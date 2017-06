Jaguar werft personeel via app

19 juni 2017 | Jaguar Land Rover en de virtuele Britse band Gorillaz slaan de handen ineen om een nieuwe generatie elektrotechnici en softwarespecialisten te vinden via een te kraken code in de app van de band. Wie de code kraakt, gaat versneld door het sollicitatieproces. Jaguar Land Rover wil op deze nieuwe manier duizenden talenten aannemen.

Sollicitanten gaan in de app aan de slag in de 360 graden garage van de band, waar ook de auto's uit de videoclips van Gorillaz te zien zijn. Om onder andere de voordelen van elektrische rijden te leren kennen, moeten kandidaten tijdens het eerste deel van de opdracht een Jaguar I-PACE Concept assembleren; de eerste 100% elektrische, sportieve vijfzitter van Jaguar.

Het tweede deel is een stuk pittiger en richt zich op het kraken van de code. Er zijn meer dan 4.000 combinaties mogelijk. Hier moet duidelijk worden wie het talent heeft om aan de slag te mogen gaan bij Jaguar Land Rover.

De Gorillaz App is te vinden in de iTunes App Store of Google Play.