk over Radio Composition Colour met 16,5 cm kleuren touchscreen, Telefoonvoorbereiding Bluetooth en USB-aansluiting, Adaptive Cruise Control (vanaf 90 pk), Voetgangersherkenning, City Emergency Braking, lederen multifunctioneel stuurwiel, lederen handremgreep en versnellingspook en 6 airbags. De nieuwe 1.0 TSI levert bovendien 70 kW/95 pk (1.2 TSI uit de voorganger 66 kW / 90 pk).

De prijzen van de nieuwe Polo Highline zijn tot 800 euro lager dan die van zijn voorganger. Ook hier geldt dat de standaarduitrusting tegelijkertijd is uitgebreid. Standaard op het nieuwe model zijn bijvoorbeeld Telefoonvoorbereiding Bluetooth en USB-aansluiting, Adaptive Cruise Control, Adaptief onderstel 'Sport Select', Voetgangersherkenning, City Emergency Braking en 6 airbags. Ook voor dit model geldt dat de nieuwe 1.0 TSI meer vermogen levert dan de 1.2 TSI die hij opvolgt (70 kW/95 pk i.p.v. 66 kW / 90 pk).

Het sportieve topmodel, de Polo GTI krijgt de beschikking over een 147 kW / 200 pk sterke 2.0 TSI benzinemotor. Hij is in eerste instantie leverbaar met DSG-transmissie en vanaf begin 2018 ook met een handgeschakelde 6-bak. De nieuwe Polo GTI is niet alleen krachtiger, maar heeft net als de andere uitvoeringen een veel rijkere standaarduitrusting met nu ondermeer een adaptief onderstel 'Sport Select', Adaptive Cruise Control, Front Assist, Voetgangersherkenning, City Emergency Braking, mistlampen in de voorbumper, LED achterlichten, een lederen multifunctioneel stuurwiel met schakelpaddels, telefoonvoorbereiding met Bluetooth en een USB-aansluiting.