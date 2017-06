Volkswagen Arteon nu in de showroom

19 juni 2017 | De nieuwe Arteon staat vanaf nu bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. Deze Gran Turismo van Volkswagen combineert een sportief-elegant design met ruimte en gebruiksgemak. De Arteon is er met keuze uit vier luxe lines en een breed scala aan TSI- en TDI-motoren. De vanafprijs van de Arteon ligt onder 40.000 euro.

De Arteon is de nieuwe Gran Turismo van Volkswagen die boven de Passat is gepositioneerd. Het uiterlijk van de 5-deurs carrosserie wordt gekenmerkt door een lange wielbasis en een gestrekte daklijn met de uitstraling van een coupé. De lange wielbasis zorgt voor een ruimte voor vijf inzittenden en hun bagage. Door de wijd openende achterklep heeft de Arteon bovendien meer ruimte en praktische gebruiksmogelijkheden dan een sedan. De 563 liter grote bagageruimte is tot 1.557 liter te vergroten.

Eén van de meest kenmerkende designelementen van de Volkswagen Arteon is het compleet nieuw ontworpen front. Daarin vloeien de led-koplampen en led-dagrijverlichting via de verchroomde lamellen naadloos over in de motorkap en de grille die over de gehele breedte van de auto loopt. De opvallende schouderlijn is een ander herkenbaar element, net als de sportief aangezette wielkasten die lichtmetalen velgen tot 20 inch kunnen herbergen.

De Arteon kenmerkt zich, ook in de basisuitvoering, door een hoge mate van luxe en comfort. Altijd standaard zijn bijvoorbeeld led-koplampen en -achterlichten, grootlichtassistent, 17 inch lichtmetalen velgen Cardiff, Climatronic airconditioning, telefoonvoorbereiding Bluetooth, infotainmentsysteem Composition Media en Car-Net mobiele online diensten Security & Service Basis inclusief Security & Service Plus. De standaard aanwezige assistentiesystemen Lane Assist, Park Distance Control met voor en achter parkeersensoren, Adaptive Cruise Control met Front Assist en City Emergency Braking zorgen voor comfort en veiligheid van een zeer hoog niveau. De Arteon is er naast de basisuitvoering ook als Elegance, Elegance Business en Business R.

Het topmodel, de Arteon Business R, is riant uitgerust met onder meer het navigatie- en multimediasysteem 'Discover Media', mobiele onlinediensten (Car-Net), Volkswagen's digitale instrumentenpaneel (Active Info Display), digitale radio-ontvangst (DAB+), App-Connect, de Mijn Volkswagen app, verkeerstekenherkenning, Rijprofielinstelling (Driving Profiles), automatische airconditioning (Climatronic), Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Park Distance Control, donkerrode led-achterlichten, verwarmbare voorstoelen en led-koplampverlichting Plus.

Het exterieur van de Arteon Business R is voorzien van sportieve R-Line bumpers en sideskirts, 18 inch lichtmetalen velgen 'Sebring' en getinte zij- en achterruiten. Het fraai afgewerkte interieur is onder meer voorzien van leder/Alcantara® R-Line stoelbekleding, R-Line sierlijsten en een in zwart uitgevoerde dakhemel.

De Arteon is voorzien van de nieuwste generatie automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control), die nu ook rekening houdt met snelheidslimieten en/of routeinformatie en de snelheid automatisch hierop aanpast. Ook nieuw is de dynamische bochtenverlichting die op basis van het navigatiesysteem de verlichting in de bochten al aanpast voordat de auto de bocht daadwerkelijk wordt ingestuurd. Wanneer de bestuurder onwel wordt, remt Emergency Assist de Arteon nu bovendien niet alleen af, maar stuurt het systeem de auto automatisch naar de meest rechtse rijstrook indien het verkeer dat toelaat. De Arteon is tevens leverbaar met onder meer het Active Info Display, een head-up display en het nieuwe infotainmentsysteem Discover Pro met een 9,2 inch glazen scherm dat door middel van handgebaren te bedienen is.

Het gamma start vanaf het najaar met de Arteon 1.5 TSI Evo (110 kW/150 pk). Deze uitvoering met cilinderuitschakeling (Active Cylinder Management) en handgeschakelde zesversnellingsbak krijgt een vanafprijs onder de 40.000 euro en is naar verwachting vanaf september 2017 te bestellen. Nu al is de 2.0 TSI met 206 kW/280 pk bestelbaar, waaraan later dit jaar ook nog de 140 kW/190 pk vermogensvariant wordt toegevoegd. De 2.0 TDI met DSG-transmissie is op dit moment leverbaar met vermogens van 110 kW/150 pk en 176 kW/240 pk. Een 140 kW/190 pk dieselvariant wordt eveneens later dit jaar verwacht. De sterkste varianten zijn standaard voorzien van 4MOTION vierwielaandrijving.

De Volkswagen Arteon is vanaf nu te ervaren bij de Volkswagen-dealers en is per direct te bestellen in de volgende uitvoeringen: