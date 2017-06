Nieuwe AMG-uitvoeringen van Mercedes-Benz GLC

19 juni 2017 | Mercedes-AMG breidt zijn modelaanbod uit met vier nieuwe Mercedes-AMG GLC 63-modellen. De nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ SUV en Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 10,7-10,3 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 244-234 g/km) en de nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ SUV en Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 10,7 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 244 g/km) zijn de enige modellen in dit segment die worden geleverd met een achtcilinder biturbomotor.

De SUV- en Coupé-varianten van de Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ en GLC 63 S 4MATIC+ zijn vanaf de introductie ook leverbaar als speciale uitvoering genaamde 'Edition 1'. Dankzij een combinatie van uitrustingsdetails is deze 'Edition 1' tevens het topmodel binnen de modelserie.

Bij beide carrosserievarianten versterkt het nightpakket in hoogglanzend zwart de op de autosport geïnspireerde uitstraling. De sportstrepen op de flanken zijn in geel of mat grafietgrijs uitgevoerd, afhankelijk van de carrosseriekleur en modelvariant. De matzwarte 21 inch kruisspaaks gesmede velgen worden geaccentueerd door gele of gepolijste velgranden. Het aerodynamicapakket is eveneens geïnspireerd op de autosport.

Het gevoell van autosport wordt in het interieur voortgezet. De sportstoelen zijn bekleed met zwart nappaleder en de kleur geel komt terug in de contrastsiernaden van het speciale ruitdessin. Zwart nappaleder en gele contrastsiernaden zijn eveneens te vinden op het middendeel van de portieren, de armsteunen en de middenconsole. Andere gele accenten zijn te vinden in de klokken, de vloermatten en het Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA met afgevlakte onderzijde en 12-uur-markering. AMG-sierdelen in mat carbon/dwarsgeslepen licht aluminium zijn eveneens inbegrepen. AMG Performance-stoelen met ruitdessin en gele contrastsiernaden (standaard in het S-model met bijbehorend exterieur) zijn exclusief voorbehouden aan de Edition 1.

De consumentenadviesprijzen inclusief kosten rijklaarmaken van het speciale model Edition 1: